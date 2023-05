‘ODVJETNICI OPTUŽENIH SU IZVELI MANEVAR!’ Javio se ljuti Pernar, em je bolestan, em ga je snašla nova nevolja: ‘Trik je bio u tome što su oni to znali’

Autor: Dnevno.hr

Nastavljeno je suđenje hrvatskim posvojiteljima na Visokom kaznenom sudu u Ndoli, ispituju se svjedoci, no sutkinja Visokog suda Mary Mulanda zabranila je upotrebu mobitela u sudnici.

Opomenula je novinare da isključe mobitele dok se postupak ne završi zbog tipkanja tijekom procesa, rekavši da je obaviještena kako hrvatski mediji izvještavaju naciju o situaciji u sudskom postupku.

Odluku sutkinje komentirao je Ivan Pernar, koji se trebao pojaviti kao svjedok tužiteljstva, no trenutno boluje od malarije.





“Odvjetnici optuženih su jučer izveli manevar s ciljem moje diskreditacije jer sam uživo prenosio što se zbiva na suđenju. Trik je bio u tome što su oni znali da je u Zambiji prenošenje zbivanja na ročištu moguće tek nakon završetka istog. I naravno, sutkinja je rekla da to nije uredu i svi mediji u Hrvatskoj koji su TAKOĐER UŽIVO PRENOSILI što se tamo događa su se zgražali nadamnom s pričom evo kakav je to svjedok. Da bi danas sutkinja rekla hej – pa i Hrvatski mediji sve prenose uživo i zabranila im to.

Na kraju će rezultat prigovora odvjetnika optuženika rezultirati uskratom uživog praćenja istog.

Ali glavna stvar koja je iznenadila medije jest da Zambijsko pravosuđe jednako tretira sve subjekte koji imaju neku vrstu interesa u postupku. U Hrvatskoj mediji vjeruju da oni mogu ono što nitko drugi ne može, ali sud u Zambiji im je rekao, Pernar ne može, ali ne možete ni vi! Međutim, iako su se oni naslađivali tom zabranom, meni je žao zbog nje jer ni ja sad ne mogu pratit uživo tijek suđenja”, napisao je na Facebooku.