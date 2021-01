PETERNEL O TUŠEKU: ‘Hrvatska je HDZ-ov plijen! Njihove strukture moći vladaju i kada nisu nominalno na vlasti’!

Hrvatska više i ne zna kako izgleda medijski prostor bez afera domaće politike. Gotovo svakog tjedna imamo novu i ne trebamo okretati oči od toga da većinu skandala producira vladajuća stranka. Danas imamo novu. Nezavisni političar iz Krapinsko-zagorske županije Viktor Šimunić objavio je snimku razgovora na temelju koje zaključuje kako mu HDZ-ov Žarko Tušek nudi razne pozicije u zamjenu za podršku na izborima.

Iako je premijer Andrej Plenković naslijedio dobar dio stranačkih struktura koje redovito zlorabe svoje pozicije, politički analitičar i član Domovinskog pokreta Igor Peternel, smatra kako su reakcije Andreja Plenkovića na afere neprimjerene te da su neprestane afere dokaz da je Hrvatska HDZ-ov plijen.

I ovaj put se Plenković našalio. Radari u kleti ne rade dobro, rekao je premijer.

“Plenković vrlo dobro locira one koji pravilno izvještavaju građane i koje on smatra osobnom ugrozom za njegovu vlast. Ali one koji mu rade o glavi svojim marifetlucima njih ne vidi, njegovi radari za to naprosto nisu podešeni. Takvi šaljivi komentari nisu ni primjereni, a samopouzdanje očito crpi iz anketa koje su mu stavljene pod nos. Ja tim anketama ne vjerujem i imam bolje mišljenje o građanima. Vjerujem da oni vide sve što se sada događa. Možda sam naivan, ali vjerujem da će mu građani ispostaviti račun za sve ovo”, govori nam Peternel i u kratkoj digresiji svraća pažnju na to da se premijer u još jednoj situaciji ponašao neprimjereno. U trenucima dok je Milanović već bio na obilježavanju Maslenice u rano jutro, Andrej Plenković je slagao lego kockice sa sinom.

“Umjesto da je bio potpuno usredotočen na to, on je slagao lego kockice sa sinom. Iako se druženje sa sinom samo po sebi ne može zamjeriti, premijer za to nije plaćen. Kao premijer, trebao je biti na mjestu gdje se obilježava važan trenutak hrvatske povijesti koji je plaćen krvlju”, zaključuje Peternel koji smatra kako su mediji potpuno ogolili HDZ kao interesnu skupinu.









“Iako bi to trebale činiti institucije kojima je to posao, mediji su ogolili što je HDZ u svojoj srži. To je jedna interesna skupina ljudi koji ne dijele apsolutno ništa, nikakav zajednički svjetonazor već ih jednostavno povezuje samo i isključivo želja za privilegijama i bogaćenjem”, govori Peternel te naglašava kako HDZ-ove strukture moći funkcioniraju i kad oni nisu nominalno na vlasti.

“Ovo što smo čuli danas na snimci nije ništa novo. Hrvatska je HDZ-ov plijen i mi malo po malo kroz medije dobivamo informacije i gotovo svaki tjedan dolazi jedna afera. Ako gledamo u zadnje dvije godine, teško je uopće prebrojiti sve afere i ne znam postoji li itko kome danas nije kristalno jasno da je Hrvatska HDZ-ov plijen, oni ovu zemlju vide kao svoje privatno vlasništvo s kojim rade što hoće. Tako se ponašaju i kada nominalno nisu na vlasti. Ostaju njihove strukture moći koje ne podliježu izborima i koje kad su na vlasti napune svojim ljudima i oni uvijek tako rade. Smatram da je to sada gotovo ne moguće suzbiti bez jedne korijenite, ozbiljne promjene u tim strukturama. Mediji mogu dizati jednog po jednog, danas Tušeka, sutra nekoga drugog, ali sistem ostaje isti, a ono oko čega se medijski malo digne buka pravosudno se nikada ne riješi. Samo pravosuđe ne ostavlja primjer koji bi bio upozorenje svima i koji bi prevenirao takva ekscesna ponašanja u politici i zlouporabu moći”, priča nam Peternel i otkriva jedan moment zbog kojeg bi premijer možda trebao strahovati.

“Do sada su u fokusu medija bili visokopozicionirani političari nacionalne razine, ali fokus je sve veći na lokalnim strukturama. Polako dolazi do shvaćanja da je upravo tamo najveći kaos. Prava korupcija je na terenu, u bazi. Sada se češlja jednog po jednog lokalnog moćnika, gradonačelnike, župane, načelnike, šefove poduzeća, a to je najviše HDZ-ovaca. Ima tu i SDP-ovaca , ali znamo tko drži teren u najvećoj mjeri. Tu bi moglo svašta isplivati i to je nešto čega se premijer panično boji. Treba reći kako je dobar dio toga Andrej Plenković naslijedio, ali nije učinio ništa kako bi preokrenuo trendove, niti je dao do znanja članovima koji su na poziciji moći da će i stranka i pravosuđe znatno drugačije gledati na takva postupanja nego što je do sada bilo. To nije učinio i sada ima to što ima i treba platiti političku cijenu”, zaključuje Peternel.