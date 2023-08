Peternel šokiran, Tomašević sprema udar na džep: ‘Ludi krpaju kraj s krajem, a sada ovo’

Autor: Dnevno.hr

Igor Peternel, predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba i potpredsjednik Gradske skupštine, održao je konferenciju za medije na temu stanja u Zagrebu, neprihvatljive pozicije iznajmljivača za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu u Zagrebu i drugih aktualnosti.

”Tijekom ljeta se u Zagrebu nije puno toga događalo, osim što se grad pretvorio u jednu veliku sramotu. Ovog smo proljeća prvi ukazivali na to da se spremaju ozbiljni problemi te da Holding nije kapacitiran i nije sposoban održavati vegetaciju u gradu Zagrebu”, uvodno je poručio Peternel.

Peternel je podsjetio kako ih je dosta medija pritom ismijavalo, a kako se sad vidi da zapravo i oni koji su ismijavali danas pišu tekstove o tome da je Zagreb potpuno zapušten te da je sramotno kako izgleda. Dodao je kako tu vide kao problem nedovoljnu kritičnost prema gradonačelniku koji daje, kako je rekao, sumanute izjave u vezi svog nečinjenja.





‘Tomašević treba pronaći i platiti ljude’

”Potpuno je nebitno s kakvim se problemima gradonačelnik susreće. Činjenica je da grad izgleda strašno. Da vodi privatnu tvrtku i da su rezultati takvi, njezin vlasnik bi ga sasvim sigurno otpustio. Ako gradonačelnik nema ljude koji mogu obavljati taj posao, onda i on treba, kao i privatnici, uspjeti pronaći ljude, treba djelovati na tržištu, treba regulirati koeficijente i treba se te ljude platiti kako bi grad izgledao pristojno”, upozorio je.

Peternel je ujedno prokomentirao i najavu povećanja paušalnog poreza za iznajmljivače u Zagrebu na maksimalnih 200 eura po krevetu. Istaknuo je kako je nečuveno da se ide s jednim tako ogromnim povećanjem te da ispada da se, zapravo, onaj dio novca koji će grad vjerojatno izgubiti novim zakonom želi nadomjestiti nauštrb skupine ljudi koja ne bi trebala, smatra Peternel, ispaštati za to što se grad panično boji da će ostati bez novca.

Dizanje poreza iznajmljivačima

”Tu ima puno ljudi koji krpaju kraj s krajem, koji ne tjeraju neki veliki biznis, nego su uložili nešto novca da bi neku sobu, apartmančić ili neku garažu pretvorili u apartman i krpaju kućni budžet na taj način. I sad ćete vi njima, umjesto 20 eura, staviti 200 eura po krevetu, a imaju sezonu 20 ili 30 dana jer ovo nije more, ovo je grad Zagreb, a tu je sezona 20 do 40 dana, i zapravo ćete im u potpunosti uništiti biznis”, naglasio je.

‘Pogodovanje i traženje novog stambenog prostora grada Zagreba za smještaj migranata?’

”Revidiraju li se ugovori za gradske stanove kako bi ih možda dobili migranti ili ideološki podobni ljudi?”









Poručio je da to nije strateško planiranje i vođenje grada Zagreba, nego da su to nekakvi potezi gdje je netko od gradonačelnikovih ljudi izračunao koliko ima takvih, a koliko ima nekih drugih, pa je, eto, to najmanja politička šteta da nagaze ove, a ne nagaze one.









”To nije strateško planiranje ni strateško vođenje grada Zagreba, to je krpanje i obični populizam prema vlastitom biračkom tijelu. Takav stav ćemo zagovarati i u Skupštini, a tražit ćemo i objašnjenja što se tiče revizija ugovora za gradske stanove. Zašto se to radi? Koji su razlozi? Koji su kriteriji po kojima se ti ugovori revidiraju i nije li to zapravo ništa drugo nego pogodovanje i traženje novog stambenog prostora grada Zagreba za smještaj migranata i ljudi koji su njima ideološki dragi?”, zaključno je upitao Peternel.