Petir otkrila što će raditi nakon isteka mandata u EU parlamentu

Autor: Dnevno/Dr. K.

Marijana Petir je u razgovoru za portal Direktno rekla kako namjerava do kraja lipnja savjesno odraditi sve obveze koje ima kao član Europskog parlamenta u Hrvatskoj i u Bruxellesu.

“Imam obveze prema svojim biračima i onima za koje sam cijelo vrijeme radila. Pokroviteljica sam nekoliko manifestacija koje se održavaju ovih dana u Hrvatskoj, a s obzirom na to da sam ambasadorica za izbor najboljeg mladog hrvatskog poljoprivrednika, 10 finalista tog natječaja uključujući i pobjednika vodim sredinom lipnja na nagradno putovanje u Bruxelles i posjet Europskom parlamentu”, rekla je Petir za Direktno i dodala kako je to ujedno i njen najdraži projekt na kojem je radila.

“Silno se veselim što mogu pomoći tim mladim ljudima da promoviraju svoje uspješne projekte”, kaže Petir.

Jedna od najaktivnijih hrvatskih zastupnica i dobitnica europskog Oskara za poljoprivredu, prestižne nagrade koju dodjeljuje The Parliament Magazine, otkrila je kako namjera nastaviti s političkim radom.

“Gotovo 50 tisuća građana Hrvatske na ovim je izborima glasalo za moju nezavisnu listu. Ponovno sam dobila snažno povjerenje građana i više od 40 tisuća preferencijalnih glasova. To je potvrda i priznanje za moj rad i na to sam iznimno ponosna. Ujedno, to je i veliki politički kapital za budućnost”, rekla je naša sugovornica.

Dodala je kako je povjerenje koje su joj ukazali hrvatski građani obvezuje da nastavi raditi u njihovom interesu.

“Sada sam još pod dojmom izbora te ću si uzeti dovoljno vremena da donesem najbolju odluku za budućnost”, rekla je Marijana Petir za Direktno.

Podsjetimo, Marijana Petir koja je doslovno u zadnjim trenutcima, tek sat prije ponoći, predala listu za Europski parlament dobila je čak 4,40 posto glasova birača, odnosno glasove 47.358 birača, skoro kao cijela Amsterdamska koalicija.