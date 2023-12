Pijani načelnik policije napravio dar mar u Zaprešiću: Šokantnu vožnju prijavio zabrinuti građanin

Autor: Doris Vučić

Načelnik Sektora za javni red i sigurnost zagrebačke policije Davor Posilović u srijedu navečer je malo previše zavirio u čašicu, a nakon toga je vidno pijan sjeo za volan i uputio se u neku novu avanturu. No, vrludanje nestašnog Posilovića u Renaultu Megan na cesti u Zaprešiću uočio je neki zabrinuti čovjek koji je na mjestu reagirao i oko 21.15 sati nazvao policiju.

Iako su službenici odmah krenuli u potragu, nitko nije uspio locirati kretanje brzog i žestokog načelnika, sve do trenutka dok se idućeg jutra sam nije pojavio na poslu. I tada je nastala drama. Kako su nam odgovorili iz PU zagrebačke, Posiloviću je na početku radnog vremena ponuđeno alkotestiranje, no on je to odbio. Zbog tog poteza, otkrivaju nam, načelnik zagrebačke policije ga je isključio iz službe.





Otkriveno nam je i kako je Posilović učinio, kako bi se reklo, mali milijun prekršaja.

Prekršio (zasad) šest zakona

“Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem prekršaja je utvrđeno da je vozač navedenog privatnog osobnog automobila, načelnik Sektora za javni red i sigurnost Policijske uprave zagrebačke van službe, počinio prekršaje iz čl. 44. st. 1., čl. 46. st. 1., čl. 52. st. 1., čl. 56. st. 2., čl. 82. st. 1. t. 13 i čl. 88. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama te će isti od strane Policijske postaje Zaprešić zbog počinjenih prekršaja biti prekršajno procesuiran sukladno odredbama Prekršajnog zakona”, stoji u odgovoru.

A konkretno to znači ovo – Posilović nije koristio “žmigavce” niti se kretao po kolniku. Nadalje, naglo je mijenjao brzinu i nije skretao krećući se krajnjom prometnom trakom koja se prostire uz desni rub kolnika. Da stvar bude gora, na kraju jurnjave nestašni načelnik se parkirao na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, i to “bez da je poduzeo sve mjere kojima se sprječava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno”.

Kako neslužbeno doznajemo, mortus pijanog Posilovića je u jednom trenutku pokupila hitna pomoć, a ostatak noći proveo je na triježnjenju. Iako je “tulum” za njega gotov, istraga ove živahne večeri još uvijek nije gotova.

“Isto tako priopćavamo Vam da policijski službenici ove Policijske uprave nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem u cilju utvrđivanja možebitnih drugih prometnih prekršaja na području grada Zagreba počinjenih od strane navedenog te je u tijeku utvrđivanje elemenata disciplinske odgovornosti za povrede službene dužnosti sukladno odredbama Zakona o policiji”, poručuju za kraj njegove kolege.