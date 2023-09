Pernarovo pitanje uznemirilo Tomaševićevog prijatelja, došlo do naguravanja: ‘Ne unosi mi se u lice’

Autor: I.G.

Jedan čovjek ne prestaje opsjedati zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Poput price grabežljivice, prati ga u svakom koraku. Gradonačelnik hrvatske metropole, čini se, nigdje nije siguran, jer gdje god se Tomašević pojavio, može očekivati da će se ubro stići i njegova nova noćna mora – Ivan Pernar, koji mu ne prestaje postavljati neugodna pitanja, a gradonačelnik na njih uporno odbija dati odgovor.

Sada je Pernar na Facebooku objavio novi video sa zagrebačke biciklijade, na kojoj je Tomaševiću postavio razna pitanja. Zanimalo ga je zašto gradonačelnik Zagreba na posao ne dolazi biciklom kao što je obećao, već automobilom.

‘Nemoj mi se unositi u lice’

“Gospodine Tomašević jel’ možete objasniti zašto ste uzeli auto u dnevni najam, a ne u lizing ili kupnju?”, upitao ga je Pernar, na što je Tomašević odgovorio ignoriranjem i ležerno se prošetao gurajući bicikl ispred sebe.

Pernar nije posustao i upitao ga je može li građanima to objasniti, kada ga je odgurnuo jedan Tomaševićev kolega.

Senf je došao na biciklijadu, i vrlo brzo otišao s nje, bez davanja ikakvih izjava medijima. Ne znam gdje mu se žurilo i zašto je bio tako šutljiv ovaj put. Posted by Ivan Pernar on Friday, 22 September 2023







“Nemoj mi se unositi u lice, molim te”, rekao mu je Pernar. Tomašević je odšetao i ostavio Pernara iza sebe, a on mu je nastavio postavljati pitanja.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da je Pernar ‘upropastio’ Tomaševićevo pojavljivanje u javnosti. Njegovo ‘trolanje’ Tomaševićevih tiskovnih konferencija postalo je svakodnevnica, a gradska vlast mu je zabranila i pristup na neke od njih jer “nijer novinar”.









Sukob s aktivistima

Pernar je nedavno objavio i video s zagrebačkog Glavnog kolodvora, gdje je Zelena Akcija, aktivistička udruga kojoj je Tomislav Tomašević bio na čelu, održavala performans protiv automobila.

“Gospodo, možete li reći zašto se vaš bivši šef udruge Tomislav Tomašević na posao vozi autom, a ne biciklom? Vi tu pričate protiv auta, a on se vozi upravo s autom, a ne s biciklom kao što je obećao. Kako to komentirate i zbog čega se Zelena Akcija više ne bavi pitanjem smeća? Je li to zato što je vaš bivši šef sada gradonačelnik i jer je lagao da će zatvoriti Jakuševac pa vas to ne zanima? Koje su vam ovo fore ljudi? Što ta Zelena Akcija izvodi? Problem smeća nikad nije bio gori, vi se ne oglašavate”, nabrajao je Pernar dok su aktivisti redom šutjeli.