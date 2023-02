PERNAR SE POHVALIO I RASPALIO PO HRVATIMA U ZAMBIJI! Netko je navodno podnio kaznenu prijavu protiv Hrvata u Zambiji zbog koje opet trunu u zatvoru

Autor: Dnevno.hr

Slučaj uhićenih Hrvata u Zambiji ide dalje i osmero državljana Hrvatske opet je u pritvoru nakon što su prvotno bili pušteni te im je dat rok od 48 sati da napuste zemlju…

Saznalo se u međuvremenu da su zadržani u pritvoru zbog istih optužbi za koje ih se teretilo ranije, no pisalo se i da su pritvoreni zbog prijave koja je stigla iz Hrvatske.

Svi se pitaju

Društvene mreže vrve reakcijama te se za prijavu “optužuje” razne ličnosti koje se od početka ne slažu s tezom kako je osmorka u Zambiji nevina i humanih namjera.

Vrlo brzo Facebookom je počela kružiti i bivšeg saborskog zastupnika Ivana Pernara.

On se, naime, u popularnom Podcast Inkubatoru pohvalio kako je podnio kaznenu prijavu DORH-u u vezi ovog slučaja, no neke pojedinosti o tome nije otkrivao.

“Koliko sam ja shvatio, generalni konzulat DR Konga rekao je da papiri o posvajanju nisu autentični. I oni su zapravo zbog toga u pritvoru. Da su ti papiri autentični, oni ne bi imali nikakvih problema oko posvajanja. Ali je trenutno to predmet rasprave. Upitnik je veliki nad tome jesu li autentični. Ja sam zato podnio kaznenu prijavu na DORH. Rekao sam: ‘gledajte, zna se da se iz tog Konga ne mogu posvajati djeca. Tamo ne mogu ni homoseksualci ni transrodne osobe posvajati djecu’. Jasno je da dva od četiri para nisu upisana u registar posvojitelja”, rekao je Pernar i dodao:

“Kad su oni njih pitali jeste li vi uopće bili u Kongu, na suđenju danas, oni su rekli: Ne, mi nismo ni bili u Kongu. Znači, kako je moguće na neviđeno posvojiti djecu od tamo. Tko je tu djecu prevezao preko granice, za koji novac… Sumnjam da bi netko besplatno išao to raditi. Koliko su oni platili da bi došli do te djece? To su sve pitanja koja vabe za odgovorom”, istaknuo je Pernar.

Dalje je ovaj bivši Živozidaš problematizirao zašto Hrvati uhićeni u Zambiji nisu otišli u Sloveniju ili Mađarsku posvojiti djecu. “Pođimo od pretpostavke je baš Hrvatska problem. Pa zašto onda nisu išli posvojiti dijete u Sloveniju, Mađarsku, BiH, Srbiju, Austriju, Poljsku, Češku, Grčku, Italiju… Nebitno. Je li moguće da im nijedna europska zemlja ne odgovara? Da je baš svugdje sustav loš, a baš tamo u Kongu je sustav dobar”, rekao je, između ostalog Pernar.









Inače, ovaj je osebujni političar u prijevremenoj mirovini i prije toga na Facebooku pisao da će prijaviti Hrvate koji se nalaze u Zambiji.

Ivanu Pernaru poslali smo i poruku s upitom što kaže danas i zna li je li on taj zbog kojega je zambijska osmorka opet u pritvoru te ćemo odgovor objaviti čim stigne.