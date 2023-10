Peović u Saboru izribala HDZ-ovce: ‘Porezna oaza za bogataše, a porezna tamnica za sirotinju’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatski sabor danas raspravlja prijedlog rebalansa državnog proračuna prema kojem bi prihodi iznosili 27,7 milijardi eura što je povećanje za 1,1 milijardu eura u odnosu na izvorni proračun, a rashodi se povećavaju za 1,2 milijarde eura, odnosno na 29,3 milijarde eura.

Glavni razlozi za rebalans proračuna su povećanje izdvajanja za obnovu od potresa, plaće, mirovine, poljoprivrednike i vladine pakete pomoći građanima i gospodarstvu zbog inflacije. U okviru rebalansa realiziraju se i novčana sredstva od posebnog poreza na dobit te su prihodi po stavci poreza na dobit veći za 360 milijuna eura od prethodno planiranih.





Prema projiciranim prihodima i planiranim rashodima, proračun opće države završit će u deficitu od 0,3 posto ili 235 milijuna eura. Vlada je u proračunu revidirala i projekciju gospodarskog rasta za ovu godinu s 0,7 na 2,8 posto, a udio javnog duga u BDP-u trebao bi na kraju godine prema vladinim projekcijama iznositi 60,7 posto.

Sjednica je krenula zahtjevima za stankom, redom se javljaju oporbeni zastupnici.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kritizirao je Vladu.

“Dok je nekima deficit i omjer javnog duga sredstvo, Vladi je to cilj. Kako dolazi do smanjivanja? Na grbači umirovljenika i radnika. Nije vam palo na pamet da promijenite formulu izračuna mirovina, da najpovoljniji faktor bude dominantan za izračun, vodite se neoliberalnom doktrinom, ajmo imati poremećene ciljeve i sredstva. Vama je cilj eurozona i smanjivanje deficita, da padnemo na 60 posto omjera duga i BDP-a, nama je to sredstvo za ostvarenje ciljeva. To su razlike SDP-a i HDZ-a. Nadam se, kao i neki ekonomisti u EU i Americi, da ste bar uzeli efekt euroswift”, poručio je.

Peović: Porezna oaza za bogataše, a porezna tamnica za sirotinju

Zatim se javila Katarina Peović (RF).

“Upozoravamo da ovaj rebalans s ovim ministrom upućuje na opasnu situaciju na koju ministar mora početi odgovarati, Eurostat kaže da imamo ‘superhikovski’ porezni sustav. Proračun se puni najvećim dijelom iz PDV-a koji plaćaju svi, a istovremeno najslabije oporezujemo bogatstvo i imovinu, Nemojte mi govoriti da ste da dva posto digli stopu poreza dohotka od kapitala. Naša zemlja je porezna oaza za bogataše, a porezna tamnica za sirotinju. Zašto je to ovoj Vladi u interesu? Da oporezuju siromašne, umirovljenike i radnije, a nije im u interesu oporezovati Željku Markić, Grlića Radmana koji zabravlja prijaviti ogromne novce. Jer to ovoj vladi paše, proračun se puni, ne moraju razmišljati o produktivnosti”, oštra je bila Peović.

Emil Daus (IDS) rekao je da smo od osamostaljenja, osim nekih pozitivnih bljeskova, stalno u minusu.









“Više trošimo nego uprihođujemo. Pokušava se prikazati da je sve pod kontrolom, ali nije tako, da je, prihodi bi nam bili viši od rashoda. Planirani dug države ne bi bio 1,1 milijun eura. Minus i minus ne daju uvijek plus”.

Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika Centar i Glas) rekla je da ovaj rebalans nije socijalno osjetljiv, podsjetivši kako se puni proračun.

“Prihodovna strana se punila zbog inflacije, treba raspravljati rashode. Jesmo li zadovoljni s time? To nije ono što bi trebalo biti, ne čitamo niti jednu reformu ove zemlje”, rekla je zastupnica.









Spajić: Tko pita umirovljenike kako žive?

Daniel Spajić (Domovinski pokret) podsjetio je na težak položaj umirovljenika.

“Ne znam znate li da kada čovjek ide u mirovinu, postoje sredine gdje čovjek mora čekati 11 mjeseci da dobije novac? Ako uzme iz drugog stupa, mora čekati još dva mjeseca i još mu uzmu. Oni nemaju, nitko ih ne pita kako žive, jesu li mogli od crkavica ušparati toliko da dočekaju prvu uplatu? Isto ste napravili s prirezom. Osam posto ide vama!”.

Zaiskrilo između Peović i HDZ-ovki

Grozdana Perić (HDZ) branila je rebalans.

“Državne financije se itekako dobro vode, koji je socijalno osjetljiviji proračun od ovoga? Postulati rebalansa su gospodarski rast. Socijalna osjetljivost se pokazuje da je u rebalansu predviđen i peti paket mjera kojim se štite kućanstva i gospodarstva od rasta cijena. 53 posto su se povećale prosječne mirovine, realno 19,5 posto”, govorila je zastupnika vladajuće većine što je izazvalo Katarinu Peović na povredu poslovnika.

Zastupnica Radničke fronte obrušila se na HDZ-ovce zbog isticanja gospodarskog rasta, na što je reagirala druga HDZ-ovka Marija Jelkovac istaknuvši jednu nedavnu izjavu Peović.

“Vi zastupate ukidanje privatnog vlasništva, gdje nas vi to želite vratiti”.

Nakon toga Gordan Jandroković je odredio stanku od deset minuta, nakon čega ministar financija Marko Primorac predstavlja prijedlog rebalansa proračuna.