Pernaru na vrata pokucali neočekivani gosti: ‘Urbani ljevičari nisu svjesni problema’

Autor: I.G.

Nakon žestokog okršaja s aktivistima na Trgu Bana Jelačića ove subote, Ivan Pernar je u nedjelju na svom Facebook profilu podijelio neobično iskustvo koje je doživio kada mu je na vrata apartmana došla obitelj s dvoje djece.

“Maloprije me zvala obitelj neka s dvoje djece za apartman, i pogodimo se za cijenu i ljudi dođu, da bi na kraju ljudi došli i kažu oni meni da bi oni htjeli u stan, ali da nemaju novaca.

Da me mole da pričekam do porodiljne naknade. Potpuno su me zbunili s tim pitanjem jer još uvijek nisam sreo takve goste”, napisao je Pernar.

Htio je snimti video

Kasnije je pernar otkrio da su ti ljudi u stvari beskućnici.

“Ja ih pitam jel želite da snimimo video da izađemo u javnost s njihovom pričom, kažu oni da ne, da što bi time postigli, ja reko ok, vaša stvar i ispratio ih van iz stana.

I sad pitam ja njih kako to da im je palo na pamet da bi ih ja bez love primio u stan i kažu oni da su oni čuli da ja volim ljude pa su se sjetili mene da bi im možda ja uletio za stan", napisao je Pernar.









Problem beskućništva

Ovaj događaj potaknuo je Pernara da izrazi svoje nezadovoljstvo prema “urbanim ljevičarima” koji zagovaraju davanje gradskih stanova izbjeglicama, dok se, po njegovom mišljenju, neadekvatno brinu o vlastitim sugrađanima u potrebi.









“Oni uopće nisu svjesni problema beskućništva i velikodušno zagovaraju da se gradski stanovi daju azilantima, dok naše vlastite sugrađane u potrebi uopće ne vide”, napisao je Pernar.