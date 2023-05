‘PERNAR RADI DRAMU NA ZAMBIJSKOM SUDU!’ Izvori bliski obrani tvrde: ‘Divlja i urla svjedočeći na ročištu’

Autor: Dnevno.hr/M.P./L.B.

Na Visokom sudu u Ndoli danas se održava posljednje ročište na suđenju osmero Hrvata u Zambiji optuženih za trgovinu djecom iz DR Konga.

Zambijsko tužiteljstvo može ispitivati svoje svjedoke u procesu koji vodi protiv četiri hrvatska para, a kako zambijska novinarka objašnjava, dva su moguća scenarija. Prvi je da sutkinja, nakon što tužiteljstvo ispita sve svoje svjedoke, odbaci optužnicu što bi značilo da su Hrvati slobodni, a drugi je da nakon ispitivanja svjedoka tužiteljstva odluči nastaviti suđenje i zakazati novo ročište za ispitivanje svjedoka obrane, objasnila je za 24sata.

Međutim, sa svjedocima tužiteljstva pojavio se niz problema, budući da nikako nisu uspijevali doći na ročišta, koja su potom odgađana, a na posljednjem, u utorak, sutkinja je zaprijetila tužiteljstvu kako više neće tolerirati odgode ročišta.





11.10 Pernar urla po sudu

“Pernar je napravio pravu dramu. Dere se i urla na sudu. Odvjetnici obrane rekli su da će ga optužiti za nepoštivanje suda”, doznaju od neimenovane zambijske novinarke 24sata.

10.45 Pernar daje iskaz

Ivan Pernar upravo svjedoči na sudu o tome da je jedan od uhićenih Hrvata Noah rođen kao žena, a sada tvrdi da je muškarac, doznaje od zambijske novinarke 24sata.

10.35 Počelo suđenje









Suđenje je počelo. Pernar upravo daje iskaz.

10.30 Pernar pozirao pred sudom, ipak će svjedočiti

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar ipak će danas svjedočiti na suđenju optuženim Hrvatima u Zambiji, javlja novinar Stafrance Zulu.









Potvrdio mu je to državni odvjetnik Innocent Kamunga, iako je na prošlom ročištu bilo rečeno da je Pernar maknut s liste svjedoka i da se ona smanjila s 11 na 10 ljudi.

Tužiteljstvo na popisu svjedoka ima službenika Odjela za socijalnu skrb Ndola Chompa Muleya i načelnicu Odjela za socijalnu skrb u Lusaki – Ireen Munga. Osim njih dvoje, zambijsko je tužiteljstvo za svjedoka pozvalo i jednog zaposlenika iz imigracijskog odjela u Zambiji, zatim policajca koji je uhitio Hrvate te Kongoanaca iz ambasade DR Konga u Zambiji. Još nije poznato hoće li se svi oni pojaviti danas pred sudom.

10.00 Problemi tužiteljstva sa svjedocima

Prošlo ročište, u utorak, bilo je odgođeno jer se svjedoci Državnog tužiteljstva nisu pojavili pred Visokim kaznenim sudom, pa je sutkinja Mary Mulanda sazvala novo ročište za danas, ali je istaknula kako nedolazak kongoanskog diplomata, koji je posvojenu djecu doveo na granicu, predstavlja nepoštivanje Visokog suda u Ndoli.

Tako je na prošlom ročištu predstavljen i policajac koji je uhitio Hrvate, ali on nije mogao svjedočiti jer se ne osjeća dobro. Svjedočiti nije mogao niti diplomat DR Konga, on još čeka odobrenje za svjedočenje, a imigracijski službenik, koji je još jedan svjedok tužiteljstva polaže ispite pa ni on nije mogao doći na sud.

Sutkinja Mulanda rekla je kako bi ovih dvoje svjedoka trebalo svjedočiti prije policajca koji je uhitio Hrvate.

Državni odvjetnik Innocent Kamunga potom je predložio da se saslušaju još dva svjedoka iz Odjela za socijalnu službu Zambije. Riječ je o službeniku socijalne službe u Ndoli Chompa Muleyu i šefici socijalne službe u Lusaki Ireni Munga. Oboje su svjedoci-stručnjaci.

Nakon toga, državni odvjetnik Kamunga također je zatražio da se suđenje odgodi do petka, 26. svibnja kako bi svjedok iz Konga i imigracijski službenik bili spremni za svjedočenje.

“Čula sam što država traži preko državnog odvjetnika Innocenta Kamunge. Odgodit ću suđenje do ovog petka. No, nedostupnost svjedoka iz Konga da svjedoči, predstavlja nepoštivanje ovog suda”, rekla je sutkinja Mulanda.

8.00 Pernaru još u utorak potvrđeno: ‘Svjedok sam’

Sa svjedocima tužiteljstva pojavio se niz problema, jedan je imao ispite u Lusaki, drugi je imao prometnu nesreću, jednom nije bilo dobro, a još nije sasvim jasno hoće li Ivan Pernar, najavljivan kao svjedok tužiteljstva, svjedočiti, budući da se danima priča kako je skinut s liste svjedoka.

Međutim, sam Pernar kazao nam je u utorak kako njega nitko nije o tome obavijestio, štoviše, da je baš tog dana dobio poziv tužiteljstva u kojem mu je rečeno da je i dalje svjedok.

“Iznenadila me ta informacija, to mi je prvi glas”, kazao nam je Pernar, koji je potom na pitanje je li ta informacija istinita, rekao: “Ja ne znam, ali po svemu sudeći, sumnjam da je istina. Apsolutno me nitko nije kontaktirao i rekao mi da nisam na listi svjedoka, upravo suprotno, danas su me nazvali iz Tužiteljstva i potvrdili mi da jesam svjedok“, dodao je Pernar.

7.00 MVEP: Djeca su na sigurnom

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova priopćilo je da su djeca iz DR Konga, koju su četiri hrvatska para namjeravala posvojiti, preuzele zambijske službe socijalne skrbi, na sigurnom su i imaju dobre uvjete.

“Prema informacijama dobivenim od zambijskih vlasti, djecu su preuzele službe socijalne skrbi. Djeca se trenutno nalaze u posebnom kompleksu gdje se za njih skrbe. Na sigurnom su i nisu ni na koji način ugrožena te imaju medicinsku skrb i dobru prehranu. U suradnji s lokalnom humanitarnom organizacijom u više navrata djeci su dostavljena hrana i druge potrepštine”, rekli su nam iz MVEP-a.

Nisu demantirali medijske napise da se djeca nalaze u maloljetničkom zatvoru, već su ponovili da su na sigurnom i da se za njih skrbe.