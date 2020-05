Petrov objavio strategiju Mosta za predstojeće izbore: ‘Ne možete s vragom tikve saditi’

Autor: Dnevno

Božo Petrov i Most u subotu su navečer objavili da unatoč pregovorima s Domovinskom pokretom na parlamentarne izbore planiraju izaći samostalno.

“Idemo samostalno zato što želimo čisti, pošteni i želimo da čestiti ljudi budu u tom hrvatskom Saboru. Ne možete s vragom tikve saditi”, kazao je čelnik Mosta nezavisnih lista, Božo Petrov u objavi koja je u subotu kasno navečer objavljena na Facebooku.

“Most je na sve izbore izlazio samostalno”, rekao je Petrov na početku intervjua.

“To što su sada ovi izbori koji dolaze na granici upitne regularnosti, jer imamo još uvijek epidemiju koronavirusom, događa se za vrijeme ljeta, onda je bilo logično da pokušamo potražiti potencijalne partnere da bi se izbjeglo rasipanje glasova. Bilo je logično da krenemo u razgovore s osobom koju smo podržali za vrijeme predsjedničkih izbora, jer je ta osoba tada jedina bila u mogućnosti ugroziti HDZ-ov i SDP-ov duopol”, kazao je Petrov.

Na pitanje zašto su propali ti pregovori s Domovinskim pokretom, Petrov je kazao da su procijenili da ciljevi koje je Most zadao će biti jednostavnije ostvariti onako kako “oni to misle, a to će biti ujedno i poštenije prema građanima. To znači samostalno izaći na izbore pa neka građani samostalno odluče koga žele, a ne se skrivati iza koalicije”, kazao je.

“Naš cilj je da u Sabor uđu nekompromitirani čestiti ljudi koji će činiti klicu jedne drugačije politike”, kazao je Petrov.

Na pitanje tko je “vrag” iz njegove jučerašnje izjave na Facebooku, Petrov je odgovorio: “Kompromisi.”

Nemamo sigurne mandate

“Uvijek morate imati određenu dozu kompromisa koji će vam omogućiti da možete u suradnji s nekim graditi neku priču, ali i kompromisi idu do određene granice…”

“Koja je granica koju ne možete prijeći, jeste li tražili previše, čak osam mandata?”, upitala je Damira Gregoret na to.

“Kada bih gledao sve ciljeve Mosta, onda je normalno da idete u širu koaliciju gdje ćete se moći sakriti, gdje vam se jamče sigurni mandati. U samostalnoj priči u koju smo krenuli, nemate sigurne mandate, ali ono što mi procjenjujemo je da ćemo na ovaj način lakše pokazati ljudima za što se borimo, jer se borimo za jednu uređenu Hrvatsku.”

Na podsjećanje da je Nikola Grmoja kazao da HDZ kadrovira listu Miroslava Škore, Petrov je rekao da će se samostalnim izlaskom lakše prezentirati ljudi koji će nositi njihove liste. “To su ljudi koji su se dokazali do sada u životu, mada nisu bili u politici, pokazali su da im je životopis zbilja dobar, da u svom segmentu djelovanja su napravili stvarno velike stvari”, rekao je Petrov.