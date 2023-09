Peternel za govornicom pita Tomaševića: ‘Je li to vama normalno?’

Nesposobnost stranke Možemo u upravljanju Gradom Zagrebom svakim je danom sve očitija. Iako su obećavali brda i doline, njihov angažman može se sažeti na guranje ljevičarskih ideologija u prvi plan, mijenjanje imena ulica i nesposobnost u organizaciji čak i najosnovnijih gradskih poslova, poput odvoza smeća.

Društvenim mrežama sada se širi snimka zastupnika u zagrebačkoj gradskoj Skupštini, na kojoj zastupnik Domovinskog Pokreta Igor Peternel proziva stranku Možemo i gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog nemara u vođenju gradskih poslova.

‘Ovo nije normalno’

“Možete vi sami sebe zavaravati da ovaj Zagreb izgleda normalno. To nije tako. I niti jedan PR ovog svijeta neće vas spasiti ako divlja svinja napadne nekoga. Vi ne znate bilo hrvatskog naroda, pojest će vas.





KUDA IDU DIVLJE SVINJE?

Nećete politički preživjeti to da se dogodi incident i da neko dijete strada jer divlje svinje šeću gradom. Morate shvatiti da ovaj grad ne izgleda normalno. Sve je puno fotografija nebrige, nekontroliranog rasta i slično. Nije slučajno da se pojavljuju lisice, divlje svinje i slično. Dolazimo do razine nesnalaženja da gospođa pročelnica ne zna da je država otvorila sustav monitorninga zraka na Jarunu. Je li to vama normalno?”, rekao je Peternel.

Pernar: Radi ovog je Tomašević maltretirao Bandića

Podsjetimo, nedavno je i Ivan Pernar prozvao gradonačelnika Tomaševića zbog nemara o gradskim komunalijama, rekavši da se bavi “đipanjem po gay paradama” i “paljenjem partizanskih krijesova”.

“Evo dragi moji, ovo su vam kontejneri prepuni, pretrpani, a ovdje vam živi Tomislav Tomašević. Znači, imate situaciju gdje taj Tomašević koji je prije maltretirao Bandića zato jer kao kontejneri nisu bili očišćeni, sada je situacija pod njim još gora i to po cijelom gradu. Ali što njega briga, on đipa po tim gay paradama, pali neke partizanske krijesove, na to se njemu svodi posao gradonačelnika. Živjeli”, kazao je Pernar u videu koji je snimio i objavio na svom Facebooku.