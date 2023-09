Pernar u nevjerici pred Tomaševićevim stanom: ‘Đipa po gej paradama i pali partizanske krijesove’

Autor: Dnevno.hr

Iako vijest da Zagreb izgleda neuredno i nepokošeno te se po njemu nalaze hrpe smeća koje se očigledno ne odvozi dovoljno često, nije nikakva novost, na ovu činjenicu ponovno je ukazao bivši saborski zastupnik i bivši Živozidaš Ivan Pernar.

Naime, on je snimio kontejnere koji se navodno nalaze “pod nosom” gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću te kazao kako se gradonačelnik, umjesto rješavanja gorućih problema u gradu, bavi “đipanjem po gay paradama” i “paljenjem partizanskih krijesova”.

“Evo dragi moji, ovo su vam kontejneri prepuni, pretrpani, a ovdje vam živi Tomislav Tomašević. Znači, imate situaciju gdje taj Tomašević koji je prije maltretirao Bandića zato jer kao kontejneri nisu bili očišćeni, sada je situacija pod njim još gora i to po cijelom gradu. Ali što njega briga, on đipa po tim gay paradama, pali neke partizanske krijesove, na to se njemu svodi posao gradonačelnika. Živjeli”, kazao je Pernar u videu koji je snimio i objavio na svom Facebooku.





‘Vrane razvlače smeće’

Podsjetimo, Tomaševića i novu gradsku vlast Zagrepčani prozivaju od početka ljeta zbog komunalnih problema. Naime, grad izgleda poprilično neuredno, nepokošeno, a vrane nerijetko razvlače smeće koje kipi iz kontejnera.

Na pitanje u Dnevniku Nove TV u lipnju što je s podzemnim spremnicima za otpad jer vrane sada razvlače smeće, Tomašević je odgovorio:

“Završila je javna nabava i 150 podzemnih spremnika će se početi postavljati u idućih mjesec dana. Ljubljana je podzemne spremnike u centru grada, isti broj, postavljala deset godina. Znači, ako mi to uspijemo riješiti u dvije i pol godine, to će biti četiri puta brže od Ljubljane.









Nepokošeni grad

Još u lipnju, na pitanje zbog čega je Zagreb tako zapušten te zašto je trava ponegdje i iznad struka, Tomašević se vadio “da nije svugdje baš tako”.

“Imate dijelove gdje je negdje pokošeno, a metar dalje nije. Kao prvo, imate i puno privatnih površina, koje Grad ne održava. Zrinjevac održava 12 milijuna kvadrata zelenih površina, ali samo javnih površina. Privatne površine ne održava. Isto tako, kad vidite nasipe uz željezničku prugu nepokošene, njima upravljaju Hrvatske željeznice. Kad vidite od nasipa onaj prostor, zeleni koridor uz Savu, to je opet u režiji Hrvatskih voda.









Slažem se, rekao sam već da je u svibnju palo više kiše, četiri puta više nego inače, a kosilice koje smo naslijedili ne mogu u tim uvjetima kositi travu… Ima kosilica, koje će doći za mjesec dana. Cijelo vrijeme se kosi i čeka se da budu bolji vremenski uvjeti, što su i bili, no kao što vidite, sad su se opet pogoršali, ali u svakom slučaju, to će se vrlo brzo stabilizirati. Međutim, da se to ne bi događalo u budućnosti, kupit ćemo nove kosilice koje će moći kositi i vlažnu travu, i po kiši, da se to više nikad ne ponovi”, kazao je Tomašević u Dnevniku Nove TV u lipnju.

No, od tada se nije puno toga promijenilo.