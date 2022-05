PETERNEL ŽESTOKO UDARIO PO TOMAŠEVIĆU! Zamjerio mu je proslavu tzv. odlobođenja Zagreba: ‘Kako nas to danas gradonačelnik štiti od ustaša’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik zagrebačkog ogranka Domovinskog pokreta, Igor Peternel, na konferenciji za novinare govorio je o trudnici koja nosi teško bolesno dijete te Tomislavu Tomaševiću koji je proslavio ulazak partizana u Zagreb 1945. godine.

“Prva tema je najaktualnija, javna rasprava koja se vodi oko činjenice da imamo jedno bolesno, nerođeno dijete i majku koja je instrumentalizirana od strane aktivista, tj. aktivistkinja. Ona je objekt, a ne subjekt, gdje se zapravo pod krinkom bolesti tog jadnog djeteta pokušavaju voditi rasprave o dobro nam znanim temama abortusa, pravima, pro-choiceu, a sve u svjetlu nadolazećeg Hoda za život, ali i vrlo važnim događanjima u SAD-u, gdje se najavljuje potpuna zabrana pobačaja”, rekao je Peternel.

Smatra kako je na sve to nasjeo i gradonačelnik koji je dao potpuno neprimjerenu izjavu u kojoj se miješa u poslove struke, pogotovo u bolnici Sveti Duh, koja je u vlasništvu Grada Zagreba, gdje špekulira tko bi trebao ili ne bi trebao imati priziv savjesti. Poručio je da priziv savjesti imaju oni koji imaju savjest, priziv savjesti imaju oni koji imaju moralni problem s određenim zahvatom i zakon im dopušta imati tu moralnu dilemu.





Dao potporu liječnicima

“Mi kao Domovinski pokret dajemo punu potporu liječnicima koji imaju hrabrosti to javno i reći. Što se tiče ovog slučaja, a gradonačelnik se upetljao indirektno i direktno i u ovaj slučaj, ovdje se namjerno vodi razgovor, odnosno kampanje koje nemaju nikakve veze sa slučajem. Znamo da i zakon kaže, i struka, da se do 22. tjedna radi o pobačaju, a nakon toga se radi o porodu”, kazao je Peternel.

Dodao je kako je trudnoća trenutno u 28. tjednu, dakle radi se o živom, nerođenom djetetu, te poručio kako u potpunosti shvaća da ne postoji niti jedan liječnik koji želi sudjelovati u takvom zahvatu, u zahvatu eutanazije i prijevremenog poroda. Pogotovo što je do njih i do javnosti došla informacija da se to dijete može i liječiti. “Protiv smo toga da se majku instrumentalizira, protiv smo toga da se u sve to skupa uključuje i gradonačelnik. Ustav jasno štiti život, a, ne ulazeći sada u rasprave o abortusima, želim naglasiti da se ovdje ne radi uopće o toj raspravi, već se radi isključivo o 28. tjednu, dakle radi se o životu nerođenog djeteta koje ima pravo na život”, ustvrdio je Peternel.

Komentirao oslobođenje Zagreba

Komentirao je i proslavu tzv. oslobođenja Zagreba te rekao kako smo i u subotu vidjeli da se gradonačelnik Tomašević pohvalio da je bio na Trnjanskim krijesovima i da se borio protiv ustaša te slavio pobjedu protiv ustaša. “Smatramo da bi se komunalni gradonačelnik i vlast koji su izabrani da nas štite od smeća, da nas štite od puknutih cijevi i od deficita gradskog proračuna, konačno trebali početi baviti tim temama, a manje ideologizirati, manje se baviti ideološkim temama, jer na koncu konca, ako i uđemo u to, ne znam kako nas to danas gradonačelnik štiti od ustaša”, poručio je Peternel.

Kaže da bi Tomaševića trebalo upitati kad će početi štititi Zagrepčane od osloboditelja koji su te godine koju on slavi neke građane oslobodili od života, mnoge od slobode, većinu od privatnog vlasništva, a sve od ljudskih prava kojima je gradonačelnik toliko privržen i gdje je cijelu svoju karijeru izgradio navodno se boreći za ljudska prava. “Netko tko se bori za ljudska prava ne može slaviti ulazak u Grad Zagreb vojske koja je građane oslobodila ljudskih prava, života i imovine i za idućih 45 godina uvela strahovladu bez mogućnosti izborne alternative”, zaključio je Peternel.