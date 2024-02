Peruško otkrio: ‘Više odvjetnika zbog toga je odbilo poslovati s nama’

Autor: Dnevno.hr

Čelni čovjek Fortenove Fabris Peruško gostovao je kod Aleksandra Stankovića u Nedjeljom u 2. Voditelju je na samom početku otkrio kako je bio odličan učenik koji je preskakao razrede, a dotaknuli su se i njegovog rada u Moskvi 2011. i 2014. godine.

“To mi je iskustvo pomoglo u Fortenovi jer sam razumio rusko društvo. Dan kad se dogodila aneksija, Moskva je stala, i podsjećalo me to sve na atmosferu iz 80-ih u Jugoslaviji. Ja sam odradio svoj projekt koji sam imao i nisam vidio više unutar Rusije da je to prostor u kojem bih mogao s obitelji ostati pa sam se vratio u Zagreb”, prisjetio se Peruško.

U Tisak je došao raditi 35 dana nakon početka izvanredne uprave.

‘Bio sam 24 sata u kompaniji’

“Sjećam se svojih prvih tri tjedna u Tisku, da bih dolazio doma i razmišljao. Ovo nema šanse da se izvuče, kako ću ja to objasniti da nisam ja kriv. Onda smo se ulovili posla, 15.5. je to bio. 1.6. smo trebali isplatiti plaće, a novca nije bilo. Radili smo da se skupi novac za plaće. Mi smo poduzeli nekoliko radikalnih koraka u Tisku, smanjili smo broj zaposlenih u upravnoj zgradi, jer je taj omjer bio neodrživ i Tisak je postao novčano pozitivan u roku od 6 mjeseci. To je bila firma u najtežem stanju od svih”, otkrio je.

Stankoviću je Peruško rekao i kako je u kompaniji bio 24 sata.

“Fortenova je počela svoj život s tri velika problema: jedan je prevelika prezaduženost, drugi su nekonsolidirani krediti i treći je razdrobljeno vlasništvo. Svaka od tih faza je imala neke svoje izazove, prvi veliki izazov je bilo prvih par mjeseci kad je trebalo zatvoriti nagodbu koja je zastala zbog suprotstavljenih interesa vjerovnika. Drugi veliki izazov je bio nakon implementacije nagodbe”, pojasnio je.

Pitao ga je Stanković i je li mu bilo teško riješiti se ruske stigme, na što Peruško odgovara da to nije gotov proces jer su potpisali ugovor o prodaji, a regulatorna tijela još moraju potvrditi transakciju.

“Ja sam bio prije par dana u Londonu, imali smo nekoliko sastanaka s odvjetnicima. Više odvjetnika je odbilo poslovati s nama zbog ruske stigme. Moramo razumjeti da je teško poslovati tako. Njemački Sap nam je otkazao potporu, našem IT-ju, što znači da Fortenova ne bi uspjela uvesti euro. To je toliko eskaliralo da sam se našao s glavnim direktorom SAP-a i morao ga uvjeriti u kakvim smo odnosima”, napominje Peruško.