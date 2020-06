Peternel o članstvu u SDP-u: ‘Došao sam zbog Holy i otišao nakon mjesec dana’

Autor: dr

Igor Peternel, kandidat Domovinskog pokreta na predstojećim parlamentarnim izborima, tijekom svog gostovanja na N1 televiziji potvrdio je kako je svojedobno bio član SDP-a.

“To je bilo prije 15-ak godina, ja sam bio apolitičan, počeo sam stručno surađivati s Mirelom Holy na statutu Ministarstva zaštite okoliša, pomogao sam joj da postane ministrica.”

“Tad je bilo hoćeš ući, ovo ono, bio sam točno mjesec dana, čim sam vidio o čemu se radi, izašao sam van”, pojasnio je.

Dao je i svoje mišljenje na otkriće da je Miroslav Škoro 1985. bio predsjednik Komisije za kulturu Općinskog komiteta Saveza socijalističke omladine Osijeka.

“Kako to da nisu tako važan materijal objavili uoči predsjedničkih izbora, tada to nije bilo važno?”, upitao se i dodao da se to sada objavljuje kada je Domovinski pokret počeo ugrožavati HDZ.