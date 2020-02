PETERNEL: Nadam se da Kolinda neće ured bivše predsjednice izmještati po Hrvatskoj

Autor: dr. sc. Igor Peternel

Govorili su da je važno glasati za manje zlo. Možda su bili u pravu jer jedan je došao, a druga nije otišla. I ne planira. Ostaje kako bi “završila započete poslove“ i “ostala u Hrvatskoj“! Taj njezin ostanak, naravno, nije besplatan i svi porezni obveznici masno će ga godinama plaćati. Predsjednica koja je izgubila izbore, kojoj su građani jasno rekli da ne žele njezine aktivnosti i žrtvovanja, pet godina će o trošku tih građana imati ured, tajnicu, dva savjetnika, tjelohranitelje, vozača i automobil. I dodatno još proračun za putovanja! Ne bi to bio ni najmanji problem da smo mi uređena zemlja u svim segmentima, ali mi smo društvo u kojem se za privilegije odabranih uvijek ima jer ti se privilegiji brane argumentacijom usporedbe s drugim zemljama, ali istodobno smo i društvo koje za bolesnu djecu skuplja milostinju građana. Ovdje se analogne argumentacijske usporedbe nikada ne dogode. Skupljanje novca za liječenje bolesne djece postaje normalna praksa, jednako kao i obrana privilegija vladajuće kaste. S tim u vezi nitko da postavi pitanje zašto HZZO nije platio liječenje male Mile Rončević u SAD-u? Čemu služi ta tvrtka osim za “dealove“ s farmaceutima i uhljebljivanja? Ako dijete treba liječenje o kojemu mu ovisi život, ako je sve medicinski indicirano i opravdano, a liječenje se može realizirati samo u SAD-u, zašto se to nije platilo? Što je s kriterijima liječenja u inozemstvu? Zašto je pokojni političar Šprem liječen o trošku HZZO-a u SAD-u, a mala Mila nije? Kao što čujemo, djevojčica je živa i liječenje ide prema planu. Kako je moguće da je dječji život preskup, a privilegiji državnika su racionalno trošenje? Nisam mislio da će stići dan kada ću pohvaliti Josipovića, ali u ovom kontekstu moram – ispao je gospodin kad je riječ o privilegijima koje je mogao koristiti i odmah ih se odrekao! Reći će neki moji prijatelji: “Imao se gdje vratiti“. Točno, ali poanta je da se imaš kamo vratiti. Ako se nemaš kamo vratiti, već ti je taj proračun nužnost, to znači da si zaista zalutao u najvišu politiku jednog društva.

Predsjednica na odlasku naglasila je kako će njezin mandat ocijeniti povijest. Doista je simpatično što bivša predsjednica misli da će se povijest baviti njezinim mandatom. No za nju bi bilo bolje da povijest ne progovori o tome što je radila pet godina na Pantovčaku. Jedna meni draga osoba na Facebooku je sažela taj povijesni rad pa tako navodi:

– puno se smijala i fotografirala

– još više pjevala

– deložirala je Tita

– vozila je trajekt

– krečila je zidove

– nosila je natikače otvorenih prstiju

– zagrlila je sve predsjednike svijeta

– slikala se ISPRED Bijele kuće

– plesala je u svlačionici

– poklanjala je rođendanske torte s predsjedničkim grbom

– inicirala je nakupinu zemalja srednje i istočne Europe pa makla Hrvatsku iz regije

– Aleksandar Vučić joj je nosio cvijeće

– uvodila je starogovor/novogovor – govorila je neobično i iritantno

– stalno se presvlačila, ali nije afirmirala domaće dizajnere u izvozu

– afirmirala je perike u politici

– unazadila je sve napore žena u nastojanju da se izbore za kvalitetniji položaj žena u društvu.

Posve je sigurno da će povijest jednom kvačicom notirati da je Kolindina važnost u tome što je u samostalnoj hrvatskoj državi na predsjednički položaj prvi put izabrana jedna žena. Druga i posljednja povijesna važnost njezina mandata je to što je njezinim izborom spriječen reizbor za Hrvatsku iznimno štetnog predsjednika Ive Josipovića. I tu će nažalost biti gotovo.

