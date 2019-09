Pijan i bez dozvole vozio neregistriran auto! Evo kolika mu kazna prijeti

U nedjelju oko 16 sati pokraj Požege policijski su službenici, u redovnoj kontroli, zatekli 30-godišnjaka koji je vozio neregistrirani i neosigurani automobil pod utjecajem alkohola (2,06 promila), i to bez položenog vozačkog ispita, javlja RTL.

Kako je izvijestila PU požeško-slavonska, neodgovornog su vozača zaustavili između mjesta Laze Prnjavor i Komušina pokraj Požege. Zbog nabrojanih prometnih prekršaja mogao bi platiti novčanu kaznu od čak 47.000 kuna.

Predviđena kazna za navedene prekršaje je od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana za upravljanje prije stjecanja prava, 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana i šest negativnih bodova za vožnju pod utjecajem alkohola, 2000 kuna za upravljanje neregistriranim vozilom te 5000 kuna za upravljanje neosiguranim vozilom. Vozaču slijedi prekršajni nalog.