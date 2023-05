PISALI PETICIJE PROTIV NASIPA! Htjeli su pogled na Kupu, sada ga imaju: ‘Ja se rijeke ne bojim, pokazuje snagu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Na karlovačkoj Kupi, u naselju Brodarcima, pisali su peticije, angažirali odvjetnike, borili se protiv izgradnje betonskog nasipa kako im ne bi zaklonio pogled na Kupu

Danas jako dobro vide Kupu.

Vera Hrebac u listopadu je rekla da to ne izgleda lijepo.





“Jednostavno će takav predivan predio upropastiti. Pa, nije cilj da se priroda koju je dragi Bog stvorio tako predivnu da se to napravi”, a na pitanje novinara bi li radije poplavu u dvorištu ili nasip, odgovorila je: “Ja bih izabrala poplavu u dvorištu.”

Do gospođe se danas ne može, osim box-barijerom. Danas ne misli da je bolje imati vodu u dvorištu, a kaže: “Ovo pokazuje da se s tim ništa ne može, da ništa nisu zaustavili.” Dodaje i da rijeka pokazuje da joj vodovod ne može ništa.

Druga stanovnica, Katarina Vrbanić, rekla je da bi joj bilo itekako drago da je izgrađen nasip, dodavši da struka zna što treba. S njom se složio i Ivan.

“Neka se sluša struku, a ne nečije želje ‘ja bih pogled na Kupu’. I ja bih Beverly Hils pa nemam.”

‘Ja se Kupe ne bojim’

Nadalje, gospođa Hrebac u listopadu je kazala da joj Kupa svaki put dođe do druge stepenice, a u sto godina nikad nije ušla u kuću. Sada je rekla da će ući do krova, ako to bude htjela.

“Ja se Kupe bojim, ali je previše volim, ona samo pokazuje svoju snagu. Ako Bog da, neće”, rekla je za Dnevnik.hr.









U poplavama najpogođenijem dijelu Karlovca voda je ušla u 20-ak kuća.

Noćas i sutra slijedi borba

Miroslav Rade, zapovjednik JVP-a grada Karlovca, kazao je da nisu očekivali da će do ovoga doći: “Hrvatske vode najavljivale su ozbiljne projekcije vodostaja, malo smo bili skeptični prema tome, ali su se, nažalost, ostvarile.”

Na najpogođenijem dijelu u Karlovcu sustav obrane od poplave nije gotov.









“2015. je bila u maksimumu, sad smo se približili tim brojevima, u desetak centimetara. Nismo vjerovati da se takvo nešto može ponoviti.”

Kupa i Korana još nisu stale s rastom, a nizvodno rijekom Kupom noćas i sutra očekuje ih borba, dodao je zapovjednik JVP-a.