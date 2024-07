Peternel analizira pozadinu priče: ‘Što je pokazala Francuska? Ništa što već nismo znali’

Autor: V.S

Francuzi su u drugom krugu parlamentarnih izbora ipak dali prednost ljevici, u velikom preslagivanju koje je trebalo spriječiti desničarsko Nacionalno okupljanje (RN) Marine Le Pen da sastavi vladu. No, u parlamentu, pokazuju prve procjene, više nitko neće imati apsolutnu većinu.

Ako se procjene obistine, parlament će biti podijeljen u tri velike i vrlo različite skupine, bez ikakve tradicije zajedničkog rada. To bi moglo dovesti do političkih nestabilnosti. Naime, Nova narodna fronta (NFP) bi mogla osvojiti između 182 i 193 mjesta od 577. Centristički savez Emmanuela Macrona bori se za drugo mjesto, a predviđa se da bi mogao osvojiti između 157 i 163 mandata. Marine Le Pen, favoritkinja izbora po mnogim analitičarima, mogla bi računati na svega 136 i 144 mandata u parlamentu.

“Naša pobjeda je samo odgođena”, komentirala je nakon izbora Le Pen, Le rekavši da je RN izgubio samo zbog taktičkog dogovora između NFP-a i Macronovog tabora.

‘Što je danas pokazala Francuska?’

Izbore u Francuskoj komentirao je i Igor Peternel iz Domovinskog pokreta. “Što je danas pokazala Francuska? Ništa što već nismo znali. Da će globalistička najdublja država prihvatiti i organizirati svaki savez – od ekstremne ljevice pa do marsijanaca samo da suverenistička, nacionalna opcija koja nudi normalne vrijednosti ne pobijedi. Sve trikove izbornog inženjeringa će upotrijebiti da to spriječe. Naravno, uz pomoć mainstream medija koji će takvu koaliciju ‘svi protiv jednoga’ iznijeti! I onda još cinično lagati kako je suverenistička stranka do nogu potučena”, ističe Peternel.

Nakon rezultata izbora, na ulicama Pariza noćas se moglo vidjeti slavlje velikih masa ljudi, ali bilo je nasilja. Podsjetimo i da je francuski premijer Gabriel Attal najavio je svoju ostavku nakon što je ljevičarski savez osigurao iznenađujuću pobjedu na francuskim parlamentarnim izborima, a Attalov centristički tabor nije uspio zadržati većinu.

Član stranke Renesansa, predsjednika Macrona, Attal je u nedjelju navečer rekao da Macronov izborni savez Ensemble nema većinu za upravljanje te da će svoju ostavku podnijeti ujutro. Attalov vladajući savez vjerojatno će skliznuti s 245 mjesta na između 150 i 180, od ukupno 577 mjesta u donjem domu parlamenta – Nacionalnoj skupštini, što ga čini drugom najvećom snagom iza Nove narodne fronte (NFP), za koju se predviđa da će imati između 172 i 215 mjesta. Macron može zatražiti od Attala i vlade da privremeno ostanu na dužnosti dok se ne stvori većina za novu vladu.