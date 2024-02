Pitala je li ovo ime srpsko ili hrvatsko, pljušte reakcije: ‘Po njima je Modrić pokatoličeni Srbin’

Netko je na Redditu postavio pitanje koje je odmah izazvalo lavinu komentara. Čini se da se radi o osobi neupućenoj u naše regionalne prilike s obzirom na to da je pitanje postavljeno na engleskom jeziku i glasi: “Tražim savjet je li ime Dejan često korišteno u Srbiji te ima srpsko značenje ili je u redu koristiti ime kao Hrvat. Zaista bih tako htjela nazvati sina. Također, drugi prijedlozi hrvatskih imena su dobrodošli”, napisala je korisnica Reddita.

Odmah su se zaredali odgovori u kojima su se, očekivano, neki posvađali oko porijekla imena, ali i širih hrvatsko-srpskih odnosa. “Ime nije srpsko, ali je u drastičnom padu što se tiče korištenja među Hrvatima”, jedan je odgovor. Drugi Redditovac je podsjetio i da se unuk prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana također zvao Dejan. Siniša i Dejan Košutić sinovi su Tuđmanove jedine kćeri Nevenke.

“Dejan je definitivno granično ime, ima ih Hrvata, ali uglavnom je srpsko”, uvjeravaju dalje u komentarima. No, najveći je broj onih koji tvrde da nijedna nacija ne može svojatati niti jedno ime.

“Stara, to je samo ime. Narod nema monopol na to. Upoznao sam nekoliko Dejana i bili su Hrvati. Nije to drama, ako se tvoj partner slaže i sviđa vam se ime, samo dajte”. Druga se osoba slaže i navodi da se brat njegovog dobrog prijatelja zove Tomislav, ali je Srbin.

“Njegova majka je Hrvatica, zato mu je dala takvo ime. No, to samo pokazuje da imena ne znače ništa”. Drugi se složio, otkrivši da poznaje dva dečka po imenu Nebojša i oba su Hrvata.

“Ako tražiš pravo hrvatsko ime, ima ih tek nekoliko: Hrvoje, Domagoj i tome slično. Čak i imena koja su trenutno popularna u Hrvatskoj, poput Luka, jednako su atraktivna u Srbiji. Puno je Hrvata koji se zovu Dean, Dejan i tome slično”.

No, jedan je korisnik istresao svu žuč zbog šireg konteksta odnosa Hrvata i Srba. Ironično odgovara:









“Nikad mi neće biti jasna srpska logika jer ne znam koje uvjete mora osoba ispunjavati ako ne želi biti proglašena Srbinom ili ako želi biti proglašena Hrvatom. Dakle, Đoković je rođen u Srbiji od majke Hrvatice i oca Crnogorca te je on, potpuno logično, Srbin. Nikola Tesla je rođen u hrvatskoj, od oca i majke Srpkinje, bio je sveukupno jedan i pol dan u Srbiji, školovanje i sve ostalo je obavio u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Americi, te je on također Srbin.

Ivo Andrić je rođen u Bosni i Hercegovoni, oba roditelja su mu bila Katolički Hrvati, te je naravno logično, da je i on Srbin. Ruđer Bošković, rođen u Dubrovniku, umro u Milanu, bio je katolički svećenik te je i on također, što je naravno logično, Srbin.

Najveći nogometaš ikad na ovim prostorima, Luka Modrić, čijeg su djeda ubili četnici, je također Srbin. Naime, Lukin otac nosi tradicionalno srpsko ime Stipe, pa je zato sasvim logično da je onda Luka pokatoličeni Srbin. Pa kad već sve svojatate, uzmite si onda i Plenkovića, molim vas. Neka udruži snage sa pi**oustim, pa da Srbija konačno bude velika”.