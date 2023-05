PERNAR POKUPIO OPASNU BOLEST U ZAMBIJI! Krenuli su simptomi: ‘Ovo će ostaviti traga, krenulo je s općom slabosti’

Autor: N.K

Bivši zastupnik Ivan Pernar objavio je da ima malariju.

“Imam malariju, sreća u nesreći da nisam vitamin C imao kod sebe jer bi inače tim liječio. Spasio me djelatnik apoteke koji me testirao. Vitamin C ne može malariju riješit jer je to parazit”, napisao je Ivan Pernar dodajući da ne zna za sebe i da se počeo rušiti u ljekarni.

Nešto kasnije je napisao da bi sutra treba biti bolje jer je pomoć zatražio na vrijeme.





“Rekao je doktor da bi sutra već trebao bit puno bolje, a kroz 3 dana skroz zdrav. Na vrijeme sam došao i zatražio pomoć zato ne bi trebao imati težak oblik”, objavio je Pernar.

Pernar je pisao da su simptomi slični gripi.

” Imate temperaturu, mala tresavica, nema kašlja i nema upale grla. Osjećate opću slabost” , istaknuo je Pernar koji je opisao kako mu se zacrnilo u pred očima.

Nada se da će biti dobar za svjedočenje, ali da će ova iznenada bolest ipak ostaviti traga.

Malarija (tal. male aria – loš zrak) je zarazna bolest uzrokovana protistima roda lat. Plasmodium. Od malarije, je prema procjeni Svjetske zdravstvne organizacije, tijekom 2010. oboljelo oko 216 milijuna ljudi, a umrlo oko 655 000 od kojih je značajan dio bio djece u dobi do pet godina. Bolest se javlja u pravilu u tropskim krajevima. Zarazu ovim uzročnikom prenose ženski komarci roda lat. Anopheles, koji svojom slinom unose uzročnik u krvožilni sustav čovjeka.









Komarci roda Anopheles su primarni domaćini uzročnika, te imaju ulogu vektora (prijenosnika zaraze) na ljude i druge kralježnjake, sekundarne domaćine. Mladi komarci hraneći se krvlju zaraženih kralježnjaka probavljaju gametocite uzročnika. U probavnom sustavu komarca gamete se difereciraju u muške i ženske te se spajaju ookinete, koje se probijaju iz probavnog sustava komarca te formiraju oociste u stijenci probavnog sustava. Kada oociste rupturira iz nje izlaze sporozite i kroz komarčevo tijelo migriraju u žlijezde slinovnice komaraca. Prilikom sljedećeg hranjenja komarca, sporozoite, zajedno sa slinom uzlaze u krvotok. Uzročnici se mogu prenesti i transfuzijom krvi, što je vrlo rijetko.