Penavine riječi slamaju srca: ‘Nakon Domovinskog rata iznijela je najveći teret, a sada je prepuštena samoj sebi’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, i Josip Dabro, pomoćnik glavnog tajnika za članstvo i ustrojstvene oblike, održali su konferenciju za medije na temu obnove Slavonije nakon nevremena te afričke svinjske kuge.

”Nakon Domovinskog rata, u kojem je Slavonija iznijela najveći teret, s obzirom na brojke i uz zahvalu svakome na njegovom doprinosu, nakon katastrofe koju smo imali s poplavama i demografskog sloma, gdje smo 2021. godine doznali da nam nedostaje 413.056 stanovnika, a gdje je nažalost najgore prošlo pet slavonskih županija, Sisačko-moslavačka i Ličko-senjska županija, dogodila nam se afrička svinjska kuga te sada ova elementarna nepogoda u nekoliko navrata, s olujnim vjetrovima i ogromnim materijalnim štetama”, uvodno je rekao Penava.

Penava je upozorio kako se tu, po tko zna koji put, pokazalo i dokazalo da u Hrvatskoj sustav ne funkcionira i da su ljudi, u ovom slučaju Slavonci, prepušteni sami sebi. Dodao je da mu je žalosno slušati ovih dana hrvatsko vodstvo, ministre, premijera i župana, a koji tvrde kako je sve super i kako je sve savršeno. Naglasio je da je potrebno samo baciti malo pogled uokolo po krovovima i vidjeti koliko je to sve skupa zapravo ‘odlično’.





”Sama činjenica da su ljudi i dalje bez struje govori sama za sebe. Sustav je zakazao. Nažalost, vode nas ljudi kojima je sve super, no Slavonija je zaslužila daleko bolje od toga. Što se tiče afričke svinjske kuge, do prije koju godinu svinjsko meso je išlo po osam kuna, bilo je svinja koliko si htio i nisi ih imao kome prodati. Seljacima se takva proizvodnja nije isplatila. Danas ni dukat nije dovoljan da bi se kupilo svinju, međutim što to vrijedi kad više domaćih svinja gotovo da i nema”, istaknuo je.

Penava: Slavonci se moraju osloniti sami na sebe

Penava upozorava da će s ovom posljednjom katastrofom nestati i posljednji seljak. Upitao je zašto je tome tako i zašto Hrvatska ne proizvodi dovoljno za svoje potrebe pa poručio da je tome tako, ne zato što je naša država siromašna i jadna i zato što nema ljude koji bi htjeli raditi, nego isključivo zato što je sustav nakaradno postavljen te se sustav i država godinama maćehinski odnose prema seljaku i prema Slavoniji.

”Kao i dosad, siguran sam da će slavonski seljak i Slavonci naći način i proći kroz ove nedaće. Oslonit će se ponajprije na dobre ljude i sami na sebe. Nažalost, to nije način kako se gradi ozbiljna država. To nije način kako se možemo natjecati s drugima i to nam ne jamči sigurnu budućnost, naseljenu Slavoniju i samodostatnost cijeloj Hrvatskoj. Na kraju krajeva, tome nas uči prethodno vrijeme”, rekao je Penava.

Istaknuo je da, dok nas vode ovakvi ljudi, koji su zadovoljni sobom i svojim rezultatima, od te priče nažalost nema ništa. Dodao je kako je u ovoj nevolji potrebno zahvaliti svim djelatnicima HEP-a koji su na terenu i žurnim službama, a prije svega vatrogascima, policiji i velikom broju volontera.

Dabro je podsjetio kako je prije točno tjedan dana Domovinski pokret, u dogovoru s predsjednikom Ivanom Penavom, donio odluku da se u pet slavonskih županija krene u prikupljanje potpisa za sazivanje izvanrednih skupština na temu afričke svinjske kuge, te da su u četvrtak ujutro predložili kao točku dnevnog reda zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode.

Dabro: Bojim se da će Slavonija ostati prazna

”Ono što je jako bitno je da je vladajuća struktura, a govorim sada o Hrvatskoj demokratskoj zajednici, SDP-u, SDSS-u i Hrvatskim suverenistima, odbila potpisati poziv za izvanrednu skupštinu u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali isto tako i u svim ostalim županijama. To govori da su ljudi koji se danas predstavljaju kao oni koji vode brigu o slavonskom čovjeku na neki način spremni podržati i sakriti zlo koje se događa, u ovom slučaju prirodnu elementarnu nepogodu i zarazu afričkom svinjskom kugom”, upozorio je.









Dabro ističe kako je jako bitno da to javnost u Slavoniji, ali isto tako i u cijeloj Hrvatskoj, dozna te da Domovinski pokret pokušava sazivanjem izvanrednih županijskih skupština, kao najvećih instanci političkog tijela u županijama, pokrenuti na neki način i Vladu Republike Hrvatske da se udruženim snagama riješe problemi, u ovom slučaju u Slavoniji.

”Vidjeli ste kad ste dolazili u Otok, a tako je i u dobrom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, da su sva kućanstva prepuštena samima sebi. Slavonija se još nije oporavila od rata, a nažalost, događa se sad i ova elementarna nepogoda. Bojim se da ćemo, ako ovo potraje ili se, ne daj Bože, ponovi, ostati prazni”, zaključio je Dabro.