PEOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: Otkriva sve o raspadu koalicije na ljevici! Pale su i teške riječi

Autor: N.M.

Razlaz političkih stranaka na ljevici Radničke Fronte i Možemo odnosno Zeleno-lijeve koalicije već danima puni stupce medija, već je i puno toga izgovoreno, i tko je kriv i tko nije kriv. A kako će se to odraziti na predstojeće lokalne izbore i šanse lijevih opcija pokazat će vrijeme.

Katarina Peović iz Radničke fronte kazala je kako je razlaz uslijedilo nakon što RF-u nije odgovarano na pitanje hoće li podržati nju kao kandidatkinju za gradonačelnicu Rijeke i razgovora članova Zeleno-lijeve koalicije s SDP-om.

“Kako možete postavljati ultimatum ako dva mjeseca čekate odgovor za podršku moje kandidature u Rijeci? Nama je malo falilo da i drugi zastupnik RF-a uđe u Sabor. Imala sam drugi najbolji rezultat po preferencijalnim glasovima u koaliciji, nakon Tomislava Tomaševića. Za jedinstvo smo ljevice, ali ne postoji ta fotelja za koju bismo razgovarali sa kompromitiranim strankama centra, poput SDP-a. Mi nismo sudjelovali u razgovorima SDP-om nego smo o tome čuli iz medija, pa smo morali koalicijske partnere pitati o čemu se razgovaralo”, kazala je Katarina Peović gostujući u Pressingu na N1 Televiziji. Odgovor o nepodržavanju nje kao kandidatkinje još uvijek nije dobila.

“Smatramo kratkovidnim davati slamku spasa stranci centra koja je u silaznom putu. Bilo je konfliktnih argumenata. Od SDP-a je bilo informacija da je bilo i bilateralnih razgovora, da je bilo riječi o zajedničkoj listi, a do danas se to nije razjašnjeno, a od Možemo je rečeno da je u pitanju samo podrška. Ušlo se u razgovor sa strankom koja je proizvela Milana Bandića, a iz njihovog je bazena on uzimao žetončiće” ističe Peović dalje.

“O kakvoj promjeni Bandića govorimo, ako govorimo o stranci koja se nije odrekla svog nasljeđa, koja ima Bandićeve spavače u svojim redovima… je li promjena samo smjena jednih lica drugima, kako će to promijeniti koruptivne politike u Zagrebu?

Naš je stav jasan, SDP-u ne bi trebalo davati slamku spasa i smatrati ga jednako vrijednom strankom s kojom se pregovara”, kazala je Peović, i rekla kako RF nije došla do toga da vidi o kakvim se pregovorima radi.

“Rekla sam da se često u suradnji nije zajedno komuniciralo o nekim stvarima. Sigurno bi o tom razlazu bilo različitih interpretacija. Najbolje je držati se činjenica. Možemo je raskinulo suradnju s RF-om. Povjerenje je duboko poljuljano, do jedinstva će teško doći, mi smo uvijek bili za kompromis, ali kompromis politike za narodnu većinu, radnike…”, kazala je Peović.

Možemo više ne želi komentirati razlaz te dvije političke opcije na ljevici. Peović odgovara kako oni komentiraju što se desilo jer nemaju što skrivati.

“Naša je interpretacija događaja otvorena. U politici se prije ili kasnije jasno vidi koje politike slijedite. Moramo prestati s kompromitiranim politikama koje su spremna na ustupke. Do stanja koje sada imamo u politici smo došli tako što se govorilo da treba smekšati stavove i biti realističan”, kazala je Peović.

Kazala je kako je očekivala da ipak opstane saborski klub.

“Da, kao i koalicija, jer u tim strankama ima ljudi koji razumiju beskompromisne politike koje RF vodi i koji su uz nas. Kad govorim o jedinstvu, ljudima je jasno što moramo slijediti. Nema u Saboru puno točkica koji će biti za obespravljenu većinu”, rekla je.

Radnička Fronta o kandidaturi za zagrebačkog gradonačelnika, kaže, tek razmišlja.

“Rijeka je najbolji primjer toga što SDP-ovske politike znače – one se ni po čemu posebno ne razlikuju od politike HDZ-a. Naš program bit će odgovor na ono što su Riječani živjeli 30 godina. Treba razbiti klijentelističke mreže. Na njih će se mnogi referirati. U Rijeci ima puno klijentelističkih mreža, poput one Franulićeve – čovjeku su se u zakup davale tržnice, a on je član SDP-a i obogatio se time. Bilo je skandala gdje je bilo jasno da nešto ne štima, ali se nije moglo dokazati. Za bazene na Kantridi se dalo 300-400 milijuna kuna, a je li itko Riječane pitao žele li dati toliki novac? Ne tražimo da nam se vjeruje da ćemo biti pošteniji, nego ćemo uvoditi demokratizaciju u odlučivanje”, rekla je Peović i dodala:

“Rijeka je grad koji je skrenuo udesno u zadnje vrijeme i to velikim dijelom zbog lažnih socijaldemokratskih pollitika, jer su se ljudi u njih razočarali. Rijeka je u Jugoslaviji bila drugi grad po BDP-u po glavi stanovnika, a danas je na samo malo više od projekta – a prosjek je kriminalan. Iselilo se 11.000 ljudi, uništena je privredno…

Dotaknule se i trenutne situacije s pandemijom koronavirusa u kojoj se Hrvatska nalazi i izrazito loše brojke u pogledu zaraženih i umrlih. Zamjerila je i premijeru Plenkoviću i Vladi zbog po njenom mišljenju lošeg vođenja zemlje u ovoj krizi koja nas je snašla

“U Europi smo prvi po broju zaraženih, umrlih i padu prihoda radnika. Plenković nije uspio ni u održavanju gospodarstva ni u obuzdavanju epidemije. Stožer je definitivno bio pod utjecajem lobija. Ono što Vlada radi je loše, pokušava igrati popularno. Do prije par dana nije bilo popularno uvesti strože mjere, a danas je 70 posto ljudi za to. Sa zatvaranjem kafića se kasnilo, a oni nisu potrebni.

Vlada je od početka sedam, osam milijardi dala za održavanje radnih mjesta, tj. za održavanje statusa quo. Mi smo se sveli na Servant economies, sluganske ekonomije zbog oslanjanja na turizam i imat ćemo jako tešku iduću godinu”, rekla je saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

Pojasnila je gdje se pogriješilo u donošenju mjera.

“Uvijek treba gledati imovinski cenzus. Pogrešno je gledati pad dohotka subjekata. Pomoć su dobivali lanci kladionica koji su imali preko 300 milijuna dobiti prošle godine. Prvo, naknade se trebalo davati radnicima. Vlada se u spletu mjera nije vodila imovinskim cenzusom i novac nije uplaćivala radnicima. Nije se išlo za onim da oni koji imaju plate u krizi”, kazala je Peović.