Fenomen Kolinda Grabar-Kitarović za mnoge će ostati enigma još mnogo godina. Do četrdeset i sedme godine života Kolinda je u životopisu već imala dužnosti ministrice vanjskih i europskih poslova, veleposlanice u SAD-u, pomoćnice glavnog tajnika NATO-saveza za javnu diplomaciju te je izabrana na dužnost predsjednice Republike Hrvatske. Apsolutno fascinantan životopis. Možda i najbolji koji sam vidio! Kako je onda moguće da netko s takvim životopisom, mlađi od pedeset godina, bude tako loša predsjednica? Ili, kako je moguće da je toliko loša i po mnogima potkapacitirana predsjednica ostvarila tako impresivan životopis? Kako je moguće da, kad npr. bukne skandal oko čokoladica, predsjednica s ogromnim međunarodnim iskustvom ne zna jednostavno presjeći i objasniti da uopće nije bitno jesu li čokoladice švicarske, indijske ili srpske, da je neprihvatljivo jedino to što nisu hrvatske i da je njoj kao predsjednici važno promovirati hrvatske tvrtke i proizvode. Točka, kraj! I afere “čokoladice“ nikada ne bi bilo! Od čokoladica je krenuo salto mortale pa slijedi dalje Amerika. Zašto ne prihvatiti činjenicu da si kao čuvana osoba svojevoljno izgubila privatnost na pet godina pa ne otići u Ameriku i dopustiti ona dobro poznata sramoćenja pred Bijelom kućom koja su kasnije evoluirala u ozbiljan skandal? Je li zbilja stvar u potkapacitiranosti? Ako se dublje analizira, lako je zaključiti kako gospođa Grabar-Kitarović najbolje funkcionira kada provodi zadanu politiku. Problem nastaje kada mora osmisliti svoju politiku, što se od predsjednice države očekuje. Dok je provodila politiku premijera, Vlade, glavnog tajnika NATO-a, sve je funkcioniralo, međutim, u hrvatskim se insajderskim temama, poput slučaja sa “Za dom spremni“, potpuno pogubila. Nije problem izgubiti izbore, ali je veliki problem pritom se sramotiti. Kada te kritiziraju, mrze, podvaljuju, to je sve znak da si kao političar živ i u sedlu, da se s tobom polemizira, da te se respektira, ali onog trenutka kad te mediji, a posredno i javnost, krenu ismijavati, tada si definitivno politički umro. Kao figura od koje se nešto ozbiljno očekuje, više ne postojiš. Milanović i njegova ekipa to su prepoznali i zato je Milanović u ponedjeljak prisegnuo.

Što očekivati od njegova mandata? U usporedbi s troje prethodnika, dovoljno je i da bude neloše! Istina je da Milanoviću ova funkcija bolje leži od premijerske, na kojoj svakodnevno treba gasiti nekoliko požara, na kojoj se upravlja novcem pa si uvijek nekome kriv. Slažem se da je Zoran Milanović sazrio u smislu da neće ulaziti u nepotrebne sukobe i otvarati si bokove. Vidljivo je to već i po inauguraciji, na kojoj je protokolom ignorirao sve predsjednike parlamentarnih stranaka samo da u ured ne bi morao pozvati javno sporne Milana Bandića i Krešu Beljaka. Usput mu je to sjajno došlo i da u prolazu po enti put ošamari i staru mušteriju Davora Bernardića, koji si vjerojatno još umišlja da će sastavljati liste za parlamentarne izbore. Nitko mu sirotom nije objasnio da će se liste slagati na Pantovčaku, a on možda dobije tri do četiri mjesta na svakoj listi… I to ne u svim jedinicama, i ne sva prolazna! Uglavnom, čeka nas zanimljiva kohabitacija. Kohabitacije su obično u prvom mandatu dosadne ako se radi o predsjedniku i premijeru iz iste opcije, međutim, sa Zoranom Milanovićem to neće biti slučaj jer HDZ će kritizirati i nadgledati svakako, a Bernardiću se, ako nekim SF slučajem postane premijer, sasvim sigurno neće ulizivati, a još manje ga se bojati!

Sve to skupa pratit će i zasigurno u svom stilu komentirati predsjednica-majka, direktno iz svog ureda bivše predsjednice koji, toplo se nadamo, neće izmještati po Hrvatskoj!