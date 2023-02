‘PETERNEL, DRUKERU, VI STE ZVALI ZAMBIJU!’ Benčić izvan sebe u studiju: Nije mogla sakriti emocije za uhićene Hrvate

Autor: Dnevno.hr

Osmero hrvatskih državljana koji su nakon puštanja iz zatvora u Zambiji iz zračne luke opet odvedeni iza rešetaka, u četvrtak izlazi pred suca pod istom optužbom za trgovinu djecom.

Što se to događa, što će biti s četvero djece, odnedavno hrvatskih državljana koji su na tajnoj lokaciji? Zašto su u Hrvatskoj dječji domovi prepuni? Kako olakšati uvjete za posvojenje? O tome su u Otvorenom u srijedu govorili Margareta Mađerić, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (HDZ), Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka (Možemo!), Vesna Vučemilović, predsjednica saborskog Odbora za obitelj (Suverenisti) i Igor Peternel iz Domovinskog pokreta.

Žestoko je zaiskrilo oko ove teške i vruće teme između Sandre Benčić iz Možemo i Igora Peternela iz Domovinskog pokreta, a niti Vesna Vučemilović nije ostala dužna postaviti vrlo važna pitanja.





Državna tajnica Mađerić objasnila je kako to gledaju iz ministarstva:

“Oni, dakle, nisu bili oslobođeni krivnje i putem Veleposlanstva i našeg konzularnog predstavništva Ministarstvo vanjskih poslova pokušava dobiti više informacija. Sigurna sam da ćemo nakon sutrašnjeg ročišta znati za koje ih se optužbe tereti, ali prema inicijalnim informacijama koje mi imamo sada – optužbe su jednake kao i prilikom prvog uhićenja”, naglasila je Mađerić.

Istaknula je da se sve odvija na najvišim razinama.

“Sigurno da nitko ne ulazi u pravni sustav niti u meritum, ali našim državljanima pružamo svu konzularnu zaštitu. Razgovara se na najvišim razinama. ministar pravosuđa s ministrom pravosuđa Zambije, ministar vanjskih poslova s ministrom vanjskih poslova Zambije. Također su uključeni predstavnici Europske unije u Zambiji, kako bi se dobile informacije i kako bi se dobila zaštita za hrvatske državljane vezano i uz lijekove, čovječno postupanje prema njima temeljem konvencije o ljudskim pravima i svim ostalim konvencijama vezano uz postupanje, kako sada u pritvoru, tako i posljednja više od dva mjeseca, koliko se nalaze u Zambiji”, rekla je i dodala:

Što je s djecom?

“Ministarstvo nema informacije da je dvoje Hrvata zaraženo malarijom, ali će učiniti sve da im svi lijekovi budu dostupni”.

Peternel je podsjetio na upitnike koji se javljaju u javnosti.









“Činjenica da je protiv tih ljudi nedavno obustavljen pa opet vraćen sudski proces. Što je s djecom? Ako papiri i procedure nisu u redu, zašto su oslobođeni? I na koji način je Hrvatska htjela zaštiti svoje građane? Ne zaboravimo da su parovi stigli u Zambiju i čekali da im nekim čudnim kanalima dođu djeca iz Konga. Saznalo se da Kongo nije potpisnica međunarodnih akata, tko su roditelji? Jesu li djeca odbačena, plače li neka majka za njima? Je li dijete prodano? Ako se to ne može znati.. O posvojenju moramo znati svaki detalj. Normalna bi procedura bila da su se posvojitelji upoznali s djecom, sirotištem, roditeljima… Ovako vidimo cijeli niz nelogičnosti”, rekao je.

Benčić mu je odgovorila:

“Toliki niz laži. Oni nisu posvojitelji u pokušaju. Ključno pitanje za nas je kako ćemo zaštiti hrvatske državljane i djecu za koju ne znamo gdje su, a hrvatski su državljani. Mi kao država bi se svi trebali pobrinuti da zaštitimo djecu. Vi ste gospodine Peternel u krugovima u kojima ste bili od SDP-a do Domovinskog pokreta nazivani drukerom. Jer to vi radite! Otišli ste kod Bujaneca u emisiju da bi sa njime zvali zambijske novinare i govorili im tko je od naših građana transrodan, a tko nije. Jer znate da je to u Zambiji zabranjeno. A kod nas je legalno. To se zove druker, cinker i to je ono što ste vi”, rekla je Benčić.









Peternel je vratio da je prilog iz emisije Bujica koji je zasmetao gospođi Benčić napravljen dva dana prije nego je on došao u emisiju i da nema ništa s time za što ga Benčić optužuje.

Vesna Vučemilović upitala je zatim Sandru Benčić može li sa sigurnošću dati odgovor na pitanja: “Što je sa svih 130 djece posvojenih iz Konga? Gdje su ta sva djeca, jesu li u sretnim obiteljima? Možete li potvrditi da niti jedno dijete nije ‘prodano’ dalje, da nije završilo u trgovini djecom, prostituciji? Da, ili ne?”, pitala je Vučemilović, a Benčić na to nije dala jasan odgovor.