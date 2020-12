VEĆ JE ‘VRUĆE’ Vidović Krišto pitala ministra Grlića Radmana koji je kriterij za postati hrvatskim diplomatom osim korupcije i pripadnosti Udbi?

Autor: Hina/Mia Peretić

11:39 Miroslav Škoro govori u ime zastupnika Domovinskog pokreta.

“Ovo je jedna od onih tema koju bi HDZ rado prespavao, ministru kažem da argumenti “Ja sam tamo bio” ne znače ništa. Ovo Izvješće čini se kao školska zadaća na temu što su Ministarstvo i Vlada za Hrvate u BiH učinili prošle godine, a učinili su koliko su mislili da treba. Puno je važnije definirati kakav je uistinu položaj Hrvata u BiH. Uključenjem SAD-a 1995. zaključen je Daytonski sporazum kojim je završen rat i uspostavljen nepravedan mir jer se njima prostor BiH podijeljen na jedan dio koji nazivaju Republika Srpska i drugi dio, Federacija BiH, bez ijednog elementa federalizma. Tri konstitutivna naroda podijeljena su u dva dijela. Sada imamo to da takozvane političke elite u BiH kao glavni problem položaja Hrvata u BiH vide izborni zakon, a problem je ustavno pravni ustroj BiH, u političkoj praksi taj ustroj više sliči na frankensteinsku političku krpljevinu. Položaj Hrvata u BiH gori je nego što je bio u Jugoslaviji. Hrvatska mora tražiti ustavno pravni preustroj, zabluda je misliti da će se predstavnici triju naroda dogovoriti. Hrvati jedini žele da se ustavno-pravno preustroji BiH u kojoj je sva tri naroda biti jednakopravna. Naša diplomacija mora uvjeriti svjetske čimbenike da je interes da BiH postane stabilna i demokratska zemlja. Kada se čita ovo Izvješće ispada da su Hrvati u BiH teret nama u Hrvatskoj, ako se ovako nastavi može se stvoriti animozitet da naši sunarodnjaci tamo ništa ne rade i samo čekaju da im Hrvatska nešto da. Ovakva pomoć je ponižavajuća za te marljive ljude. Ako netko ne razumije riječi, pogledajte fotografiju s potpisivanja, govori više od 1000 riječi”.

11:33 Hrvoje Zekanović govori u ime Hrvatskih suverenista:

“Sve što se govori svodi se na protokole, Plenković je kongresima i sastancima naglašavao važnost opstanka hrvatskog naroda u BiH, 30 kadeta iz BiH došlo na vojno učilište u Hrvatsku, je li to čime se Hrvatska država bavi? Mi govorimo o nepoštivanju Daytonskog međunarodnog sporazuma koji smo potpisali. A šutke gledamo kako se taj sporazum ne poštuje, može li hrvatska vlast napraviti konkretan potez i reći, mi kao potpisnici tražimo njegovu provedbu ili izlazimo iz njega? Ovim izvješćem staje briga, Hrvata je sve manje, oni su u kulturnoj, identitetskoj krizi. Naše aktivnosti će se svesti na jedno Izvješće u godini dana? Mnogima u Hrvatskoj se kosa diže kada se spomenu Hrvati u BiH, poručujem im da se prisjete 7.5.1991. kada je u Pologu goloruk hrvatski narod zaustavio tenkove koji su krenuli prema Splitu”.

11: 25 Završene su replike, počinju rasprave po klubovima.

11:14 Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da je osupnut izjavama ministra Grlića Radmana te da će se još baviti pitanjem korupcije u Ministarstvu vanjskih poslova.

11:11 Sandra Benčić ministra je pitala koliko je u BiH bjegunaca od hrvatskog pravosuđa za koje je traženo izručenje, za koliko ih je izručenje izvršeno, a za koliko odbijeno. Ministar Grlić Radman rekao je da u Izvješću postoji aktivna suradnja s Ministarstvom branitelja u sinergiji s Ministarstvom unutarnjih poslova te da postoje povjerenstva koja se time bave, a informacije može dobiti u Ministarstvu pravosuđa koje je za to nadležno. Dodao je da i nakon 25 godina nema zastarijevanja ratnih zločina te da imaju situaciju da je u BiH prema tužiteljstvu pokrenut postupak za počinjenje ratnih zločina na području Bugojna.

11:09 Miroslav Škoro rekao je da postoje dvije stvari koje su jasne: status Hrvata u BiH nije kakav treba biti te da Hrvatska ima zakonsku obvezu brinuti o tome te da ima dva pitanja za ministra.

“Jeste li zadovoljni s onime što Hrvatska čini kada je u pitanju hrvatski narod u BiH te kada očekujete da će se njihov status popraviti”, pitao je Škoro, na što je ministar Grlić Radman rekao da je vrlo zadovoljan aktivnostima ove Vlade.

