PERNAR ZAGLIBIO U ZAMBIJI! Put pošao po zlu, ništa od sabotaže Hrvata: ‘Operacija Z ne ide po planu’

Autor: I.G.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar na svom Telegram kanalu objavio je kako mu vlast Zambije ne dozvoljava ulazak u tu zemlju te da mu prijeti deportacija.

“Dragi prijatelji operacija Z nažalost ne ide po planu, zaglavio sam u imigracijskoj službi i ne puštaju me u zemlju, žele me deportirat nazad istom rutom kojom sam došao. Povratni let će vjerojatno bit već u popodnevnim satima”, napisao je Pernar na Telegramu.

Pernar je ovo putovanje detaljno popratio na društvenim mrežama. Tako je ranije objavio fotografiju avionske karte i snimku. Na avionskoj karti piše kako let kreće iz Beča za Kairo, odakle bi trebao nastaviti prema Zambiji.





Podsjetimo, Pernar se ranije hvalio time da se javio zambijskoj policiji vezano za slučaj uhićenih Hrvata, koji su osumnjičeni za trgovanje djecom.

“Spreman sam svjedočiti o tome što sam sve vidio u ambasadi DR Konga u Beogradu i kaznenim prijavama, koje sam predao, zašto smatram da su posvojenja nezakonita”, rekao je na Z1 televiziji.

“Jedan od njih tvrdi da je usvojio dijete u DR Kongu iako je transrodan. Koliko ja razumijem, DR Kongo ne dopušta transrodnim osobama posvajanje djece. Budući da je ta osoba transrodna, kako je mogla legalno usvojiti dijete u DR Kongu?” pisao je Pernar ranije zambijskoj policiji.