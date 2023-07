Pernar se okomio na Hrvate: ‘Tuđman je nažalost u pravu, komunjarama to nije jasno’

Autor: Dnevno.hr

Vjerovali ili ne, Ivan Pernar još uvijek nije pronašao poslodavca koji će njegove sposbnosti platiti 5.000 eura, što je njegov minimum. Pošto sada ima viška vremena, bivši saborski zastupnik je napisao podulji osvrt na tržište rada, u kojemu se dotkanuo Franje Tuđamana, komunjara i djevojaka koje zarađuju na OnlyFansu.

“Danas sam pričao s mladim Cavtaćaninom koji mi je stisnuo ruku zbog stavova o vrijednosti rada. Našem narodu je normalno da neka djevojka zarađuje 200.000 dolara na Onlyfansu jer pokazuje sise ili da netko zarađuje 20 milijuna godišnje jer gura loptu.A kad kažeš da bi htio plaću 5000 eura mjesečno, onda se zgražaju i iščuđavaju ko pura dreku. On ima posao obiteljski i voli ga jako.

Stoka sitnog zuba

Pitao sam ga kad bi ga netko pitao da radi za 1000 eura mjesečno kako bi to pitanje doživio. Veli da bi ga primio kao provokaciju i uvredu. Kaže da je on malo skromniji od mene, da bi on pristao raditi i za 3000 eura, ali nipošto sezonski nego kroz cijelu godinu i da mu se sviđa moj stav jer uopće na kraju nije stvar u novcu, nego je pitanje dali ti sebe i svoj rad cijeniš”, piše Pernar pa dolazi do svog provg zaključka, Hrvati ne cijene sami sebe.





“Nažalost, većina u našem narodu ne cijeni sebe, pa ih posljedično ni drugi ne cijene i daju im mizerne plaće. Tuđman je nažalost u pravu kad je rekao da je naš narod sitnozuba stoka jer kad vidim kako razmišljaju i kakvo im je stanje svijesti ne čudi me što ih se gazi, nego što ih se ne gazi još i više. Bitno je da su ih roditelji doma učili da šute i trpe, e moj narode dokle više”, poručio je Pernar, a onda je napisao još jedan post.

‘Komunjarama to nije jasno’

“Kad vidim kako većina razmišlja drago mi je što gazde voze Mercedese, a sirotinja radi za minimalac. Ne zato jer to smatram normalnim, nego zato jer je našem narodu normalno da im gazda živi u vili, a oni da budu podstanari. Ali problem nije u gazdama, problem je u glavama tih radnika koji ne shvaćaju da je u normalnom društvu normalno da radnici žive, a ne samo životare. I još što je bitna stvar, ne tražim ja poslodavca, stalno je narativ da ja tražim posao.

Istina je obratna, ali to komunjarama nije jasno, poslodavac traži radnika, a ne radnik poslodavca!! Kad ja tražim poslodavca koji ima 5000 eura za plaću znači da se radi o vrhunskom poslu i vrhunskom poslodavcu. Samo takav mene zanima, ništa manje od toga”, zaključio je.