10:56 Karolina Vidović Krišto, nabrojavši neka imena diplomata te nazvavši hrvatskog konzula u Tuzli Ivana Bandića udbaškim nasilnikom, pitala je ministra Grlića Radmana koji je kriterij za postati hrvatskim diplomatom osim korupcije i pripadnosti Udbi?

“Ukoliko ne pripadaju korupcijskog hobotnici, mogu li se javiti za posao u Ministarstvu vanjskih poslova?”, pitala je Krišto i dodala:

“Udruga Nazaret tvrdi da Hrvatima do danas nije omogućen povratak u Republiku Srpsku”, te dodaje da Dragan Čović nije došao na obilježavanje zločina stradanja Hrvata.

10:42 Hrvoje Zekanović ministra je pitao smatra li da se Daytonski sporazum primjenjuje na odgovarajući način i što je Vlada napravila da se počne primjenjivati. Nezadovoljan odgovorom zatražio je stanku od 10 minuta kako bi se u Klubu suverenista konzultirali o Izvješću. Sjednica se nastavlja u 10:50.

“Osim brojnih mjera koje su edukacijske i humanitarne, nisam vidio niti jednu važnu političku mjeru kojom bi se na pravi način pomoglo Hrvatima u BiH”.

10:37 Nino Raspudić je pitao što se činilo po točkama pet i šest Deklaracije, ustvrdivši da su po obje točke bili neaktivni.

10:33 Miro Bulj počeo je s replikama:

“Deklaracija je načelna, što je s konstitutivnim narodom Hrvata u BiH osim načelnog? Znate li da do ministra Šprlje Hrvate u Haagu nitko nije posjetio? Zašto smo oprali ruke od tih ljudi, zašto ne damo Hrvatima u Bih dopisno glasanje? Ministre, povrijedili ste Hrvate u BiH, dajete samo deklarativne mjere, dajte konkretne. Pripadnici HVO-a proganjaju se kao psi”.

10:14 Počinje rasprava o Deklaraciji o položaju hrvatskog naroda u BiH, ministar vanjskih polova Gordan Grlić Radman predstavlja godišnje Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskog sabora o položaju hrvatskog naroda u BiH.

„Neupitna je podrška Hrvatske teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH, neupitno je da je glavni preduvjet postojanja funkcionalne i stabilne BiH zadovoljstvo ukupnom kvalitetom života pripadnika svih triju konstitutivnih naroda i ostalih građana, prema ustavnim načelima koja su bila dogovorena Daytonsko-pariškim mirovnim sporazumom prije 25 godina“, naglasio je Gordan Grlić Radman.

Upozorio je da se Hrvati u BiH suočavaju s teškoćama u ostvarivanju svojih prava, „svojevrsnim institucionalnim nasiljem“, koje se očituje u onemogućavanju njihova legitimnog političkog predstavljanja i drugim negativnim društvenim pojavama koje proizlaze iz te činjenice.

Stoga je institucionalna pomoć Hrvatske koju tematizira ova Deklaracija itekako potrebna kako bi Hrvati opstali u krajevima BiH u kojima stoljećima žive, rekao je Grlić Radman, ocijenivši da je Hrvatska u 2019. učinila „vrlo mnogo“.

Ministar je izvijestio kako su u ostvarenje institucionalne pomoći Hrvatima u BiH, sudjelovali predsjednik i članovi Vlade te drugi dužnosnici i državna tijela, koji su u okviru svoje nadležnosti, dali znatnu političku, financijsku i operativnu podršku brojnim obrazovnim, znanstvenim i vjerskim institucijama.

10:11 U ime kluba zastupnika Mosta Miro Bulj također se osvrnuo na jučerašnji slučaj smijenjenih stručnjaka Vladinog znanstvenog savjeta rekavši da očito neovisni stručnjaci nemaju smisla. “Ljudi su se zahvalili i otišli, po pitanju donošenja mjera valjda morate imati člansku iskaznicu HDZ-a ili SDSS-a”,

09:52 Bojan Glavašević u ime Kluba zeleno-lijevog bloka govorio je o jučerašnjoj obljetnici smrti Vlade Gotovca i Aleksandre Zec.

“Mogu razumjeti da se geste poput one Verana Matića na Ovčari ne susreću s povjerenjem, no rat je gotov, trebamo mu dozvoliti da završi, tim više što smo u njemu pobijedili”.

09:44 Peđa Grbin iznio je stajalište kluba zastupnika SDP-a.

“Govorim zbog nečeg što se dogodilo jučer, što je u meni izazvalo potrebu da pogledam kalendar i vidim živimo li u 16. ili 21. stoljeću. Predsjednik Vlade RH izbacio je znanstvenike iz Vladinog savjeta jer su inzistirali na radu utemeljenom na znanosti, a ne na političkim stavovima Vlade. Oni su zajedno s 21 kolegicom i kolegom Vladu upozorili da naš odgovor u koronakrizi nije utemeljen na znanstveni utemeljenim činjenicama i da smo zbog tog pristupa među najgorim u svijetu. U 21. stoljeću netko prednost daje svojim dnevnopolitičkim potrebama, to je što HDZ danas radi. U Njemačkoj je, primjerice, Bundestag zakonom prenio ovlasti na Vladu jer su svjesni da je stanje izvanredno, no Vlada za svaku odluku mora imati prethodno utemeljeno mišljenje s Instituta Robert Koch. U Hrvatskoj Stožeru ne treba ništa, samo mig Andreja Plenkovića. Podsjetit ću na riječi jednog političara: Ne može jedna stranka biti taoc jednog čovjeka, ne može Hrvatska biti taoc jednog političara”.

