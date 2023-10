Penavi je posve jasno tko nam se muva oko granica: ‘To je odlično organizirana invazija’

Autor: I.G.

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava osvrnuo se na sve prisutniji problem ilegalnih migracija u Hrvatskoj, a kojeg sad, “već izravno osjeća velik broj naših sugrađana u svakodnevnom životu”.

”Vlada radi i vuče krive poteze, sve suprotno onome što bi, po nama iz Domovinskog pokreta, trebala činiti. Umjesto fokusiranja na pronatalitetne politike, demografsku obnovu, poticaje rađanja djece i mladih obitelji, vraćanja dijaspore, Vlada RH nastavlja s raseljavanjem hrvatskih građana, a istodobno iskazuje povećanu skrb o strancima i ilegalnim migrantima mijenjajući pritom demografsku strukturu Republike Hrvatske”, poručio je uvodno.





S obzirom na to da Vlada Republike Hrvatske nije prihvatila opravdane zahtjeve Domovinskog pokreta da do 11. listopada 2023. godine obustavi svoju štetnu i kobnu politiku poticanja tzv. ‘migranata’ da protuzakonito prelaze hrvatsku državnu granicu, čime je Vlada RH nastavila kršiti zakone, a posebice Zakon o nadzoru državne granice, Domovinski pokret će danas 18. listopada 2023. uputiti službeni zahtjev Vladi RH da odmah i bez odgode, prestane s kršenjem zakona države čija je vlada – zakona RH. Slijedom toga zahtijevamo odgovore na tri jednostavna i kratka pitanja kako bismo odredili daljnja postupanja u zaštiti zakonitosti i zaštiti interesa svih građana RH koje Vlada, očitim kršenjem zakona RH ugrožava.

”1. Zašto Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i hrvatska policija ne poštuju i ne provode Zakon o nadzoru državne granice kršeći pritom čl. 26., čl. 27. i čl. 36. Zakona o nadzoru državne granice?

2. Tko je, u ime Vlade Republike Hrvatske, naredio i/ili dopustio hrvatskoj policiji da krši ”Zakon o nadzoru državne granice”, između ostalih čl. 27. i čl. 36. tog zakona?

3. Tko je, u ime Vlade Republike Hrvatske, dopustio da stotine i tisuće mladih muškaraca tzv. ‘migranata’, bez sigurnosne provjere tko su i kakve su im namjere, se ‘slobodno’ kreće Hrvatskom s dozvolama koje im je izdala hrvatska policija? Koliko ih je i gdje su oni sada?”, upitao je Penava.

‘Sigurnosni problem’

Penava ističe da ovo nije humanitarno pitanje nego sigurnosni problem budući je riječ o 99-postotnoj muškoj populaciji, u najboljoj životnoj dobi od 20-30 godina koji u tisućama nekontrolirano prolaze državu zbog čega su suverene europske države redom već zatvorile svoje granice, a u danima koji slijede to će učiniti gotovo sve.

”Tu se ne radi o ‘humanitarnom problemu’, nego o odlično organiziranoj invaziji stotina tisuća mladih muškaraca, invaziji s katastrofalnim demografskim, političkim, ekonomskim, kulturnim i sigurnosnim posljedicama za sve one države koje to dopuste! Svjedočimo pretvaranju nekad najsigurnijih europskih država, poput Švedske, u nesigurna mjesta zločina i terora – terora koji mora zaustavljati vojska”, jasan je bio Penava.

”Od kakvog oni to rata bježe kad vojno sposobna populacija dolazi u Europu?”









”Zdravorazumski, tko je ostao onda u tom ratu? Djeca i žene?! Hoćemo li mi kao javnost, kao hrvatsko društvo, tu priču progutati? Da ovi muškarci bježe od rata, ostavljaju svoje žene i djecu u ratnom području, a oni dolaze u Europu? Nažalost, puno incidenata diljem Europe pa i ovaj posljednji slučaj u ubojstva dvoje švedskih državljana u Bruxellesu, daje mi za pravo da upozoravam i da Domovinski pokret poduzima poteze kako nam se ne bi događali takvi incidenti”, izjavio je čelnik Domovinskog pokreta.

‘Netko mora odgovarati’

Penava smatra da netko za to mora odgovarati, netko tko je dozvolio da se u Hrvatskoj ovaj scenarij odvija i da poprima sve gore forme po nalogu Soroša i Ursule von der Leyen, ali i Andreja Plenkovića koji sluša tu politiku pa nam govori kako nemamo drugog rješenja, a trebalo je činiti sve suprotno ovome.

”Kako smo se našli u situaciji da našu granicu probija tko kako hoće i da se ulazi bez obzira na porijeklo, bez obzira na to jeste bili član terorističke organizacije, jeste nekom ne daj Bože glavu odrubljivali? Vjerujem da nikome ne moram objašnjavati koliko je to opasna radnja i koliko je to protupravna radnja. Barem mi koji smo se, prije 30 godina borili i izborili za našu državu, znamo što znači granica, znamo što znači država i znamo da to nosi jednu odgovornost da kontrolirate stvari unutar svojih granica, da kontrolirate tu istu granicu i da ih štite. U ovom trenutku s ovakvom politikom hrvatske granice su ne štićene, nezaštićene, a jednako tako posljedično to postaju i hrvatski građani i to je ključan problem kojeg zapravo imamo i kojega mi u Republici Hrvatskoj ne smijemo dozvoliti”, poručio je.

‘Kakvu je naredbu izdao premijer?’

Penava smatra kako je teško vjerovati da bi se takvo što samostalno usudio ministar unutarnjih poslova Božinović ili ravnatelj policije Milina te se zapitao je li takvu protuzakonitu naredbu policiji izdao premijer Andrej Plenković, na zahtjev svojih briselskih pokrovitelja.

”Tužne su izjave Milorada Pupovca, koalicijskog partnera u Vladi RH i ministra Božinovića gdje ljude u Krnjaku praktično ucjenjuju obećavajući im nešto što su im dužni isporučiti – GSM signal u zgradi Općine. Pa može li veće dno od toga? Javna rasvjeta, proširivanje cesta.. Molim građane Republike Hrvatske da se ne podcjenjuju jer nisu to zaslužili. I ceste, i rasvjetu i GSM signal je ova Vlada bila dužna isporučiti pod normalno jednako kao što im je dužna isporučiti sigurnost, a nije u stanju niti jedno niti drugo”, izjavio je te zaključio:

”Poručujem Vladi još jednom, u nadi da će me poslušati i da će prestati s ovakvim lošim politikama izmjene strukture stanovništva i narušavanja sigurnosti življenja u Republici Hrvatskoj jer, ukoliko se to ne dogodi, mi u Domovinskom pokretu nemamo drugu varijantu, nego postupati do krajnjih mogućnosti koje nam zakoni dopuštaju, a ja ponavljam referendum je tu krajnja i nažalost, vrlo izvjesna opcija za koju garantiram 95 posto podrške hrvatskog naroda. Kako sam rekao, ove politike su protuustavne, protuzakonite i što je najvažnije usmjerene protiv sigurnosti građana Republike Hrvatske, ali nažalost i usmjerene protiv perspektiva nas i naše mladeži, naše djece u Republici Hrvatskoj.!”