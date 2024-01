Pernar podigao prašinu u srpskim medijima: ‘Hrvati vole narodnjake, a Đoković je legenda’

Autor: I.G.

Hrvatski političar i aktivist Ivan Pernar nedavno je bio u Srbiji, gdje je dao intervju za portal Kurir. Kako piše portal, Pernar je je prije nekoliko godina srpskoj javnosti postao poznat po antizapadnim i prilično kontroverznim stavovima.

“Bivši saborski zastupnik u posljednje vrijeme obilazi srednje škole i okuplja grupe učenika, upućujući poruke protiv ‘ljevičara’. Ova ‘turneja’ Ivana Pernara održava se od početka školske godine u zagrebačkim srednjim školama, ali i u ostalim dijelovima Hrvatske. Razlog za ovaj neobičan potez je, kako kaže Pernar, ‘dovođenje u pitanje LGBT propagande'”, piše portal o Pernaru.

“Danas se mladima stalno servira LGBT propaganda, potiče ih se na homoseksualno ponašanje i podvrgavaju se tzv. operacijama promjene spola, što je drugi naziv za kastraciju djece. Kako bih doveo u pitanje tu propagandu, počeo obilaziti srednje škole i istovremeno ohrabrivati ​​mlade, pozivao sam mlade da se zapitaju je li im u interesu ‘rezati penis’ ili prakticirati homoseksualne odnose za koje im ljevičari govore da su sasvim normalni i prirodni”, kaže Pernar.

‘Hrvati vole narodnjake’

Dodaje i da bi volio posjetiti srpske škole te da bi mu cilj bio vrlo sličan. “Umjesto da mi ravnatelji i profesori u Hrvatskoj budu zahvalni na mom nesebičnom trudu i zalaganju za mlade, ja često nailazim na jake otpore prema svom radu i zato sam rekao da ako postoji barem jedna obrazovna institucija u Srbiji koja bi me pozvala mladima ispred njihove škole podijeliti novce za sportske aktivnosti, te im poručiti da kritički razmišljaju o LGBT propagandi, kako bi on rado ušao. Moj motiv za to je želja da mlade usmjerim u desno put u trenutku kada su na raskrižju života i zapravo biraju put kojim će nastaviti u životu.”

Fenomen pjevačice Aleksandre Prijović nije zaobišao ni Hrvatsku, a srpska folk zvijezda nekoliko je puta napunila zagrebačku Arenu. Pernar kaže da Hrvati vole narodnjake.

“Narodni izvođač Vuco rekao mi je da diskografske kuće u Hrvatskoj ne promoviraju domaću narodnu glazbu jer žele da ljudi ne slušaju narodnu glazbu. Budući da ljudi vole narodnu glazbu, a nema domaće glazbe, izvođači iz Srbije i Bosne i Hercegovine dođi u hrvatsku i puni dvorane.u hrvatskoj se promoviraju domaći izvođači narodne glazbe tvoji iz srbije ne bi imali ovoliko prostora koliko ti sad imaš.Narod voli narodnu glazbu i mislim da je borba protiv toga sizifov posao .”

‘Đoković je živa legenda’

Kurir piše i da je Pernar jedan od prvih mladih političara iz regije koji je javno progovorio o sukobu Izraela i Palestine, otvoreno podržavajući Palestince. “Još više nego do sada podržavam pravo palestinskog naroda na slobodu i samoodređenje”, rekao je Pernar. Pernar je poznat i po objektivnom stavu o sukobu Rusije i Ukrajine, a, kako kaže, Ukrajinu je Zapad iskoristio kako bi oslabio Rusiju.









“Danas je Rusija jača nego ikad, a dan sloma kijevskog režima predvođenog dvojcem Zelenski – Umerov svakim je danom sve bliži. Na Zapadu se sada otvoreno govori da Ukrajina ne može dobiti rat, te stoga sponzori rata prestaju ulagati novac, odnosno klade se na gubitničku stranu.”

Tenisač Novak Đoković svojedobno je javno rekao “ne” cjepivu protiv koronavirusa, a Pernar je tada uputio javnu podršku srpskom asu. Kako kaže, i dalje ostaje pri svom stavu. “Novak Đoković je živa legenda”, zaključuje Pernar u razgovoru za Kurir.