Pitali Anušića hoće li povući izjavu da je Pupovcu istekao rok: Sačić krenuo s uvredama

Danas se u 13 sati održava sjednica saborskog Odbora za obranu o novom ministru obrane.

Nakon što je bivši ministar Mario Banožić razriješen dužnosti zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći, kandidat za novog ministra i potpredsjednika Vlade Ivan Anušić bit će saslušan na sjednici odbora. Praksa je da ministra koji se u Vladu imenuje naknadno, Odboru predstavi sam premijer, a zastupnici mu pritom mogu postavljati pitanja i on je na njih dužan odgovoriti.





15:12 Igor Tabak ustanovio kako ne postoji sektor koji nema problema te da Anušića čeka težak posao

“Dosta stvari je već fiksirano, ne samo proračunom koji je gotovo zaključen, teško je to dublje preslagivati. Ono o čemu se nije govorilo puno, zadnja dva, da ne velimo tri ministra su spominjala strateške dokumente koji su bili i u izradi ili nekoj fazi usuglašavanja. Imate li uvid u njihovo stanje i imate li ikakav dojam da postoji šanse da ti dokumenti do proljeća dođu na svjetlo dana. Prvi put otkad se takvi dokumenti takvi donose, nisu doneseni. Ovo je sada već gotovo preklanjsko izvješće”, rekao je Tabak.

“Ubrzo ćemo imati i o tome razgovor i sve ono što ćemo učiniti i sve što radimo, vodimo se po strateškim dokumentima”, rekao je Anušić.

15:06 Rajko Ostojić pitao je Anušića o Mirnoj reintegraciji i što misli o dvije kolone

“Apsolutno sam protiv dvije kolone. Rekao sam i prije, nikakve dvije kolone u Vukovaru. Vukovar je univerzalna vrijednost Hrvatske. Dao nam je vremena da se sredimo, organiziramo i najveća žrtva hrvatskog naroda dogodila se u Vukovaru. Agresor je tamo slomio zube. Vukovar nije mjesto za nikakve političke obračune”, rekao je Anušić.

14:40 Anušić Grmoji: Sigurno neću vama govoriti što sam pričao s premijerom

Nikola Grmoja: “Rekli ste da ste oko Barbarića iznijeli stav da je nedopustiva gradnja, plin za cent, s kakvim saznanjima vas je upoznao premijer da ste promijenili stav?”.









“Niste dobro slušali, sigurno neću vama prenositi razgovore između mene i premijera”, kratko mu je rekao Anušić.

14.30 Hrvoje Zekanović: Obrazovanje vam dovode u pitanje, studirali su 20 godina

“Problematizira se vaše obrazovanje, ljudi su studirali 20 godina, dok ste nosili uniformu, prodavali su petarde”, rekao je Zekanović.

Sami ste analizirali problematiku koju je počeo Sačić, odgovorio je Anušić.

14:25 Marijan Pavliček: Hoćete li sa Šimpragom u Grubore?









“Želim vam puno uspjeha iako imate malo vremena. Dva pitanja, sutra ćete biti izabrani glasovima SDSS-a, znamo kakvo mišljenje imate o Pupovcu, hoćete li se možda sa Šimpragom pojavljivati u Gruborima? Smatrate li da u ovom trenutku navale migranta vojska treba biti na kritičnim točkama?”, pitao je Pavliček.

Anušić je odlučio raščistiti neke stvari.

“Kada govorimo o SDSS-u, ja sam rekao, podržali smo slaganje Vlade s SDSS-om prilikom sastavljanja Vlade, moj komentar o Pupovcu je bilo temeljen na tome što je rekao o određenoj temi, reagirat ću opet ako se bude dovodilo u pitanje ono što nam je svetinja. HDZ ima politiku uključivosti, ja sam osobno kao dragovoljac za koaliciju s nacionalnim manjinama jer sve tekovine međunarodnih članstava to očekuju od nas. Hrvatska vojska nema što tražiti na granici ako govorimo o krizi s migrantima”, odgovara Anušić.

