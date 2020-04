PETERNEL: ‘Odrekli smo se života! U Hrvatskoj se trenutna situacija može opisati kao zatišje pred buru’

Autor: 7dnevno/Igor Peternel

Nitko nam ne može predbaciti da se ove godine u korizmi nismo odricali. Jer odrekli smo se života. Mnogi ljudi u svijetu i doslovno. Koronavirus hara i otvara brojna pitanja – zašto uz praktički identičan broj oboljelih Njemačka ima pet puta manju smrtnost od Francuske? Zašto SAD ima već na početku pandemije puno veći broj zaraženih od Kine? Zašto je centar epidemije u New Yorku, a Kalifornija, koja je zbog najgušće naseljenosti bila označavana kao mogući epicentar, relativno dobro stoji? U čemu je Italija baš toliko grubo pogriješila da plaća ovoliku cijenu? Činjenica je da se neka rješenja ovih pitanja mogu pronaći u gustoći naseljenosti, kvaliteti javnozdravstvenog sustava, kulturi života, disciplini, pogođenim dobnim skupinama, ali za znanstvenike ostaju otvorene mogućnosti da virus nije identičan u svim regijama, da mutira, da njegova snaga ovisi i o klimatskim uvjetima, vlažnosti, ali i o genetici zaraženih ljudi.

Stoji činjenica da je prosjek umrlih pacijenata iznad 75 godina, ali jednako tako stoji i činjenica da ozdrave stariji ljudi duboko imuno kompromitirani, neki i s presađenim organima, a istovremeno letalno završe mlađi ljudi do tada potpuno zdravi. Tek će se naknadno utvrditi je li tome razlog genetika i eventualno prisutna neka tvar kod pojedinih ljudi koja pogoduje lakšem razmnožavanju virusa, odnosno uvjetuje pretjerani, a neučinkoviti odgovor organizma koji šteti više samom organizmu nego virusu.

U Hrvatskoj se trenutna situacija može opisati kao zatišje pred buru. Građani žive pod posebnim mjerama, prihvaćaju to stoički, ali ipak u sebi kipe i tko zna koliko će izdržati život u neizvjesnosti – kako prirodnoj u smislu želje za socijalizacijom i nastavkom normalnog života, tako i egzistencijalno-materijalnoj. I opet smo podijeljeni – na one koji vjeruju u virus i mjere koje bi ga trebale deaktivirati i na one koji virus smatraju imaginarnim trikom kako bi se elite pregrupirale i zavladale svim svjetskim polugama moći. Ono što ljuti je nepravda.

Prošao sam autom neki dan pokraj Maksimira. Pun park drskih rekreativaca svih uzrasta, grupiranih, negrupiranih i bez maski. Kada će stožer početi policijski provoditi striktnu primjenu svojih mjera i zaštititi nas, valjda budale, koji se držimo preporuka? Jer ovako nema smisla – jedni će trčkarati, rolati, šetkati pse, proučavati im kakicu i biciklirati, a drugi će se doma kiseliti da bi krivulja bila položena.

I usput gotovo nitko neće raditi. A kraja nikada! Zašto bi se pristojne građane nadziralo? Zar nije lakše vlasniku kafića koji je tajno otvorio kafić trenutačno dosuditi šest mjeseci zatvora bezuvjetno i zabranu rada dvije godine? Premijer Plenković, izgleda, ne odustaje od praćenja kretanja i kontakata svih građana pa to u intervjuu pokušava trivijalizirati. Točno, Plenkoviću, dobro kažeš, predali smo svoju privatnost i lokacije Googleu i Facebooku, ali vama nismo. Kad i vama kliknemo OK, onda nas slobodno i vi pratite. I problem riješen!

Građani, susjedi i poznanici počeli su nam umirati, a čudaci i dalje trube o prehladi i vade tablice o većem godišnjem broju umrlih od gripe, samoubojstava i slično. Siroti, ograničeni, ne razumiju da njihove tablice sadrže podatke o godišnjem broju umrlih BEZ poduzetih ikakvih mjera, a da od ove bolesti, unatoč najrigoroznijim mjerama, samo u EU-u umiru tisuće dnevno i da bi bez takvih drastičnih mjera koje potpuno ubijaju ekonomije, a prema načinu širenja i broju oboljelih, umrli milijuni godišnje, a zdravstveni se sustavi slomili!

