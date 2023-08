Postao totalni desničar pa prozvao Mesića: ‘Ovako objašnjava da je ono što su nas učili bila laž’

Bivši saborski zastupnik i aktivist Ivan Pernar, koji je napravio veliki životni zaokret i prema vlastitom priznanju postao totalni desničar, objavio je na svom Facebooku snimku Stjepana Mesića, koja je prije nekoliko godina odjeknula zemljom. Na njoj je, naime, Mesić, relativizirao ustaške zločine u logoru Jasenovcu.

“Mesić objašnjava da je ono što su nas učili u školama bila laž?!”, napisao je u opisu Pernar, dok se na snimci čuje kako Mesić priča.

‘Radni logor’

“Nemojte se zavarati, Jasenovac je radio i dvije godine nakon rata. Mnogo ima duboko ukopanih Hrvata. Mi ćemo sada tražiti da se iskopaju one nove rake pa ćete vidjeti da su to domobrani i ustaše. Morat ćemo dovesti svjetsku komisiju da se vidi tko je tu i da to raskrinkamo. Tito je znao da je to falsifikat… da bi se dobile veće reparacije. Nikad nije bio u Jasenovcu”, kazao je Mesić koji je kazao kako je Jasenovac bio radni logor te da tamo nije bilo plinske komore da bi ustvrdio da su ljudi ubijani prije dolaska u Jasenovac te su bili ‘praktički spašeni’ kad su stigli u logor.





“Ljudi su umirali, kao što su ljudi u ratu i inače umirali, od tifusa od dizenterije… Ali to su bili radni pogoni. Bilo je glupo nekoga naučiti raditi kožu pa ga nakon toga ubiti. Prošlo bi po 15 do mjesec dana da nitko nije ubijen. Djeca su umirala, s materama bi dolazili, iscrpljeni. Ne mogu reći da nije bilo smrti. 25.000 je puno, ali nisu to samo Srbi bili”, kazao je među ostalim Mesić.

Reakcija bivšeg predsjednika

Ova snimka je nastala 1992. godine nakon Sarajevskog primirja na druženju sa zapovjednicima u Novskoj, a nakon što je procurila 2017. godine o njoj se očitovao i bivši predsjednik:









“Povodom objavljene snimke razgovora vođenog početkom 1992. godine u Novskoj slobodan sam ovim putem obratiti se javnosti.









U vrijeme vođenja neformalnog razgovora početkom ratne 1992. godine u Novskoj obnašao sam dužnost predsjednika Izvršnog odbora HDZ-a. Cijeli događaj se zbio pod velikim pritiskom tadašnjih ratnih zbivanja i političkih stavova HDZ-a koje sam kao predsjednik Izvršnog odbora provodio ma koliko se s jednim dijelom istih nisam slagao. U takvom ambijentu sam izrekao nekoliko neprovjerenih tvrdnji za koje se tek naknadno utvrdilo da nisu činjenice koje odgovaraju istini.

Odmah nakon formiranja HDZ-a Hrvatska je bila zahvaćena dolascima ljudi koji su propagirali ustašku ideologiju za vrijeme II. svjetskog rata i poslije. Oni generiraju reviziju povijesti i sa sobom donose mnogo netočnih informacija.

Ispričao se

S druge strane imamo agresiju na našu zemlju te plasiranje lažnih informacija i od strane njihovog propagandnog stroja. Agresori su tvrdili da je u Jasenovcu ubijeno preko 700 000 ljudi. U našem Saboru je tada bila formirana komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava u kojoj se pak tvrdilo da je u logoru ubijeno 240 Židova. Isto tako u to vrijeme tvrdilo se da je logor radio i poslije rata još dvije godine. Naknadno je utvrđeno da i ta činjenica ne odgovara istini. Naime nakon ustaškog razaranja logora u njemu po završetku rata nikada više nije nitko boravio. Tada su u njemu radile grupe njemačkih zarobljenika na raščišćavanju te su isti boravili u mjestu Jasenovac.

U spletu političkog ambijenta u kojem sam aktivno sudjelovao, tadašnjih okolnosti i pod utjecajem netočnih informacija koje sam dobio dogodila se ta moja nesmotrena izjava.

Podsjećam da je moje neslaganje s vođenjem takvih politika kulminiralo mojim izlaskom iz HDZ-a 1994 godine.

Navedeni događaj svakako nije i neće umanjiti moje stavove i mišljenje o antifašizmu koji su i te kako poznati našoj javnosti, a ako sam pak nekoga svojom nesmotrenom izjavom uvrijedio ja mu se ovim putem ispričavam.”