PI*** NA MLAĐE, A DESET PUTA SU GORI!’ Bijesni zbog starijih u javnom prijevozu: ‘Imala sam trbuh do zuba, nijedna bakica nije ustala’

Autor: N.K

Oni koji se kreću uglavnom pomoću javnog prijevoza barem su jednom doživjeli da starija ili nemoćna osoba traži da im se prepusti mjesto, a da je pritom osoba koja traži mjesto otresita.

Jednu takvu situaciju opisao je i korisnik Reddita koji se tramvajem vozio na posao. Sjeo je na mjesto predviđeno za invalide i tu je počela njegova nevolja:

“Danas se vozim na posao i sjedim na mjestu za invalide jer imam 50 posto invaliditeta, ne vidi se jer nemam kolica”, pojasnio je.





Do njega su potom došle dvije starije gospođe koje su ga tražile da se ustane.

“Odbio sam i objasnio invaliditet. Druga bakica nakon ulaza nastavi stajati pored mene i maltretirati me da kako se ja njoj ne dignem”, napisao je i izazvao raspravu.

“Samo ignoriraš. Imam i ja invaliditet pa se**. Pi*** na mlađe generacije a 10 puta su gori”, “Još je dobro ako pitaju za mjesto najčešće samo stoje i čekaju da se digneš dok negoduju”, nizali su se komentari.

“Nemam ništa protiv bakica, ali nekad mislim da se samo voze da im brže prođe vrijeme. A i kad sam imala trbuh do zuba nijedna bakica mi se nije digla već djedice. Ne kažem da su trebale jer trudnoća nije bolest, ali ipak su žene”, pojasnila je jedna korisnica.

“Moje pravilo je, tkogod me lijepo pita za sjesti dignuti ću mu se imao on 5 ili 95. Tkogod je bahat i zahtijeva mjesto neka stoji”, “Da me lik od 20 godina lijepo pita dignuo bi mu se. Da baba od 80 godina od mene zahtjeva da joj se dignem može slobodno dalje tražit ja se ne dižem. Isto kak’ je mene pitala može i ovog pored pa nek joj se neko drugi digne”, pisali su ostali svoja iskustva i viđenja.

“I mi ćemo biti bakice, ako misliš da možeš ustupiti mjesto pa daj. Imaš invaliditet, al’ ni bakica nije u cvijetu mladosti. Možda ćemo o tome razmišljati jednog dana…”, zaključila je jedna sugrađanka.