PETERNEL: Stožeru se sprema haranga! Razapet će ih i zbog Crkve! Neki se oblizuju kao gladne mačke ispred mišolovke

Autor: 7dnevno/Igor Peternel

Na djelu je potpuna stožerizacija Hrvatske i uvođenje stožerokracije, pri čemu se u donošenju političkih odluka službena politika skriva iza troje u javnosti popularnih liječnika koji sve češće neuspješno svojim izjavama izlaze iz sfere medicinske struke u političku. Sve ključne odluke donosi stožer koji nema definiran sastav, a donosi političke i pravne odluke bez jasnog pravnog konteksta, što kasnije otvara mogućnost za niz tužbi protiv države. Pogotovo onih koji su političkim odlukama stožera, a bez zakonske potvrde parlamenta, u poslovanju pretrpjeli znatnu štetu. Sve se češće stječe dojam da je i ono malo pravne države i vladavine prava žestoko pometeno u ovoj krizi.

Nejasno je zašto je parlament, kakav-takav, ali ipak parlament, potpuno izoliran. Neki dan smo čuli kako policija postupa “po uputama stožera”. Upravo to dokazuje nevjerojatan kaos u postupanju i shvaćanju vladavine prava s obzirom na to da policije demokratskih država djeluju u skladu sa zakonima, a ne po uputama bilo kakvih stožera. Političke se odluke permanentno maskiraju medicinskim mjerama, iako je jasno da su medicinske mjere uvijek i samo preporuka politici u donošenju političkih odluka za koje treba imati hrabrosti i volje.

Nadalje, 50, 40, 50, 60, 40, 50…, epidemiološki je korektan rezultat u smislu sprečavanja velike pandemije koja bi eksponencijalno rasla, ali vrijeme curi pa se otvaraju i suštinska pitanja: Što sada? Do kada? Koji je plan? Što očekujemo? Čemu težimo? Ovaj niz može se nastaviti unedogled. Do primjene cjepiva ili kolektivnog imuniteta. Na sve to morat će ipak odgovoriti vrh politike. Ali uz prava pitanja, a ne onako kako smo to imali prilike vidjeti u intervjuu koji je na javnoj televiziji s premijerom Plenkovićem vodio Romano Bolković, pri čemu je svaki prosječan gledatelj samo čekao trenutak kada će Andrej početi uvjeravati zanesenog i očaranog Romana da on, Andrej, ipak nije Superman.

U međuvremenu padaju domovi za starije i nemoćne jedan za drugim! U jednom čak 90% zaraženih. Pritom se otkriva i jasna profesionalno vođena PR strategija stožera i iza stožera skrivene Vlade: kad se dogodi svinjarija, to je bilo očekivano i događat će se!

Ne, gospodo, nije i ne može biti očekivano da virus na takav način uđe u starački dom!

Ako znaš da će ulazak virusa u veliki dom umirovljenika donijeti opću zarazu i pomor štićenika, onda za takve prioritetne institucije organiziraš posebne uvjete, odnosno osoblje zatvoriš u domove na dva tjedna bez mogućnosti da izlaze i onda ih nakon dva tjedna zamijeniš drugim osobljem koje si prethodno, neposredno prije ulaska, provjerio jesu li negativni. To se tako radi u ozbiljnim zemljama kojima je stalo do svih njihovih građana! Ako znaš i možeš zaštititi Putina ili Erdogana kada dođu u državni posjet, onda valjda možeš i deset domova umirovljenika zaštititi od virusa!

Sve veliki filozofi i PR-ovci, a onda čujem da se sada planiraju uvesti točno one mjere koje sam javno predložio još prošloga tjedna. Ostaje pitanje zašto političkom odlukom to nije uvedeno odmah na početku. Zašto nesposobni ravnatelj kojemu su jedine kvalifikacije to što je HDZ-ovac još nije smijenjen? Zašto ministrica kojoj su u domovima prvo izgorjeli umirovljenici, a sada ih se slabom organizacijom tamani virusom još postoji kao ministrica? S obzirom na to da smo svi zaboravljivi, HDZ-ov ravnatelj staračkog doma u Splitu, zaposlen navodno bez natječaja, i ministrica o čijoj se ostavci ni ne raspravlja, samo su nam podsjetnik što je Plenkovićeva vlast zapravo i u kojem nas to ispravnom smjeru vode. Zašto sve to toleriramo? Čini se da smo kao društvo dno! I ne može nas oprati deset kuna koje damo ponekad za liječenje nekog djeteta.

Na Uskrs se dogodio incident uoči mise koja po preporukama vrhovne vlasti stožera nije trebala biti održana, ali je ipak održana. I opet se vraćamo na situaciju kada odluke nisu do kraja politički i zakonodavno amenovane pa ih svatko prihvaća onako kako mu se čini ispravno. Tada dolazi do incidenata. Svako nasilje treba osuditi, a počinitelja kazniti. Tu se nema što govoriti ni filozofirati!

