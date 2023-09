Pernar opet radi probleme Tomaševiću: Građani mu dovikivali ‘Bježi’ i ‘Izdajico’

Ivan Pernar je opet došao raditi probleme Tomislavu Tomaševiću i to upravo u trenutku kada je zagrebački gradonačelnik bio na otvaranju nove pješačke zone. Riječ je o dijelu Masarykove ulice – od Gundulićeve do Tesline, te na dijelu Preradovićeve – od raskrižja s Masarykovom i Teslinom do Berislavićeve ulice.

Pernar je došao do mikrofona i još jednom počeo provocirati Tomaševića.

“Zašto ste lagali roditelje odgojitelje”, pitao je Pernar na što mu je Tomašević odvratio da mu upada u riječ.





“Obećali ste da im nećete uzeti prava, a uzeli ste im prava. Zbog čega građanima ne odgovarate na pitanja. Zašto migrantima dajete stanove? Građane ne zanimaju vaše priče, grad je zatrpan smećem”, nastavio je Pernar svoju paljbu.

Prekinuo presicu

Tomašević je neko vrijeme pokušao govoriti, ali na kraju je odlučio prekinuti pressicu.

“Ovo nije ponašanje. Prekidate me dok govorim. Nemojte me prekidati dok govorim. Da li ima nekih pitanja od novinara. Dobro ovdje, vjerujem, ima puno građana koji podržavaju što širimo pješačku zonu. Ništa nas neće spriječiti da radimo ono što smo obećali Zagrepčanima. Nikakve provokacije. Nikakvi privatni interesi, nikakvi mediji”, rekao je Tomašević nakon čega se zaorio veliki pljesak i skandiranje koji su nadglasali Pernara.

“Nemam uvjeta za konferenciju za medije. Vi mediji, isto tako, i vaša je odgovornost ako želite prenositi ovakve stvari. Pošto nemam uvjete, mi ćemo bilateralno dati izjave koje trebate. Idemo se prošetati”, rekao je zagrebački gradonačelnik očigledno iznerviran još jednim Pernarovim upadom.

Tomaševiću su podršku pružili okupljeni građani koji su Pernaru dovikivali “Bježi” i “Izdajico”.

Podsjetimo, nova pješačka zona uvodi se paralelno s početkom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti, a sve kako bi se oslobodilo što je više moguće javnog prostora za pješake i bicikliste te potaknulo građane na korištenje javnog prijevoza.