Kako je taj virus stigao – od šišmiša, CIA-e, Rusa ili su ga kao svjetsku urotu plasirali masoni i ljudi reptili kako bi izvršili preraspodjelu svjetske moći, pritom nikoga trenutno ne bi trebalo zanimati. Virus je tu -stvaran je, opasan, neugodan, nepredvidljiv i normalan ga čovjek ne želi isprobati!

Nije problem što određeni broj ljudi ima drugačije mišljenje ili izražava skepsu prema svemu, pa čak i prema skepsi. To je prirodno.

Problem je što se pojavljuju liječnici i znanstvenici koji traže izgubljenu pažnju i zloupotrebljavaju situaciju ili pak da bi si gradili ime i izašli iz zone anonimnosti. Osjećaju da je sada prilika koja se ne propušta. Međutim, postavlja se pitanje trebaju li takvi ljudi uopće ostati dio struke? Struka obično ne trpi potpunu slobodu govora i govorenje bez logike i argumenata. Ne možeš biti matematičar ako problematiziraš da je 8×7=56 ili kemičar koji ne priznaje periodni sustav elemenata. To ne ide! Po meni ne možeš biti ni liječnik ako ne priznaješ stavove Svjetske zdravstvene organizacije, strukovnih subspecijalističkih udruga i mjere i protokole koje je propisala struka unutar vlastite države. O mjerama i protokolima može se i MORA razgovarati unutar struke, ali ono što postane službeno, to se treba poštovati! Ako javno lobiraš protiv, a član si strukovne organizacije, time se stavljaš na onu stranu strukovnih pravila i postaješ nadriliječnik. Hrvatska liječnička komora trebala bi hitno kazniti sve liječnike koji u medijima podlo lobiraju protiv službenih epidemioloških mjera i umanjuju težinu bolesti! Oni su puno gori i opasniji od bezveznjaka koji zbrišu iz samoizolacije jer govore iz pozicije strukovnih autoriteta i time zbunjuju već ionako zbunjene i preplašene građane.

U međuvremenu, svjedoci smo navodno ogromne, nezabilježene crodemoskop podrške Vladi baš uoči početka pregovora sa sindikatima o smanjivanju plaća. Dopustite mi da izrazim blagu skepsu u autentičnost svega toga.

Pogotovo nakon sastanka premijera i glavnih urednika medija, na kojem je navodno nazočan bio i guverner HNB-a, a govorilo se o tome na koji način mediji trebaju izvještavati o krizi i kako će im Vlada pomoći da je prebrode! Sam po sebi, taj sastanak ispada neviđeni skandal s elementima korupcije. Međutim, ne za hrvatske standarde. Efekt rasta podrške vlasti u krizama dobro je poznat. I u drugim europskim državama raste popularnost vlada koje rješavaju korona-krizu, i to je normalno jer preplašeni građani nemaju druge nego vjerovati onima u čijim su rukama njihovi životi. U takvoj je situaciji logično prostor za djelovanje opozicije skučen. Nema drugih tema osim zaraze, sve teme koje su opterećivale vlast trenutno su u zadnjem planu, ali kako su nestale, tako će se i vratiti kada jednom prođe akutni dio ove nezapamćene krize.

Umjetno stvoreni rast popularnosti Vlade past će jednako brzo kao što je poskočio. Naravno da građani tada neće plebiscitarno vjerovati da Andrej Plenković, sadašnji i trinaest ministara smijenjenih zbog koruptivnih afera Hrvatsku vode u dobrom smjeru prema sretnoj budućnosti. Vratit će se teme kojih se HDZ establišment boji kao vrag tamjana. Ono što trenutno rade također je nekorektno jer vješto iskorištavaju medijsku prisutnost Nacionalnog stožera kako bi stvorili PR percepciju – Stožer je popularan, Stožer je naš, dakle mi smo popularni. Stvaranje kulta ličnosti bilo čijeg, pa i članova Stožera, a na račun nacionalnog straha od ugroze potpuno je neprihvatljivo. Nažalost, jako malo ljudi kod nas to prepoznaje. U Njemačkoj bi, na primjer, takav pokušaj bio ismijan od javnosti, vratio bi se vlasti kao bumerang! Vratit će se i njima uskoro. Navodno počinju pregovori Vlade i sindikata javnih službi oko smanjenja plaća.

Jedva čekam pregovarača Mihalinca kojemu će Plenković objasniti da se plaće učitelja i nastavnika trebaju smanjiti, a ne u skladu sa sporazumom povećati. Nadamo se live prijenosu na nekoj od televizija čiji su urednici bili na sastanku s premijerom.

Na kraju, ostanimo doma, barem smo sada svi složno za dom(a) spremni!