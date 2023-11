Pernar poručio policiji i javnosti: ‘Nastavit ću obilaziti škole’

Autor: Dnevno.hr

Nakon apela zagrebačke policije upućenog nekoliko škola, u kojem je stajalo da ako u blizini škola vide bivšeg saborskog zastupnika i Živozidaša Ivana Pernara, da ih odmah obavijeste, o svemu se oglasio i Pernar.

“Dragi moji, sjećate se one narodne uzrečice ‘tresla se brda, rodio se miš?’ Mediji mjesec dana već rade cirkus oko mog obilaska škola, da bi se danas na kraju oglasila policija. I pazite što govore: protiv Ivana Pernara nije bilo niti jedne prijave za nekakvo kažnjivo ponašanje, bilo od učenika, bilo od roditelja.





Znači, nula prijava protiv mene. Drugo, policija govori: u mojem ponašanju nema apsolutno ništa kažnjivo da bi oni to utvrdili. Znači, ništa. Sad ja pitam ove medije, kad mene pitaju dok ja obilazim učenike znam li ja da činim kazneno djelo, koji sam ja to zakon prekršio? Ovo je pitanje i za medije i za pravobraniteljicu za djecu.

‘Stoji li Tomašević iza ovoga što mediji rade već tjednima?’

Je li moguće, gospođo pravobraniteljice, da se nijedan učenik ili roditelj s kojim sam ja bio u interakciji nije žalio na moje ponašanje? Onda se postavlja pitanje, a javno ga postavljam i vama: tko su ti koji opstruiraju moju kampanju za gradonačelnika? Jesu li to učenici i roditelji ili se tu radi o političkoj igri čiji je cilj spriječiti moju kampanju?

Stoji li Tomislav Tomašević iza ovoga što mediji rade već tjednima? Ja to ne znam, ali ne bi me čudilo da stoji. Što se tiče kampanje obilaska škola, ona se nastavlja, a glavni razlog je: medijska pozornost. Da obilazim bilo što, medije to ne bi zanimalo, ali srednje škole ih zanimaju, broj dva – učenici su sretni, to možete vidjeti i sami se uvjeriti, broj tri – raskrinkavamo Senfove laži i broj četiri – javnost uviđa svu farsu kampanje protiv mene.

‘Tko je ovdje lud?’

Kad je došlo do odrona smeća na Jakuševcu, četiri dana su mediji o tome šutjeli. Senf kaže ‘ma sve je ok, kaj se vi uopće brinete oko toga?’ Oko mog obilaska škola, pri čemu nisam ništa kažnjivo radio, tjednima se izvještava i to senzacionalistički: ‘Pernar krši prava djece’, ‘Pernar u prekršaju zakona, ‘Policija, zaustavite ga’.

Tko je od učenika i roditelja uopće prijavio Pernara, a kamoli da se išta išlo dokazivati? Je li Pernar rekao išta što se nije smjelo reći? Policija kaže da ne vidi apsolutno ništa. I naravno, postavlja se pitanje: tko je ovdje lud? Ja sam uvjeren da ja nisam, oni naravno tvrde da jesam. Vrijeme će pokazati, a narod će odlučiti želi li iduće četiri godine da ih vodi Senf ili Zagrepčani ipak misle da Zagreb može i mora bolje. Živjeli”, poručio je Pernar u videu na svom Facebooku.

Dopis policije

Podsjetimo, bivši saborski zastupnik Ivan Pernar već neko vrijeme kruži oko zagrebačkih srednjih škola gdje razgovara s učenicima, a iz zagrebačke VI. policijske postaje su uputili većini srednjih škola na njihovom području (Novi Zagreb) dopis u kojemu mole ravnatelje da obavijeste policiju ako tamo zateknu upravo Pernara.









Iz VI. policijske postaje obratili su se dopisom upućenim ravnateljima šest škola: I. gimnazije, IV., VIII., XIII. gimnazije, Obrtničko-industrijske škole, Graditeljsko-tehničke i Geodetske škole.

Prema potvrdi ravnatelja nekih od navedenih škola, policijski službenici navode u dopisu kako su zaprimili pismo pravobraniteljice u kojemu ih izvještava da bivši saborski zastupnik I. Pernar obilazi srednje škole, razgovara s učenicima i s njima se fotografira.

‘Česte su ophodnje, bilo zbog Pernara, bilo bez njega’

Iz policije mole ravnatelje škola da ukoliko imaju saznanja da dotični dolazi pred njihovu školu, o tome obavijeste nadležnu policijsku postaju.









“Mi smo u stalnom kontaktu s policijskom postajom kojoj gravitiramo. Imamo sjajnu suradnju, policija doista vodi brigu o sigurnosti oko škole i česte su ophodnje, bilo zbog Pernara, bilo bez njega”, rekla je za Jutarnji Zdravka Krpina, ravnateljica Hotelijersko-turističke škole koja nije primila dopis policije.