Penava upozorio na zaboravljen detalj iz Plenkovićeve prošlosti: Slogan im je bio ‘Za se’

Autor: Dnevno.hr

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu imenovanja novog ministra gospodarstva i ostalih aktualnosti.

”Današnji dan prije svega obilježava imenovanje novog ministra gospodarstva, a stav je Domovinskog pokreta da, naravno, nećemo podržati ovaj prijedlog iz jednostavnog razloga, jer je riječ o kontinuitetu politike Vlade Andreja Plenkovića, gdje je riječ o ne znam već kojem, čini mi se četvrtom ministru gospodarstva”, uvodno je poručio Penava.

Plenkovićeva prazna obećanja

Narativ cijele te priče je takav, podsjeća, da je točno na Badnjak, 24. prosinca 2016. godine, prije sedam godina, taj isti predsjednik Vlade Andrej Plenković došao pred novinare i cjelokupnu hrvatsku javnost s vrlo važnom informacijom, da će vratiti INA-u nazad u hrvatske ruke.

”Nažalost, od toga, ne da nije bilo ništa, nego su nakon toga niskom on i njegovi ministri doveli do isporuke sirove hrvatske nafte Mađarima, do zatvaranja Rafinerije Sisak, do onih nevjerojatnih afera ministra Horvata, potpredsjednika Vlade Miloševića s popisima tvrtki koje trebaju dobiti državni novac, i do, na kraju, rekordne inflacije i pada životnog standarda građana s najgorim mogućim tajmingom za uvođenje eura”, istaknuo je.

Penava upozorava: Sjetite se kome je Plenković vodio kampanju

Penava je upozorio kako cijelu godinu završavamo u ambijentu afričke svinjske kuge i propasti hrvatskog sela: ”I što nas sada nakon svega dočekuje? Na samom kraju, kao da to sve skupa nije bilo dovoljno, dočekuje nas afera ”Mreža”, koja bi se mogla zvati i afera ”pola-pola”, gdje vidimo da savjetnik u ministarstvu gospodarstva, osim što za pola našeg novca plaća medije, drugu polovicu traži za sebe”.

”Ali, što nas tu treba čuditi, kad znamo da Andrej Plenković u kontinuitetu rukovodi strankom koja, ne samo da ima pravomoćnu presudu, nego je jednako tako on bio voditelj kampanje, i molim vas da to podcrtamo, čovjeku koji je, sjetite se, imao i dijelio stvari na tri polovice, znači za sebe, ali još i za druge dvije osobe”, rekao je.

Penava je dodao kako je svima jasno da je predsjednik Vlade bio voditelj neuspješne kampanje neuspješnom političaru Mati Graniću: ”Rekao bih, nažalost, da je slogan takve politike i takvih ljudi davno prestao biti ”Zna se” i pretvorio se u ”Za se”. Svjedočimo ovakvoj politici i naravno da njene ključne aktere nećemo podržati, pa jednako tako ni novopredloženog ministra Habijana”.