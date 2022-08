PISAC JE NA RESPIRATORU! Objavljen identitet napadača: Uznemirujuće je što se radi o tako mladom čovjeku

Američka policija je potvrdila da je uhićena osoba za koju se sumnjiči da je napala Salmana Rushdieja,a riječ je Hadiju Mataru (24) iz Fairviewa u New Jerseyju.

Ljudi koji su se nalazili pored pozornice su uhvatili osumnjičenika, a kasnije je priveden u policiju.

Matar je imao propusnicu za predavanje, a dužnosnici smatraju da je pri napadu djelovao sam. Prije samog događaj nije bilo prijetnji, rekle su vlasti dodavši da za sada još uvijek nije poznat motiv napadača.

Jedna od sudionica događaja, Julia Mineeva-Brain opisala je napad kao “konfuznu scenu”, jer je dio ljudi u publici pomislio da je napadač prišao piscu kako bi mu pomogao s mikrofonom.

“No, počeo ga je ubadati nožem. Prvo u vrat, a onda niže, kod lopatica”, rekla je za Reuters.

Rushdie je uspio ustati i pokušao pobjeći, ali napadač ga je srušio i nastavio ubadati prije nego što je stigla pomoć.

Još jedna svjedokinja napada, Mary Newsom, ispričala je za BBC da su okupljeni u publici bili u šoku, te se začuo “golemi kolektivan uzdah” kad se incident dogodio, što ne iznenađuje obzirom na činjenicu da je Chautauqua, grad u kojem se dogodio napad, izuzetno miran.

Newsom kaže da u blizini Rushdieja nije bilo pripadnika osiguranja da su na ulazu pregledavali ulaznice, ali ne i sadržaj torbi. Organizatori događanja još uvijek se nisu oglasili o sigurnosnim mjerama.

Rushdiejov agent Andrew Wylie objavio je kako vijesti o zdravstvenom stanju slavnoga autora i književnika nisu dobre.

“Na respiratoru je i ne može govoriti. Nažalost, mogao bi izgubiti jedno oko. Osim toga, živci u ruci su mu presječeni, a jetra mu je također izbodena i oštećena”, stoji u agentovu priopćenju, a prenosi BBC.

Napad na slavnog pisca osudila je britanska šefica diplomacije i izgledna nasljednica britanskog premijera Borisa Johnsona, Liz Truss.

“Ljudi moraju moći slobodno govoriti. Sloboda govora mora biti obranjena. Moje misli su s njim, njegovom obitelji i najmilijima”, napisala je Truss na Twitteru.

Disgraceful attack on Sir Salman Rushdie. People must be able to speak freely and freedom of speech must be defended.

My thoughts are with him, his family and loved ones.

