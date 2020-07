PETIR BRUTALNO O MILANOVIĆU: ‘Na vrijeme sam shvatila tko je on zapravo’!

Autor: Dnevno

Saborska zastupnica u novom sazivu Sabora Marijana Petir razgovarala je s reporterkom N1 Katarinom Brečić.

U ovom mandatu usredotočit će se na poljoprivredu i samodostatnost Hrvatske u proizvodnji hrane, što smatra velikim problemima. Najavljeno smanjenje PDV-a trebalo bi pojeftiniti proizvodnju, smatra, te time učiniti hrvatske proizvode dostupnijima potrošačima. Nelojalnu konkurenciju, ogroman uvoz i nepoštene trgovačke prakse smatra najvećim problemima u svom sektoru.

Neće, međutim, bježati ni od drugih pitanja. Kada na red dođe Zakon o pobačaju posvetit će mu punu pažnju. Kaže da je njen stav po tom pitanju poznat, a to je zaštita života.

“Bavit ću se svim temama koje smatram važnima. Ja uvijek jasno dijelim svoje stavove, glasam po savjesti. Ne mogu znati kakav će biti sadržaj tog zakona, ali zalažem se za zaštitu života”, kaže Marijana Petir.

Osvrnula se i na nedolazak predsjednika Republike Zorana Milanovića na konstituirajuću sjednicu Sabora. Tu nije štedjela riječi.

“Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada. Mislim da svi oni koji su pratili politički rad gosp. Milanovića nisu mogli ništa drugo niti očekivati. Meni je žao što nije imao bar jednu temeljnu elementarnu i kućnu pristojnost da se pojavi na konstituiranju.”

“Ako je točno to što vi govorite, da je bio u Taču i da iz tog razloga nije mogao biti u Saboru, to samo pokazuje da on ima jedan kontinuitet, a očigledno ne poštuje niti hrvatski narod, niti one građane koji su mu dali podršku. Na svu sreću ja nisam bila među njima jer sam i prije vidjela kako on radi. Promoviranje nerada nije moj stil, ne mogu to prihvatiti niti podržati”, oštra je Petir.