Međutim, postavlja se pitanje zašto je baš Crkvu novinarka izabrala za svoju istragu o kršenju mjera kad su brojna druga mjesta kudikamo pandemijski opasnija, primjerice Jarun, Maksimir, Bundek, Bačvice, pa i pričuvni kafići na benzinskim stanicama. Zašto Crkvu, taj stari i vječni ljevičarski fetiš koji nikada ne izlazi iz mode? I onda se to medijski digne na potenciju histerije i prikazuje kao incident koji je, ako ništa drugo, ravan eksploziji atomske bombe. Zašto se to radi? Zato što Crkva smeta pa koriste apsolutno svaku priliku ne bi li propagirali svoju pseudoprogresivnu ideologiju. U tom kontekstu zanimljivo je da profesorica Markotić stalno naglašava vlastitu vjeru koja se isprepliće sa znanošću i svoju vezanost uz tradicionalni odgoj i crkvu.

Nevjerojatno je pritom zabavno pratiti kako bi je Index, Telegram, N1 i njihova razdragana lijevo-ateistička publika rado napali, a nemaju hrabrosti!

Suzdržavaju se i oblizuju kao gladne mačke ispred mišolovke, a osjeća se u zraku koliko čeznu reći što misle! Zasad oklijevaju, ali pitanje je trenutka kada će kult stožera popustiti i tada će nažalost krenuti stara hrvatska haranga, a opet jednako neobjektivna koliko je neobjektivna dosadašnja dogmatska percepcija stožera.

Nastavljaju se i orkestrirani napadi na javni sektor udruženim snagama poslodavaca, lobista, Vlade i oglasa gladnih medija. Bacaju se kosti, pa čak i nebuloze tipa smanjenje plaće za 20% i ukidanje svih dodataka. Dodataka koji su sastavni dio plaće i koje su izmislili zakonodavci samo zbog toga da porastom osnovice ne raste previše ukupna plaća. Sve je to već detaljno objašnjeno građanima za nedavnog štrajka prosvjetara koji su tražili povećanje koeficijenata. Za prvog donositelja loših vijesti javnom sektoru odabrali su baš Gordana Jandrokovića koji plačljivim glasom, uz pogrebnu gestikulaciju, tumači da se svi moramo odricati dok ljudi umiru. Baš su njega odabrali da nas senzibilizira, čovjeka koji se u životu odrekao jedino preferencijskih glasova pa uz parsto glasova već dvadeset godina tumači i popuje dok ga istovremeno vozači vozikaju, a čuvari čuvaju! Pravoga su odabrali!

Srednjoškolski profesor sada je sigurniji nego ikada da pristaje raditi za četiri tisuće kuna. Totalno je senzibiliziran! Pritom se čini da kod nas ljudi kao da žive u nekom specijalnom Big Brotheru i uopće nisu svjesni da su indoktrinirani te da neke stvari za koje nas uvjeravaju da su nužne u normalnom svijetu uopće ne postoje kao tema. U Americi, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj… uopće ne postoji mogućnost da bi bilo kome palo na pamet profesoru ili liječniku smanjiti plaću jer je kriza u proračunu. Što se doktora ili učitelja tiče proračun? Oni rade svoj posao i očekuju pristojnu plaću prema vrijednosti posla, kvalifikaciji i postignutom kolektivnom ugovoru! Da su htjeli riskirati pa biti jako bogati ili pak siromašni, bili bi privatnici, a ne učitelji ili liječnici u državnim bolnicama! Odabrali su sigurnost prosječnosti! I zašto bi vrijednost njihova rada bila ovisna o ulaznim parametrima državnog proračuna? Istovremeno, kada proračunu sjajno ide, kada su turističke sezone rekordne, nitko od tih zaposlenika nije primijetio da se država gura s njima podijeliti višak u proračunu. Ali manjak uvijek! I ne bi to bio problem kada bi postojala jasna pravila kako će ukidanjem mjera prihodi biti vraćeni. Zaboravljaju pritom da im sveučilišni profesor ili liječnik specijalist neće raditi za pola sadašnje plaće. Jednostavno za to nema računicu. Austrija otvara tržište rada, drugi su već otvorili, otići će i ovo malo kvalitete koja još postoji. Na kraju će u Hrvatskoj ostati samo umirovljenici, članovi HDZ-a, SDP-a i NGO-a!

U ovom nadolazećem cirkusu zvanom preraspodjela u okviru mjera solidarnosti zanima me koliko će točno nevladine udruge poput GONGA, Centra za mirovne studije, Centra za suočavanje s prošlošću, Baba i sličnih parapolitičkih ideoloških organizacija manje javnog novca dobiti od financiranja preko Zaklade za civilno društvo. Te su udruge trenutno u paktu s Plenkovićem koji ih financira i kupuje si tako ideološki i “demokratski” mir! Nisam siguran da će i oni solidarno odustati od kolača koji su navikli papati. Osobno ću to pratiti jer znam da mainstream mediji sasvim sigurno neće!