Pitali Pupovca je li zadovoljan učinjenim za Srbe u Hrvatskoj: Evo što je odgovorio

Autor: I.G.

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao brojne teme, a osvrnuo se i na svoj odnos s hrvatskim predsjendikom Zoranom Milanovićem.

Voditelj ga je upitao kako je zadovoljan onime što je Vlada učinila za Srbe u Hrvatskoj.

“Ni sam ne pamtim sve pa ne mogu očekivati da to pamte i drugi. Živimo od danas do sutra, ali kad pogledamo malo bolje kako je bilo od 2013. pa do 2019., bilo je žestoko. U Hrvatsku i Srbiju se vratila retorika konflikta, sukobljavanja i neokonzervativizma… Situacija se posljednjih godina smirila. Odnosi između Hrvatske i Srbije nisu onakvi kakvi bi mogli biti, ali prestale su neke aktivnosti.”





Osvrnuo se i na napade koje je slavonski episkop Jovan doživio od srpske politike i medija, pa i same Srpske pravoslavne crkve, a samo zato što je kao povjesničar osporio mit o 500.000 ubijenih Srba u Jasenovcu.

O Jasenovcu: ‘Nikad nećemo znati točne broje’

“Nikad nećemo znati točne broje i popisati sve žrtve. U današnjim vremenima to nikako ne bi smio biti povod napada na jednog episkopa. Obračun je to ljudi konzervativnih pogleda, kojima nije dovoljno stalo da ratne strahote između Hrvata i Srba iz 20. stoljeća ostave iza sebe, već da nastave s ratnom retorikom.”

“Ide li to na ruku onima s hrvatske strane koji umanjuju te žrtve?”, upitao je voditelj.

“Oni koji to rade i koji ih preuveličavaju, nemaju poštovanja prema tim žrtvama i vrijeđaju osjećaje onih koji su doživjeli strahote.”









Židovska općina tražila je službeno, zastupnici manjina su podržali, ali nije došlo do zakonske zabrane korištenja ustaškog pozdrava “Za dom spremni”.

“Da nismo išli u promjene prekršajnog zakona, bio bih nezadovoljan, ali ipak se nešto događa. Zadovoljan sam utoliko jer to jest neko rješenje, koje može biti efikasnije od same promjene Kaznenog zakona, što bi moglo potrajati.”

O Milanoviću: ‘Od sukobljavanja nitko nema koristi’

Kaže kako ne može biti zadovoljan odnosom s predsjednikom Zoranom Milanovićem, koji tvrdi da dobiva više glasova Srba na izborima.









“S obzirom kakva je bila komunikacija, bolje da je ni nema, ali nadam se da će se to promijeniti. Što se glasova tiče, znam koliko smo Srba u Hrvatskoj mi potaknuli da glasa za njega. Njegov program i izjave su se promijenile i žao mi je zbog toga. A od sukobljavanja nitko nema koristi, osim možda njega, zbog rejtinga. Država, društvo, nacija, ljudi oko nas… nemaju osobitu korist. A malom promjenom bi se mogla promijeniti i biti velika.”

Odnosi Milorada Dodika i Zorana Milanovića pak djeluju kao nikad bolji…

“Nemam ništa protiv da ljudi budu međusobno dobri bez obzira je li mi to sasvim jasno. Samo, volio bih da to nije na štetu nekog trećeg i da čini političku kulturu manje pozitivnom ili manje razvijenom. To mi u toj cijeloj priči smeta”, zaključio je Pupovac.