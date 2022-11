PENAVA UPOZORAVA HRVATE! ‘Naše nebo s Plenkovićevom politikom nema tko čuvati osim dragog Boga!’ Sačić urlao: ‘Ako treba, idem prvi u rat, pa do Staljingrada’

Sabor raspravlja o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM, oporba tvrdi da je Vladina odluka protuustavna i da su zastupnici žrtve predsjednika RH i premijera, a vladajući HDZ kaže da se poštivala procedura te poziva oporbu da bude na pravoj strani povijesti.

Također, dio članova oporbe smatra da Hrvatska usvajanjem ove odluke sebi stvara nepotrebne probleme jer, kako tvrde, sebi stavljamo ‘metu na čelo’ u sukobu u koji se nikako ne bismo smjeli direktno uključivati, kako je to sročio Marijan Pavliček iz Hrvatskih suverenista.

Umirovljeni general i zastupnik Suverenista, Željko Sačić, danas je u Saboru nekoliko puta vikao kada je dobio riječ.

Smeta ga što je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ponudio sudjelovanje Hrvatske, smatrajući da bismo se tako mogli neposredno uključiti u sukob, a da se ne izravno ne uključi, pazi i cijeli NATO savez.

"Nemojte obmanjivati hrvatsku javnost nego recite: Gospodo Hrvati, naš ministar je na sebe preuzeo direktno sudjelovanje u ratu, mi s obukom sudjelujemo kao ratna strana, a druga zaraćena ratna strana može djelovati po tim vojnicima gdje god se nalazili. Razlika je što nas NATO neće braniti, aktivirati čl 5, a mi se sami ne možemo braniti, mi smo vojni rok 2008. ukinuli, nemamo PZO, ne obučavamo pričuve, guraju nas u rat, a sad smo mi izdajnici. Suverenisti otvaraju oči, ja ću prvi u rat ići ako idemo svi, nisam jugogeneral, sram te Deur bilo! Idemo svi u rat, pa kome opanci, kome obojci. Onda recite: Hrvati, idemo krenut s instruktorima, ako nas bude mrtvih, razmljivo samo po sebi, moramo do Staljingrada!".

Ministre, pušku na rame i brani Kijev, nadovezao se Marijan Pavliček.

Penava: Mi nikome ništa ne dugujemo

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara održao je strastven govor. Smatra, u Hrvatskoj se suočava s ogromnim problemima.

"Demografski slom, rekordna inflacija i pad standarda, neobnovljena potresom stradala područja, korupcija, izvoz hrvatske sirove nafte, zatvaranja rafinerije u Sisku, pomoć hrvatske oružanim snagama Ukrajine je manja stvar.









Taj problem je doveden u medijima do ključnog problema za RH, a odgovor zašto krije se u istraživanjima javnog mnijenja prema kojima većina građana ne smatra da Vlada može dati odgovor na te probleme.

Kako stvari stoje po pitanju ove Odluke? Problem o kojem govorimo je dovođenje vojske strane države, koja je u ratu, potencijalno na teritorij RH. Glavni akteri priče su Ukrajina, ona nije članica NATO-a, s druge strane Rusija, svjetska velesila sa 143 milijuna stanovnika, nuklearna sila koja vodi agresivni rat protiv Ukrajine. Međutim, ovim činom, kako je u prijedlogu, javlja se i treći akter, Hrvatska. To tvrdim ja, Domovinski pokret, tko nama ne vjeruje, neka slijedi logiku i pročita izjavu Kirbyja, povodom obuke ruske vojske od strane Iranaca: Iran i Rusija mogu lagati svijetu, no ne mogu sakriti da je Teheran izravno uključen na terenu.

Hrvatska je krvlju stvorena, pogledajmo naš položaj na geostrateškoj karti. Hrvatska s 3,9 milijuna stanovnika, koja je bila u uvjetima potpune nenaoružanosti, pod embargom, nismo smjeli ni kupiti oružje, ta činjenica razvrgava laži i govori o tome da Hrvatska nikome ništa ne duguje. Tisuće života su mogle biti pošteđene, svi su imali priliku pomoći, uključujući Ukrajinu i Rusiju", rekao je Penava.









‘Zašto nam dovodite rat u Hrvatsku?’

Dodao je, mi se moramo okrenuti sebi i svom razvoju, a ne se miješati u geopolitičke ratove koje ne možemo rješavati.

"Jedino to je domoljubno, hrabro i državnički. Kome je palo na pamet da se mala Hrvatska treba miješati? Vladi padne na pamet da pored svih problema potencijalno dovede vojsku druge države koja nije članica Nato-a i jedna od strana u sukobu? Jeste li u Vladi svjesni da su u oružanom sukobu zaraćene strane legitimna meta? Zašto nam dovodite rat u Hrvatsku? Treba li nam zalutala raketa, diverzija ili teroristički čin za koji nitko neće preuzeti odgovornost? Vojska Ukrajine se pohvalila da je ubila deset Iranaca koji su obučavali rusku vojsk. To je legitimno. Zašto bi Rusi drugačije razmišljali? Treba li to Hrvatska iskusiti na vlastitoj koži? Pad drona na Zagreb pokazalo je koliko smo slabi, neopremljeni, nismo suvereni, naše nebo s Plenkovićevom politikom nema tko čuvati osim dragog Boga. 70 metara je nedostajalo da brojimo svoje mrtve studente, Što radite ljudi? Nemojte biti na tragu Grlića Radmana koji je Putina optužio za ratne zločine, a svoje ratne zločince nije osudio", rekao je Penava.

Saboru treba dvotrećinska većina

Da bi Hrvatski sabor potvrdio Vladin prijedlog Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini – EUMAM, potrebna je dvotrećinska većina HDZ-ovi zastupnici naglasili su kako je ministar obrane Mario Banožić dopis predsjedniku RH Zoranu Milanoviću uputio 14. studenoga, podsjetivši da je predsjednik Republike slične dopise ranije odobravao.

„Procedura je u skladu s Ustavom i 20 godine prakse”, naglasio je Branko Bačić (Klub HDZ-a) navodeći kako se posljednjih godina uvijek na isti način i po istoj proceduri vodio ovakav postupak. Ante Deuer (HDZ) je rekao da se hrvatski vojnici ne šalju u rat.