14:20 Anušić: Ne postoji škola za ministre

“Kad smo bili u Domovinskom ratu, mi “nekompetentni” smo se uključili i učili. Ministar ne radi sam”, kazao je general Lucić, a nadovezao se Anušić:

“Da postoji škola za ministre, upisao bih je. Funkcija ministra je politička funkcija. Struka se ovdje ne uzima u obzir jer ne postoji.”

14:10 Sačić ne odustaje

“On difamira saborskog zastupnika, treba odgovoriti na pitanje o obrazovanju. Bitno je da mi niste odgovorili na pitanje o vojnom roku, to što vas hrvatska javnost pita jeste li dovoljno kompetentni, to je briga oko nacionalne sigurnosti, ja bih jako volio voziti Rafale, ali nisam za to sposoban”, uporan je bio Sačić po pitanju Anušićevog obrazovanja.

14:00 Kaos na sjednici, replika Željka Sačića, vrijeđao je Anušića

“Začuđen sam što ste prihvatili ovu dužnost, smatram da je vaša opća slika i razina općeg obrazovanja nedostatna, uvažavam da se niste mogli informirati o svim problemima oko MORH-a što mislite o uvođenju obveznog vojnog roka, vojsci na granicama”, rekao je Sačić.

“Reći ću ja vama o svom obrazovanju. Sa 17 sam napustio srednju školu, išao sam u rat, prijatelji su mi poginuli, 1993. sam završio srednju školu pa da me takvi kao vi ne prozivaju. Nakon toga sam 1997. podigao kredit od 18 tisuća kuna, platio semestre na kineziološkom fakultetu, dobio status bacc. A o vašem obrazovanju bih ja volio više čuti, ljudske kvalitete nekoga čine dobrim čovjekom, ministrom. A drugo pitanje molim ponovite”, odgovara Anušić.

“O vašim intelektualnim kapacitetima govori dovoljno što se ne sjećate drugog pitanja. Ako on mene vrijeđa, mogu i ja njega”, uporan je bio Sačić.

13.50 Krenula je rasprava, Bauk ‘pika’ Anušića hoće li slušati premijera

Arsen Bauk je prvi na redu.

“Što bi tek bilo da ste dolazili na predsjedništva HDZ-a ponedjeljkom, nebo bi vam bila granica. Ocijenio sam da bi premijer na to mjesto mogao postaviti nekoga tko će bespogovorno izvršavati naloge posebno u odnosu prema Milanoviću, moram se povući, vi se ne uklapate u taj profil koji bi izvršavao naloge premijera, pokazivali ste blage otklone od nekih poteza koje je povlačio Plenković. Jeste li spremni povući izjavu da je Pupovcu istekao rok trajanja? Možete li prognozirati hoće li vam interakcija biti slikovita kao kod Banožića? Smatrate li da ostanak Barbarića na čelu HEP-a šteti Vladi?”, pitao je Bauk.

“Ja sam na Predsjedništvo dolazio koliko je trebalo. Bez pogovora slušati je konstatacija koja je zlonamjerna i politički uokvirena, znate kako je raditi u sustavu. Bez pogovora ne spuštamo glavu i ne slušam, razgovaramo o temama, lobiramo, mijenjamo neke odlike, izlazimo sa zajedničkim komentarima i stavovima. Mi nismo vučji čopor nego demokratska stranka, normalno je da kažemo što je naš zajednički stav. Gdje sam se ja to protivio odlukama premijera? Ako imam stav oko mog resora, razgovarat ćemo premijer i ja, zaključka se držimo. Drugo, Pupovac. Rekao sam to iz razloga, radi se o izjavama koje su visoki dužnosnici rekli, o stradanju policajaca u Borovu selu, ako bude takvih izjava i dalje i opet ću ja imati iste izjave. Ako smo koalicijski partneri, moramo imati koordinirane izjave i o Domovinskom ratu. Da je Pupovac rekao da neće dati podršku za mene kao ministra, no oni su nakon dvije minute rekli da imam podršku. Kada govorimo o Barbariću, rekao sam da netko na tako visokoj funkciji se ne bi trebao dozvoliti problem s gradnjom, tada sam razgovarao s premijerom, nakon tih informacija to je stvar drugih institucija”, odgovara Anušić.

13:40 Predstavlja se Anušić

“Moje prihvaćanje kandidature je meni čast, ne želim zvučati patetično, ja kao bivši vojnik i dragovoljac, koji je od 1991. do 2001. nosio odoru, imam priliku biti ministar obrane. Nisam imao pravo doći i reći da je to neću. Bilo je puno pitanja zašto sam pristao. Drugi razlog je to što smatram da, kada se bavite politikom, sa švedskog stola ne možete uzimati samo što vam odgovara. Imat ćete dobre stvari pred sobom i uhvatiti se u koštac kada dođu ozbiljni izazovi. Ja oduvijek tako funkcioniram. Zato sam prihvatio ovu vrlo časnu dužnost. Hrvatska vojska i ministar koji je bio prije mene, svoj posao je radio kako je mislio da je najbolje, kako je trebalo raditi. Vidljivi su pomaci kada je u pitanju Ministarstvo obrane. Danas je Hrvatska vojska pred nabavkom višenamjenskih aviona, Patrijama, helikopterima, brodovima… Ozbiljno ću se baviti time, mislim da je to ostavština nekih ne dobro planiranih priprema, brodovi su još 2018. trebali ploviti hrvatskim morem. Postoji niz razloga zašto je vojarna u Belom Manastiru potrebna. Hrvatska vojska je stvorila državu, narod joj najviše vjeruje, to nam je najveći ponos. Nastavit ću raditi kao što sam radio i dok sam bio župan, svoj posao želim raditi odgovorno, dosljedno, u korist HV-a, države i naroda. Ja sam u ponedjeljak razgovarao s premijerom, danas je srijeda, trebat će mi malo vremena da uđem u tematiku, želim da ovaj Odbor zadrži temu Ministarstva obrane i mene kao ministra, a da politikanstvo ostavimo tamo gdje se vodi. Jasno je da smo pred izbore, svatko želi imati pet minuta pozornosti”, rekao je Anušić u izlaganju.

13:30 Može li novi ministar imati bolji odnos s Milanovićem?

“Slušam tri kolegice, jedna je govorila o HEP-u, druga o petardama, jesu li pokazale da je kandidat, koji je tema, dobar kandidat i njima”, pitao je Zekanović.

“Njihova su izlaganja potvrda onoga o dvije Hrvatske, jednoj koja radi i onih koji lešinarski nastupaju i izvan teme žele par sekundi na kamerama, na to smo navikli. Zato mi imamo povjerenje birača”, odgovorio je premijer.

Vidite li imenovanje novog ministra kao mogućnost uspostave bolje komunikacije s Milanovićem, pita je premijera Vidović.

“Za komunikaciju je potrebno dvoje, što se tiče Milanovićevog ponašanja, on mora napraviti neke geste gdje će povući sve najvulgarnije napade, kada se to dogodi, može se očekivati ovakva politika i neće se mijenjati”, kaže Plenković.

13:35 Peović: Vlada vam je protočni bojler

Katarina Peović: “Vaša Vlada je protočni bojler, vi ste konstanta, stvaran šalabahter je podatak o BDP-u koji ne dovodite u korelaciju s BDP-om po glavi stanovnika”.

“BDP po stanovniku je s 11 500 eura narastao na 17 500 u mom mandatu”, odgovorio joj je Plenković.

13:30 Rešetaju Plenkovića o Banožiću i alkotestu

Sandra Benčić: Recite nam jeste li tijekom vikenda tražili podatak je li Banožić imao alkohola u krvi u trenutku nesreće?

“Ni ja niti Božinović ni u jednom trenu nismo komentirali nijedan detalj vezan za nesreću, nalaze na alkotest, krv, to je u nadležnosti ŽDO-a. Sve se svodilo na to da oni jedino o tome mogu govoriti. Nemamo te podatke niti smo pitali”, rekao je premijer.

13:12 Plenković predstavlja Anušića, Vidović Krišto ga provocirala

Premijer Plenković predstavlja kandidata za ministra obrane Ivana Anušića.

“Situacija je uzrokovana teškom prometnom nesrećom koju je uzrokovao Banožić i u kojoj je smrtno stradao gospodin Šarić, izražavam sućut u ime cijele Vlade njegovoj obitelji. Želimo brz oporavak Banožiću, zahvaljujemo mu na doprinosu koje je u 3 godine dao Vladi i resoru obrane, na najbolji mogući način, u zadnjih par godina učinili smo ogromne iskorake u obrambenoj politici. Anušić će biti će šesti potpredsjednik Vlade i novi ministar obrane. Njegovo političko iskustvo je sada veliko, može se podijeliti u tri faze, kao načelnik Općine Antunovac, bio je jako uspješan. 2017. je prvi put izabran za župana Osječko-baranjske županije, tada mu je mandat u Saboru stavljen u mirovanje, bio je predsjednik saborskog Odbora za veterane. Župan je ukupno šest i pol godina, ujedno je i hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata u koji je krenuo kao maloljetnik. Umirovio se 2001. godine. Sudjelovao je u oslobađanju dubrovačkog ratišta, sudjelovao na Maslenici, Bljesku, na Velebitu, nositelj je spomenice Domovinskog rata. Suradnju koju imamo zadnjih godina ocjenjujem izvrsnom. Realizirali smo važne projekte za Slavoniju, nema područja u kojem nismo surađivali. Stavili smo u središte hrvatskoj vojnika, plan je da koncept prisutnosti HV-a diljem Hrvatske upotpunimo, budući ministar zna da je idući korak vraćanje Hrvatske vojske u Baranju, u Beli Manastir. Nastavljamo politiku u okviru članstva u NATO savezu, EU. Siguran sam da će se dobro snaći u međunarodnim aspektima, očekujem kvalitetnu suradnju s ostalim članovima Vlade, posebno sa sličnim resorima. Drago mi je da smo u ponedjeljak brzo postigli rješenje, ja sam mu ponudio da postane ministar, on je odmah prihvatio. To je dobro za funkcioniranje Vlade u ovim sigurnosnim izazovima. Siguran sam da će biti kvalitetan član”, rekao je Plenković.

Zaredale su se replike, prva je Karolina Vidović Krišto.

“Vama je ministar Anušić potreban da bude smokvin list nereda i korupcije sa svojim životopisom. Portugalski premijer podnio je ostavku zbog svog ministra. Izvještavaju me kako vas Barbarić ucjenjuje. Anušića predlažete za potpredsjednika Vlade, imat ćemo ih pet, kao Jugoslavija i SSSR. Mislite li da ćete proći nekažnjeno?”, pitala je.

Plenković odgovara:

“Njoj drugi pišu izlaganja, s indignacijom odbacujem sve njezine navode, vaša postignuća su ravna nuli, a postignuća naše Vlade su takva da se teško mogu mjeriti. Vi ste opterećeni mržnjom to je vaš odabir. Bilo bi dobro da nekad otvorite novine i da znate da je u našem mandatu ostvareno niz strateških postignuća”, rekao je.

Na ovakve difamacije treba odgovoriti ozbiljno, rekao je Plenković i čudio se što ga prekidaju nakon minute govora.

“Za razliku od Plenkovića, on ima svo vrijeme svijeta čitati što mu je Šeks napisao. Imam pravo na povredu poslovnika. Za što ćete mi dati opomenu?”, rekla je i dobila drugu opomenu.

“Bojite se istine”, nastavila je.

13:05 Počinje sjednica Odbora

Kvorum je zadovoljen, premijer Andrej Plenković je također prisutan.

Nekoliko uvodnih napomena, nakon izlaganja premijera Plenkovića moguća je jedna replika po zastupnika od jedne minute, nakon predstavljanja Anušića prednosti imaju članovi Odbora za obranu pa ostali zastupnici. Plenković i kandidat mogu izlagati do 30 minuta, pitanja mogu trajati 5 minuta kao i odgovori, rekao je Franko Vidović, predsjednik Odbora.

“Držite se poslovnika u svim stavkama, naše pojedinačne rasprave trebaju biti 10 minuta”, pobunila se Karolina Vidović Krišto. Nije mala stvar uskratiti polovinu vremena govornicima, dodala je.

12:00 Anušić stigao u Sabor

Anušić je u Sabor stigao sat vremena prije sjednice Odbora, a pri ulasku je samo kratko rekao da će sve kritičare demantirati svojim radom te se prihvatiti posla.

“Moram malo snimiti stanje, tek sam prije dva dana saznao da sam kandidat”, zaključio je na kraju kratke izjave za N1.

