Peternel se nakon odrona smeća jednoj stvari ne može načuditi: ‘Taj čovjek je pao s Marsa’

Autor: Dnevno.hr

Igor Peternel, predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba i potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine i Slaven Dobrović, predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u Skupštini Grada Zagreba, održali su konferenciju za medije na temu novog odrona na odlagalištu otpada ”Jakuševec”, tijekom kojeg je ozlijeđeno nekoliko radnika, od kojih jedan teže.

”Ovdje ne treba puno razmišljati ako želimo doći do toga tko je odgovoran, tako da današnje slušanje gradonačelnika i njegovih žalopojki, gdje poput ucviljenog djeteta plače i vrišti ‘tata, odnosno Vlada, pomozite’, to je doista van svih mjera. Dakle, odgovornost je na Gradu. Grad nije učinio nipošto sve da smanji količinu otpada koji se odlaže, dapače, on je napravio veći kaos time što je uveo pojačano prikupljanje bez da je sagradio i minimalno povećao kapacitet za kompostiranje i sortiranje”, uvodno je rekao Dobrović.





Dodao je kako je sortiranje nula, iako je Grad imao praktički gotov projekt od prethodnog gradonačelnika za sortirnicu kapaciteta devet tona po satu, te da kompostanu nije pomaknuo niti za tonu godišnje po pitanju kapaciteta. Smatra da je njegova odgovornost velika jer je napravio sustav koji odlaže više na Jakuševec, tako da je, kako navodi, zazivanje Vlade da mu riješi problem smiješno.

“Od danas plaćamo cijenu i u ljudskim ozljedama”

”Njegovo je da organizira sustav, da organizira sustav prikupljanja, osigura kapacitete i da sve skupa stavi u jednu funkcionalnu cjelinu. On to napravio nije. Danas je krajnje vrijeme da se svi zapitamo šta ćemo sutra sa Zagrebom i što ćemo s ovom vlasti. Situacija je daleko od dobre. U poziciji smo da plaćamo od danas i cijenu u ozljeđivanju. Dobro da nije nitko smrtno stradao jer sve do sada je trošak bio samo u povećanim novčanim iznosima plaćenim za odvojeno prikupljenu plastiku, za loše zbrinjavanje biootpada i slično”, upozorio je Dobrović.

Peternel je poručio kako se pridružuje profesoru Dobroviću i izražava žaljenje što je došlo do ozljeđivanja radnika te kako se nadaju da će se brzo oporaviti. Ono što je ovdje ključno, smatra, je da se osjeća ovaj smrad na koji su upozoravali.

”Profesor Dobrović je više puta i ovdje na konferencijama za medije i u Skupštini ukazivao na problem i upozoravao na to što će se događati i nudio rješenja. Dosad nijedno rješenje nije prihvaćeno, oni su stalno u raspravama govorili da se načelno slažu, ali ništa nisu poduzeli. Ovo je stvar Grada Zagreba. Vlada u principu može pomagati u izvanrednim situacijama, ali ne vidimo na koji način im u ovom slučaju može pomoći”, istaknuo je.

Peternel: Davor Vić nikada nije ni smio biti imenovan za šefa Čistoće!

Naglasio je da ovdje postoje odgovornosti prethodnih vlasti, međutim, da se u ovom mandatu nije učinilo apsolutno ništa i prodavala se magla. Peternel kaže da je sada toj priči došao kraj i vrag je odnio šalu: ”Situacija je takva da se Jakuševec zatvorio. Što će biti danas, što će biti sutra, gdje će se taj otpad odlagati? Nikakvih alternativnih rješenja nema. Hoće li se Zagreb zagušiti u potpunosti u smeću? To su pitanja na koja će gradonačelnik morati odgovoriti ili jednostavno podnijeti ostavku”.









”Na kraju krajeva, tri godine mandata je prošlo, ništa se nije promijenilo i ništa se ne vidi da bi se nešto moglo promijeniti. Ovo je ključna stvar, ovo nije neka ideološka priča, ovo nije nekakvo ideološko zastranjenje, već ključna priča za građane grada Zagreba. Oni nisu u mogućnosti ponuditi rješenja. Kakav Davor Vić? Nikad nije ni trebao biti imenovan”.

“Čovjek je pao s Marsa”

“To je nekakvo uhljebno rješenje s SDP-om, odnosno pojedinim frakcijama iz SDP-a. Čovjek je pao s Marsa, došao iz Osijeka i vodi Čistoću u gradu Zagrebu, a pojma nema o tom poslu. To sve skupa je tragikomedija. Gospodin Tomašević, s obzirom da nije u mogućnosti donijeti ključna rješenja, treba podnijeti ostavku”, zaključuje Peternel.

Podsjećamo, u ponedjeljak u ranim jutarnjim satima došlo je do novog odrona na zagrebačkoj deponiji otpada Jakuševec što je rezultiralo ozljedom dvije osobe. Incident se dogodio nešto prije 7 sati, a informaciju je potvrdila Policijska uprava Zagrebačka.









“Jutros, 4. prosinca oko 6.40 sati u Zagrebu, na deponiju Jakuševec došlo je do odrona smeća kojom prilikom su dvije osobe ozlijeđene. Od 7.55 sati zatvorena je Sajmišna cesta od Mičevca do Jakuševca u smjeru zapada. Osigurano mjesto događaja”, navode iz policije.

Jedan je radnik na koncu ostao bez ruke, a gradonačelnik Tomašević je privremeno obustavio dovoz smeća na odlagalište.

Inače, u kampanji je najavio da će Jakuševec trajno zatvoriti.