09:30 Sjednica je počela iznošenjem stajališta klubova zastupnika

Prva točka rasprave je Deklaracija o položaju hrvatskog naroda u BiH

Pred Hrvatskim saborom još je jedan dinamičan radni tjedan, vjerojatno ne posljednji u ovoj godini, a započet će ga raspravom o provedbi saborske Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH za 2019. godinu.

Sabor je tu Deklaraciju donio u prosincu 2018. i u njoj odredio Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao tijelo koje mu jednom godišnje podnosi izvješće o ostvarivanju ciljeva navedenih u Deklaraciji.

Ministarstvo, koje je u tom kontekstu prikupilo očitovanje nadležnih nacionalnih tijela, u Izvješću je pobrojalo svoje, aktivnosti predsjednika Vlade i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske te aktivnosti i projekte 13 ministarstava.

Hrvatska, ističe se u Izvješću, podupire suverenitet, integritet i teritorijalnu cjelovitost BiH, kao države dvaju entiteta i triju konstitutivnih naroda i ostalih građana. Svestrani partnerski odnosi s BiH, jednakopravnost Hrvata kao jednog od triju konstitutivnih naroda te euroatlantski put BiH, glavne su odrednice pristupa hrvatske Vlade koja je usmjerena na poboljšanje položaja i unapređenje života hrvatskog naroda u BiH.

O osnivanju istražnog povjerenstva

Sabor će danas raspraviti prijedlog 40 oporbenih zastupnika da se osnuje povjerenstvo koje bi istražilo eventualna ometanja ili druge nedopuštene utjecaje vlasti na neovisne istrage i procesuiranje slučajeva korupcije.

Iza tog prijedloga stoje svi oporbeni klubovi koji, nakon curenja informacija u “aferi Janaf”, žele da se istraži utjecaj političkih tijela na opstruiranje istraga, slabosti zakonskog i institucionalnog okvira borbe protiv korupcije i propusti u sigurnosnom i pravosudnom sustavu.

Žele i da povjerenstvo ispita postoje li manjkavosti u zakonodavnom i institucionalnom okviru koje omogućavaju utjecaj politike na rad policije, DORH-a, SOA-e ili sudova, koje su slabe točke unutar sigurnosnog i pravosudnog sustava, gdje može doći do odavanja klasificiranih informacija iz ustava neovlaštenim osobama itd.

HDZ je od početka rezerviran prema prijedlogu i ne kani ga podržati.

Manje lokalnih dužnosnika, manja vijeća i skupštine

Saborska srijeda rezervirana je za zakone vezane uz skore lokalne izbore kojima se predlaže smanjenje broja lokalnih dužnosnika i, kako uvjerava resorni ministar Ivan Malenica, osigurava ušteda od oko 100 milijuna kuna godišnje.

Slijedom tih zakona, u svibnju iduće godine birat će se 618 dužnosnika manje, a broj članova predstavničkih tijela smanjit će se za deset posto.

Ukinut će se dužnosti zamjenika načelnika i gradonačelnika u svim općinama i gradovima s manje od 35 tisuća stanovnika, dok bi oni koji ih imaju više od tog broja imali jednog zamjenika. Po dva zamjenika zadržale bi županije s više od 250 tisuća stanovnika, gradovi sjedišta županija te oni s više od 100 tisuća stanovnika.

Broj članova predstavničkih tijela, kojih se bira više od 8200, smanjio bi se za oko deset posto, pa bi tako u zagrebačkoj Gradskoj skupštini umjesto sadašnjih 51 sjedilo 47 zastupnika.

Istoga dana, Sabor će raspraviti i zaključak koji je predložio Most, a kojim bi Sabor zadužio Vladu da mu u roku od 30 dana dostavi šestomjesečno izvješće o radu Nacionalnog stožera civilne zaštite, počevši od 18. ožujka.

U četvrtak će zastupnici raspraviti prijedlog Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030., a radni tjedan zaključiti u petak raspravom o članarinama u turističkim zajednicama.

Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa

Sabor, koji po Ustavu redovito zasjeda do 15. prosinca, vjerojatno će raditi i idući tjedan, no pojedinosti za taj tjedan još se službeno ne znaju. Za pretpostaviti je da će proglasiti isključivi gospodarski pojas u Jadranu, s obzirom na najavu iz Kluba HDZ-a da će to učiniti do kraja jesenjeg zasjedanja.