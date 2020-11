PETERNEL O SABORSKOM TRIKU: ‘Znate li zašto Plenković cijelo vrijeme gleda u mobitel? To je vrlo dobro uvježbani tim’!

Autor: Valneo Kosic

Jučer se u saboru vodila burna rasprava o opozivu ministra Tomislava Ćorića kojeg je pokrenula oporba, a premijer Plenković bio je na prvoj crti obrane svog ministra. U jednom trenutku je rasprava postala posebno žestoka, a Predsjednik Sabora Gordan Jandroković morao je stišavati premijera oduzimajući mu pravo na riječ. Naizgled su ga naljutila pitanja iz oporbe koju je prozvao za “koaliranje”.

Na jučerašnju žestoku raspravu osvrnuo se i politički komentator te član Domovinskog pokreta Igor Peternel koji tvrdi kako je premijer Plenković u dogovoru sa svojom PR službom hinio ljutnju za saborskom govornicom.

“Premijer Plenković apsolutno sve razumije i sve je to jučer bila gluma. Pažljivi promatrač uočit će kako premijer Plenković svo vrijeme kada netko drugi govori gleda u mobitel. To nije slučajno. On ima dobru službu. Oni slušaju direktno i odmah mu daju savjete kako da reagira. To je dobro organiziran tim. Kod njih nema nikakvih slučajnosti. Premijer nikada ne odgovara na direktan način. Na primjer, zastupnici, uključujući i zastupnike Domovinskog pokreta postavili su direktna pitanja na koja nije bilo odgovora. Naš zastupnik Vrkljan, zastupnica SDP-a Mirela Ahmetović postavili su direktna pitanja vezana uz malverzacije, konkretna, ali premijer gleda u oči i ne odgovara na ta pitanja već zalazi u neke posve druge teme. To je dobro uvježbani PR, ali važno je reći i što to znači. Dakle premijer nije bio nimalo uzrujan. Navodne tenzije obična su gluma kako bi se odvlačila pozornost od vrlo nezgodne teme o kojoj se trebalo raspravljati. To je rasprava koja je u fokus trebala staviti djelovanje njegovog ministra, ali to se zahvaljujući premijeru nije dogodilo”, rekao nam je Peternel pritom nazvavši premijerova dobacivanja o koaliciji oporbe djetinjastim.

“Optuživanje Domovinskog pokreta i ostalih zastupnika u Saboru da su u nekakvoj koaliciji su djetinjaste priče. Ako vi kažete da je danas dan maglovit i ja kažem da je dan maglovit, to ne znači da smo u koaliciji nego da smo vidjeli nešto što je činjenica. Ako mi sa desnog centra kažemo da je ministar Ćorić korumpiran, i ljevica kaže to isto, to ne znači da smo u koaliciji. Dakle, opozicija se slaže da premijer Plenković i ministar Ćorić ne valjaju i da je nužno za boljitak hrvatskog društva da oni što prije odu”.

Vladajući su ovih dana odbili i oko tristo amandmana oporbe na proračun što je dovelo do toga da oporba kolektivno napusti Sabor s obzirom na to da su amandmani odbijeni bez rasprave. Peternel nam govori kako je ovu praksu HDZ ukinuo iz svoje komocije jer im je teško osigurati kvorum.

“To nije dosadan proces kako se govorilo ovih dana, to je dobar proces kojeg su uništili Jandroković i njegova ekipa. U normalnom civiliziranom svijetu vladajući dolaze na posao, imaju uvijek većinu. Od 90-ih, pa do 2016. imali smo praksu u Saboru da se o amandmanima raspravlja. Vlada kaže da ga ne prihvaća, zastupnik kaže da ga ne želi povući i onda s o svakom pojedinom amandmanu raspravlja i glasa. Tu je praksu iz komocije HDZ ukinuo prije dvije tri godine otkako ne mogu imati komotan kvorum. Jedva jednom u dva tjedna natjeraju te zastupnike da dolaze i ne mogu si priuštiti da imaju takve rasprave koje obogaćuju demokratsku praksu pa zato danas imamo ovaj cirkus u kojem opozicija ne želi sudjelovati”, zaključio je Peternel.