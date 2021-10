‘PING PONG IGRAM S PRIJATELJIMA, NE U POLITICI’ PLENKOVIĆ O SASTANKU S VUČIĆEM: Ukazat ću na sporne udžbenike i problem koji muči brojne majke i djecu

Autor: M.P.

Čelnici Europske unije u srijedu će na neformalnom samitu EU-zapadni Balkan u Sloveniji potvrditi europsku perspektivu te regije, stoji u nacrtu izjave koja bi trebala biti prihvaćena. No, u izjavi nije naveden vremenski okvir u kojem te zemlje mogu računati na članstvo.

Plenković je prije početka samita dao izjavu za medije.

“Hrvatskoj je bitno da se nastavi proces pregovora, da se što prije otvore pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, posebno nam je bitna BiH, zalagat ćemo se za ravnopravnost Hrvata u BiH. Hrvatska je jedna od zemalja koja je zagovornik proširenja i puno uvjerenje da je to jedini pravi put”.

Sastanak s Vučićem, ima li konkretnih tema?

“Bit će niz tema, sve je to neformalnog karaktera. Ja se s ping pongom mogu baviti s prijateljima, a od političke retorike koja stvara napetosti nema koristi, to nije moj stil, želim kvalitetan odnos prema srpskoj manjini, poboljšati status hrvatske manjine u Srbiji, ukazati na udžbenike u kojima se negira postojanje hrvatskog jezika, te istaknuti da su nam nužni podaci i nestalima, to očekuje svi, majke, djeca”, rekao je premijer.

Energetska kriza s plinom i strujom

“Samo smo se površno toga dotakli, razgovarali smo o međunarodnoj politici”, rekao je premijer.

Hrvatska podržava proširenje EU-a na susjede, Plenković danas kratko s Vučićem

Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija, BiH, Kosovo i Crna Gora žele se priključiti bloku, no po tom pitanju postoji razilaženje među članicama EU-a. Slovenija, pod čijim predsjedanjem je i organiziran ovaj neformalni samit, želi što bržu integraciju regije u EU, a navodno je predlagala da se navedene zemlje u članstvo treba primiti do 2030. godine. Rezervu spram daljnjem proširenju s definiranim rokom iskazuju Francuska, Danska i Nizozemska.









Hrvatska, Austrija, Slovenija i Njemačka upozoravaju da bi predugo čekanje moglo dovesti regiju pod velik utjecaj drugih država, prije svega Rusije i Kine.

“Hrvatska podržava proces proširenja EU-a na susjedne zemlje”, rekao je premijer Andrej Plenković u utorak u Sloveniji i upozorio da se bez jasne poruke jugoistoku Europe o europskoj perspektivi otvara prostor za druge globalne sile na tom prostoru.

“Pozicija Hrvatske vrlo je jasna. Mi podržavamo europsku perspektivu, proces proširenja EU-a na nama susjedne zemlje. Smatramo da je to izrazito važno i da tu poruku trebamo snažno poslati i danas”, rekao je Plenković novinarima uoči neformalne radne večere s kolegama iz EU-a.

Premijer Plenković je potvrdio da će se danas kratko sastati i s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, iako nema planiranih bilaterala. Još je jučer najavio da će s njim razgovarati o spornim udžbenicima u Srbiji koji niječu postojanje hrvatskog jezika.