PISMO UČITELJA U POTPUNOSTI RAZOTKRILO SINDIKATE: Izdani smo, a njihov je interes samo jedna stvar!

Polako se stišavaju reakcije na dogovor između Vlade i sindikata prosvjetara, barem što se tiče reakcija političara. No, i dalje se ne stišavaju reakcije ogorčenih profesora i učitelja, koji se nakon dogovora u najmanjun ruku osjećaju izigrano i prevareno.

Na adresu naše redakcije stiglo je pismo jednog profesora, koji se osvrnuo na cijelu situaciju koju su prošli posljednjih nekoliko dana, ali i ranije kada su u štrajku svi bili ujedinjeni.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti.

“Još se jednom pokazalo kako su Sindikati dobri za ubiranje sindikalne članarine i sebične interese o punjenju sindikalnog proračuna. Sindikat hrvatskih učitelja izigrao je članove sindikata, i nastavno i nenastavno osoblje. Nastavno zato što nitko nije ovlastio predsjednicu, barem ne na referendumu, da dogovori koeficijent tek za godinu dana, jer će zaposleni, i ne svi, imati koeficijent tek 1. siječnja 2021. godine. Do tada će se mnogo toga promijeniti u sustavu, u školama, u kolektivima, a neki ni pred odlazak u mirovinu neće osjetiti malo poboljšanje sustava.

Nenastavno osoblje je izigrano zato što je zahtjev i cilj štrajka bio da se poveća koeficijent svima zaposlenima u obrazovanju, a ne samo nastavnom osoblju. Pa zar nismo slušali svih prošlih dana parole o nezadovoljstvu svih u obrazovanju, o borbi za sve u sustavu oberazovanja, a što je lamentirala upravo Sanja Šprem i pred novinarima. Sjećate li se što je sve Šprem izgovorila pred prepunim trgom bana Josipa Jelačića? Vikala je i “nema predaje!”. Kad tamo: svjedočimo da se predala! Kukavički, jadno, žalosno, bez ispaljenoga metka.

Nije teško zaključiti da su pristankom na ponudu Vlade sindikati u obrazovanju, izdali svoje članove. Ako su svi štrajkali zbog koeficijenta, pobogu, to je isto radilo i pomoćno osoblje u školama. Ako to osoblje nije trebalo dobiti povećani koeficijent iz neshvatljivih razloga, onda je to trebalpo javno reći i dati na znanje, i objaviti i s time upoznati sve škole. Onda ni ciljevi ni zahtjevi sindikati ne bi bili isti onima koje su nam predstavljali voditelji školskih sindikata. Ako nastavnici nisu bili za dodatak na plaću, definitivno nije bilo ni pomoćno osoblje koje je svih dana podržavalo štrajk i ostale sindikalne akcije.

Ali, nije to sve: sindikati, tijela sindikata, odlučila su da se neće provesti referendum u školama iako su znali da Vlada ne nudi povećanje koeficijenata pomoćnom osoblju. Znate li zašto? Jednostavno zato što bi odgovor iz škola bio NE. I zato je trebalo provesti referendum u školama jer nije dostavljena ponuda o povećanju koeficijenata svima! A to onda znači da je dio zaposlenih debelo izigran i prevaren; ne od bilo koga, od ljudi koji bi trebali štititi njihove interese i ljudi koji ih plaćaju. Zato je jasno da treba odgovarati predsjednica Sindikata članovima.

I što bi to dragi moji trebalo značiti? Smjenu predsjednice Sanje Šprem? Teško! Nemojte zaboraviti da predsjednicu Sindikata hrvatskih učitelja Sanju Šprem, a vjerojatno tako i u ostalim sindikatima, može opozvati samo skupština, a u njoj sjede predsjednici podobni učitelji koji se preko područnih ureda biraju u skupštinu. Male su, gotovo nikakve, da će skupština predsjednici pokazati palac dolje. Ali ono što zaposleni u školama trebaju učiniti je da smjesta, hitno i odmah vrate člansku iskaznicu sindikatu i da je adresiraju na predsjednicu Sindikata. Ovo imaju obvezu učiniti posebno pomoćno osoblje i tako zahvaliti predsjednici što ih “izvrsno” zastupa, a uredno im “uzima” članarinu. To trebaju učiniti i učitelji u znak podrške kolegama, što su očito oni najslabiji ostali bez koeficinenta. Jedino ispisom iz sindikata i vraćanjem iskaznice školski radnici mogu pokazati svoju snagu i odaslati važnu poruku Sindikatu: Ne želimo vas više. Nećete nas više zastupati! A predsjednici Sanji Šprem kratka poruka: Sramite se!

Učitelj (koji je vratio člansku iskaznicu)”