Pernar razmontirao aktiviste: ‘Koliko vam novaca za ovo daje Senf, vaš bivši gazda?’

Autor: Dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik i Živozidaš Ivan Pernar danima već upada na pressice Tomislava Tomaševića, postavljajući pitanja na koja većinom ne dobiva odgovore, a na posljednjoj pressici ulaz mu je onemogućio redar kojeg su angažirali.

Sada je Pernar odlučio prošetati do zagrebačkog Tomislava gdje je Zelena Akcija, aktivistička udruga kojoj je Tomislav Tomašević bio na čelu, održavala performans protiv automobila.

Uletio im je, naravno, s hrpom pitanja, na koja, naravno, ponovno nije dobio odgovore, iako su zapravo bila sasvim legitimna.





‘Problem smeća nikad nije bio gori, vi se ne oglašavate’

“Gospodo, možete li reći zašto se vaš bivši šef udruge Tomislav Tomašević na posao vozi autom, a ne biciklom? Vi tu pričate protiv auta, a on se vozi upravo s autom, a ne s biciklom kao što je obećao. Kako to komentirate i zbog čega se Zelena Akcija više ne bavi pitanjem smeća? Je li to zato što je vaš bivši šef sada gradonačelnik i jer je lagao da će zatvoriti Jakuševac pa vas to ne zanima? Koje su vam ovo fore ljudi? Što ta Zelena Akcija izvodi? Problem smeća nikad nije bio gori, vi se ne oglašavate”, nabrajao je Pernar dok su aktivisti redom šutjeli.

Potom mu je osoba koja je bila s njim ukazala na glavnu osobu prisutnu na Tomislavcu, voditelja teme održivog prometa i voditelja kampanje za Hrvatsku bez ugljena Zelene Akcije, Bernarda Ivčića, na što mu je Pernar uzvratio:

“Ma nema veze, on nema odgovore kao ni Senf, on šuti i bježi od mene. Evo, vi pričate protiv auta, vaš bivši predsjednik udruge se vozi autom, a ne biciklom kao što je obećao, iako je lagao. I vi tu sad pričate protiv auta, napravili ste tu nekakav performans, kako to objašnjavate?”

Otjerao ih s Tomislavca

“Pokušaj kampanje za gradonačelnika, ha”, odgovorio mu je Ivčić, a Pernar uzvratio:









“Dakle, ovo je vama kampanja, nema odgovora na pitanje, tu izvodite ovaj cirkus. Koliko novaca za ovo dobivate iz gradskog proračuna, koliko vam Senf daje, vaš bivši gazda? Žalosno.”

Na koncu je Pernar svojim pitanjima uspio i prekinuti performans te se u videu može vidjeti ekipu Zelene Akcije kako odlaze s Tomislavca.

Video Pernarovog najnovijeg trolanja pogledajte u nastavku.