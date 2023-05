PENAVA U STANKOVIĆEVOM STUDIJU POZVAO HRVATSKU! ‘Nemojte se predati, ustanite i borite se’: Sprema neugodno iznenađenje za vlast

Autor: Dnevno.hr

Gost ovotjedne emisije Nedjeljom u 2 jest predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. “Kakav to veliki prosvjed protiv uništavanja Slavonije i Baranju priprema Domovinski pokret? Hoće li oporba bojkotirati izbore, ako im HDZ nametne promjenu izbornih jedinica bez njihove volje? Mogu li se DP, Most i Suverenisti ujediniti pred izbore?” Neka su to od pitanja emisije koja je najavljena na Facebooku.

Podsjećamo, Ivan Penava je Domovinski pokret preuzeo nakon odlaska osnivača i bivšeg predsjednika Miroslava Škore.Uspio je ustabiliti stranku i održati rejting na oko 6% podrške birača. Do izbora je ostalo godinu dana, a Penava je izazvao intrige izjavama o potencijalnoj suradnji s HDZ-om.

Nakon intervjua u kojem je o tome govorio, kasnije se oglasio i demantirao da je rekao kako će koalirati s HDZ-om te objasnio da DP ima jasne i transparentne politike i principe kojih se drži za razliku od Andreja Plenkovića koji vodi HDZ.





Tekstualni prijenos emisije pratite na portalu Dnevno.

“Izbjegavamo ga zvati prosvjed. Taj dan smo osmislili kao skup ljudi, Slavonaca, Ličana, Dalmatinaca, ljudi iz Banovine, svi su pozvani. Imali smo nažalost i prečesto zatvaranje gospodarskih subjekata, iseljavanja. Međutim, najviše nas je potaknulo istraživanje Eurostata da je od 406 regija unutar EU je Vukovarsko-srijemska prva na listi dok je Požeško-slavonska druga po gubitku stanovništva. To je i zadnjem onom koji je vjerovao u bajke da nam je dobro bilo jasno da nije. Svjestan sam da su Češka i Slovačka otišle ispred nas. Sablažnjava činjenica da su jedna Rumunjska i Bugarska isrped nas. To si ne možemo dozvoliti”, rekao je Penava u uvodu najavivši prosvjed za 3. 6.

O Andreju Plenkoviću

“Odluka je pala na prosvjed za Slavonski Brod, veliko hvala gradonačelniku. Svima je blizu, dobar je položaj. Tu su i seljaci koji prolaze kroz demografsku katastrofu Sisak je blizu s rafinerijom”, rekao je.

“Ne želim vjerovati da postoje ljudi koji okreću oči na ovakve brojke. Nažalost je koncept gdje se sve podređuje dnevnoj politici i imidžu Andreja Plenkovića. Ništa nije važno. Nije važno neprocesuiranje ratnih zločina. Nisu važna prazna sela”, rekao je komentirajući govore Plenkovića u kojima se stalno hvali vladinim uspjesima.

“Smisao prosvjeda je ustanite i borite se! Nemojte se predati. Ako nam je stalo do naše zemlje”, rekao je.

O Katarini Peović









“Žao mi je što sam prešutio dio tih njenih napada. Vidim da to ne staje. Ona zna temu zato što u procesu gospodina Čovića je čovjek koji ju zastupa gospodin Georgievski. On me zove da se njemu isplate novce na račun. No, ja isplaćujem stranci u postupku. Oni su se u međuvremenu razišli. No, Georgievski je član Radničke Fronte. Zato mene napada Peović”.

“Svaka država koja drži do svoje sigurnosti zna da su voda i hrana temelj sigurnosti. Da imate potencijalno unutarnje nemire ako ne možete ljude prehraniti”, rekao j.