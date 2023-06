Penava nikad oštriji: ‘Zapitajte se tko u Hrvatskoj zarađuje i tko su vlasnici trgovačkih lanaca i hotela’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, održao je konferenciju za medije na temu još jedne izgubljene turističke sezone u kontekstu razvoja hrvatskog gospodarstva i zadržavanja stanovništva u Hrvatskoj.

”Pred nama je još jedna turistička sezona, a i ona će, kao i sve prethodne, proći s turističkim pokazateljima i rezultatima kojima će se vladajući hvaliti. I kad uzmete u obzir inflaciju u kojoj se nalazimo, porast cijena do kojeg je došlo, cijene roba i usluga danas u Hrvatskoj, pa jednako tako i na jadranskoj obali, poglavito u turističkoj sezoni, ti financijski pokazatelji će nedvojbeno biti odlični”, uvodno je poručio Penava.

Hrvatski proizvod je lutrija

Dodao je kako taj epitet ‘odličan’ treba biti pod upitnikom te objasnio da će državni proračun dobro uprihodovati i da će se premijer i Vlada moći hvaliti porastom prihoda od turizma, ali da se ništa drugo neće promijeniti u odnosu na sve ove godine ranije.





”Pod tim mislim da ćemo, nažalost, s ovakvim lošim politikama i lošim vladama na Jadranu i u Hrvatskoj ove godine i mi i strani turisti nastaviti kupovati bijeli luk, primjerice, iz Kine, grožđe iz Španjolske, lubenice iz Grčke, papriku iz Makedonije, mliječne proizvode iz Srbije, ulje i sjemenke iz Mađarske. Jedino što će biti prava lutrija pronaći na Jadranu, u jadranskim restoranima, hotelima, na tržnicama i u trgovačkim centrima, je hrvatski proizvod”, upozorio je.

Naglasio je da svjedočimo još jednoj godini koja će proći tako da će se političke elite hvaliti svojim uspješnim rezultatima, dok će se svi negativni procesi nastaviti, ponajprije u smislu zatvaranja radnih mjesta, gašenja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i, posljedično, odlaska ljudi iz Hrvatske, jer se od svoga rada, od proizvodnje, objašnjava Penava, u Hrvatskoj ne može živjeti.

”U posljednjih 12 godina izgubili smo 500.000 stanovnika – tako se država ne vodi!”

Ljudi odlaze glavom bez obzira

”Jednako tako, na kraju ove godine dodatan impuls zbog ovakvih politika dobit će jedan sektor gospodarstva, ponajprije onaj građevinski, jer jedino što se zbog ovakvih politika u Hrvatskoj isplati raditi i od čega se isplati živjeti je graditi apartmane, stanove i vile. Naravno, onaj koji ima sreću imati atraktivne parcele na Jadranu i tko ima sreću imati kapital”, istaknuo je.

Kaže da ne zna koliko godina i vremena još treba proći da hrvatske političke elite, ali i hrvatski građani, shvate da se ovako državu ne može imati i da se ovako država ne vodi, jer ovo je, upozorava Penava, put u nestanak i u propast. I zbog toga su, ističe, katastrofalni demografski pokazatelji i zbog toga bilježimo u posljednjih 12 godina gubitak više od 500.000 stanovnika.

”Zbog toga su nam sela prazna, farme zatvorene i ljudi odlaze glavom bez obzira. I ako netko još uvijek misli da se sve svodi na to da nakon sezone brojimo turiste i novac koji su ostavili u Hrvatskoj, taj se grdno vara. Jer novac je samo jedna varijabla u ovoj računici. Hrvatski građani, zapitajte se, jer u hrvatsku politiku i hrvatske političare, barem ove koji vode državu, više ne vjerujem, zapitajte se čija radna mjesta otvaramo i gdje ih otvaramo dok kupujemo strane proizvode, a jednako to čine i turisti u našoj zemlji”, poručio je.

‘Zapitajte se tko u Hrvatskoj zarađuje i tko su vlasnici trgovačkih lanaca i hotela’

Penava je istaknuo da se trebamo zapitati tko zarađuje i tko su vlasnici trgovačkih lanaca i hotela u Republici Hrvatskoj te kamo odlaze ljudi koji su mogli tu istu proizvodnu djelatnost obavljati u Hrvatskoj. Pojasnio je da govori o Dalmatinskoj zagori, Zagorju, Lici, Banovini, Slavoniji.









”I, nije li to razlog zašto su te naše povijesne regije puste? I ako netko misli da je tu kraj priče, nije, još je tu puno slojeva, a ja ću načeti samo jedan – obrazovanje i ulaganje u mlade ljude. Pa se pitajte gdje trebaju raditi i od čega trebaju živjeti tehnolozi koji završavaju fakultete. Nakon što ih završe, nema proizvodnih pogona ni istraživačkih instituta, a sve su slabiji fakulteti koji nemaju zapravo gdje primjenjivati svoje stečeno znanje, jer nema prakse, a nema je jer su proizvodni kapaciteti zatvoreni”, naglasio je.

Upozorio je da mladi ljudi više nemaju gdje usavršavati svoja teško stečena znanja pa odlaze u Irsku, Njemačku, Austriju, i rade u hotelima, rade gdje stignu ne bi li preživjeli, jer u svojoj domovini ne mogu živjeti od onoga za što su se školovali.

‘Zadnji su trenuci da se Hrvatska digne’

”I sada bismo se trebali primati raznih drugih tema, kao što su ‘Možemo’, SDP, Vučić, Plenković, a cijelo nam vrijeme stvari ključne za ovu zemlju promiču ispred zdravih očiju. Ne znam što hrvatski narod očekuje, da dođe netko drugi i da to sredi za nas, da sredi stanje u Hrvatskoj?”, upitao je Penava.









Kaže kako to govori s dozom gorčine i ružnog osjećaja poraza i kako su ovo zadnji trenuci da se hrvatska država digne, zato što ne postoje robe i proizvodi koje proizvodimo u Hrvatskoj, barem ne ni približno u količinama koje su samo nama potrebne. Ne postoje skladišni i prerađivački kapaciteti u ovoj državi, pojasnio je, jer ih zatvaramo svaki tjedan, a svaki mjesec se negdje neka tvornica, farma, OPG zatvori.

”Međutim, sve ove godine gledamo taj scenarij. Sada smo došli do scenarija da u velikoj mjeri više ni teoretski nema to tko proizvoditi. Nema, jer nema ljudi. Uspjeli smo istjerati ljude iz ove zemlje. Građane molim ovim putem neka ne svaljuju sve samo na politiku, koja je najveći krivac, ali neka se svatko zapita što je i sam činio po ovom pitanju, za koje je opcije glasao, je li izlazio na izbore i gdje je njegov doprinos ovoj priči. Ako nam je stalo do ove države, svatko od nas ima svoj obol”, zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta.