‘PITAJU ME TKO MI FINANCIRA TROŠKOVE U ZAMBIJI!’ Pernar konačno progovorio: ‘Gledajte, jasno je da sam ja tamo svjedok’

Bivši saborski zastupnik i jedan od čelnih ljudi Živog zida Ivan Pernar u novom statusu na internetskoj društvenoj platformi Telegram objasnio je da je moguće kako će naplatiti troškove višemjesečnog boravka u Zambiji.

U nekoliko poruka, napisao je:

“Pitao me čovjek jedan tko mi financira troškove puta u Zambiju. Gledajte, jasno je da sam ja tamo svjedok, to nije sporno.





Ono što je upitno jest kakav će bit ishod suđenja, ja smatram da su oni krivi za trgovinu djecom, ali jesu li oni stvarno krivi, odlučit će sud. Ako ih sud osudi, a jasno je da svaki svjedok u nekom postupku ima pravo na nadoknadu putnih troškova, ja ću tražit od suda da mi ih pokrije, a oni se naplaćuju od onih koji izgube sudski postupak.

Nije nemoguć scenarij po kojem će troškove mog puta u konačnici pokrit Noah Kraljević i drugi suoptuženici. Tako da molim sve one koje jako zanima odgovor na pitanje tko me plaća, da se strpe još malo i dobit ćemo odgovor”, tvrdi Pernar koji je komentirao i sadržaj optužnice proti osmero Hrvata.

“Ako se dokaže da su dokumenti o posvajanju krivotvorina, tada bi optuženici mogli igrati na kartu da to nisu znali i da su bili prevareni.

Takvi slučajevi često se događaju, npr. vi kupite auto od nekog ne znajući da je ukraden. U takvom slučaju sud vas neće osuditi, jer smatra da vi niste mogli znati da je auto ukraden. Zakon naime dozvoljava privatnim osobama da prodaju vozila, privatna osoba vam je pokazala papire, vi niste imali razloga sumnjati i u dobroj vjeri ste kupili taj auto.

Međutim, u ovom slučaju zna se da stranci i tranže ne mogu posvajati djecu iz DR Konga, to je presudan element. Da zakon DR Konga to dozvoljava, tada bi ste vi mogli reći – gledajte zakon to dozvoljava, a ja nisam znao da su ti papiri krivotvorina, da osoba koja se predstavljala kao odvjetnik uopće nije odvjetnik itd.

Međutim, kada Zakon jasno kaže da takvo što nije dozvoljeno, tada vi ne možete naprosto prebacit odgovornost na drugu osobu i reć ja sam prevaren, nisam znao da zakon to zabranjuje, upravo radi članka 7. KZ Zambije koji kaže:









“Nepoznavanje zakona ne pruža nikakvu ispriku za bilo koje djelo ili previd koje po sebi predstavlja prijestup (zakona).

Ako se pokaže da je dokumentacija o posvajanju krivotvorena, onda to znači da oni nisu platili trošak pravne procedure, nego da su zapravo dobili djecu u zamjenu za novac, a ne zato jer su ispunili nekakvu pravnu proceduru i formu.

Međutim, da bi smo mogli reći da su djeca kupljena, prvo treba sud utvrditi da je dokumentacija krivotvorena”, zaključuje Ivan Pernar.









Podsjećamo, bivši Živozidaš Pernar službeno je postao svjedokom Državnog tužiteljstva Zambije u slučaju uhićenih hrvatskih državljana.

Uhićene se sumnjiči za trgovinu ljudima, a nakon što su pokušali posvojiti djecu iz DR Kongo u kojem su, kasnije se saznalo, takva posvojenja zabranjena.

Četiri para suđenje čeka u zatvoru.